來稿｜讀醫不止為行醫——精英讀醫依然值得社會投資

來稿作者：衛家聰



我第一次在急症室值通宵更，是在多年前。那一晚病房裏不斷有新個案推進來：心臟有問題的、呼吸不順的、車禍受傷的。凌晨3點，我站在走廊看着自己手上的病歷，突然很清楚地意識到，這不是模擬考試，也不是書本上的練習題，而是一個個真實的人、一家家的真實焦慮。那一刻，我開始明白：醫學教育給人的，不單是知識和資格，也是一種在現實世界學習承擔的經驗。



精英讀醫仍然值得投資

近日一篇《7個不要讀醫的理由》在網上瘋傳，很多家長和準大學生都轉載。文章用相當坦白的文字拆解「讀醫的神話」，提醒同學行醫的真相：責任重、壓力大、永遠學不完、不一定被感激，還可能被投訴。我作為在臨床和醫學教育打滾多年的醫生，看完之後是認同的，亦覺得這種提醒非常必要。

不過，當社會開始出現另一種聲音：「既然行醫咁辛苦，成績最好嗰批學生未必要讀醫」、「公帑資助精英讀醫，但有人最後唔留臨床，會唔會浪費？」我覺得有需要提出另一個視角：即使未來未必長期行醫，精英修讀醫學，社會仍然值得投資。

醫學教育不是只「生產」醫生

在香港，選科向來跟「穩陣」掛鈎。醫學長期被視為「叻仔叻女的首選」，背後原因很現實：工作穩定、薪酬不俗、社會地位高。但如果我們討論「讀醫值唔值」，只停留在飯碗和人工，便難免忽略醫學教育另一個核心價值：它是一個在真實風險之下磨練人的場域，是一套塑造人才的過程，而不只是「輸出醫生」的工廠。

很多未進過病房的人，以為醫學生生活就是背書、操練技巧、考試求過關。現實卻複雜得多。醫學生在病房見到的，是慢性病纏身多年的長者、反覆入院的病人、情緒繃緊的家屬。他們很快發現，自己未必能讓病人「痊癒」，有時只能坦白地說：「病情可以維持」、「會盡力，但未必有奇蹟」。在這樣的情境裏，醫學生學到的，不只是幾個診斷名詞，而是如何在資訊不完整、時間有限、資源有限之下，消化資料、跟團隊商量、跟病人及家屬解釋，然後作決定，並承擔後果。

其他學科當然都有難度、有壓力，但很多決策都在「沒有真實後果」的環境中練習：功課做錯，重做；考試失手，下次再考。醫學訓練則不同，一部分學習是在「有後果」的場景裏發生。你的遲疑、你的判斷，可能影響一個人多痛、一家人睡不睡得着。這種經驗累積，慢慢養成的是一種判斷力、一種在壓力中仍然願意揹起責任的氣質。

社會需要在現場磨出來的精英

從社會角度看，這種氣質的價值，其實不只限於「多幾個好醫生」。我們經常說，香港欠的是甚麼？是有視野的領袖，是懂風險的管理者，是聽得懂前線聲音的決策者。這些能力，不可能只靠幾個領袖培訓工作坊（Leadership Workshop）或幾次「領袖訓練營」就突然長出來，而是要在長期處理真實問題、真實人、真實壓力的過程中慢慢磨出。

醫學生在急症室、內科病房、手術室裏學到的，就是這種真實世界的功課。他們習慣在混亂情境下按次序處理事情，習慣聽不同專業同事的意見，習慣在病人和家屬情緒激動時仍然保持冷靜。這些經驗，其實就是未來在任何高壓崗位需要的能力。換句話說，醫學教育在塑造的，是一群「在現場磨出來」的精英，而不是只在書本和課室裏長大的人才。

因此，當我們問「精英讀醫值唔值」，問題不應只是「佢最後有冇做醫生」，而應該是：這批人有沒有經過一套足夠嚴格、足夠貼近現實的訓練，使他們無論日後走到哪個位置，都懂得在複雜情境下作合理判斷？

不是人才流失而是人才擴散

很多人關心的是另一個層面：如果醫學畢業生不留在臨床，醫療系統咪少咗人？這個憂慮我理解，也不會輕視。前線人手壓力，所有在公營醫療工作的人都感受得很深。醫學院有責任確保有足夠畢業生投身臨床，這是基本。但問題是，我們是否只能接受一種模式：所有醫學畢業生都必須一世在病房，任何轉行都被視為「浪費」？

不妨想像幾個現實例子。一位在公立醫院急症室做了多年醫生，後來轉到醫院管理或醫療政策研究。他在寫指引、改流程時，腦裏不是只有報表和 KPI，而是有「凌晨3點急症室」的畫面、有「病房人手不足」的掙扎。他設計制度時，會考慮前線執行的難度，不容易落入「紙上談兵」。

另一位曾在加護病房照顧危重病人的醫生，後來加入科技公司，專注發展健康科技。他見過病人家屬徹夜守候，聽過無數「如果早啲發現就好」的遺憾，所以在做產品時，會不停問：這個功能，是否真係解決到病人的痛點？還是只是漂亮的技術示範？他會較少沉迷於「技術有多尖端」，而較多關心「臨床實際有冇用」。

再想遠一點，在公共政策領域，一位有醫學背景的官員或議員，無論負責的是教育、社福、勞工、食物環境抑或醫療本身，面對各種統計數字時，看的不只是圖表和指標，而是明白那些數字背後代表着甚麼人、甚麼處境。他在解讀「輟學率」、「劏房人口」、「工傷數字」、「食物安全事件」甚至「空氣質量指標」時，會同時考慮客觀參數和人的生活感受，既懂得問「數據是否可靠」、「風險有多大」，亦不忘這些政策如何落在具體的人身上。這種同時重視實證與人文的能力，在今天的香港各個政策範疇都尤其重要。

在這些例子裏，這些人雖然未必每天穿白袍巡房，但他們的醫學訓練並沒有浪費，而是以另一種方式轉化為社會的回報。與其說是「醫療人手流失」，不如說是「醫學人才向不同範疇擴散」。社會從而多了幾位懂醫療、懂人、懂制度的領袖和專業人士。

醫學訓練本身對社會有價值

說到這裏，有一點必須講清楚：醫學不應被包裝成一個「百搭跳板」，好像只要入到醫學院，將來無論做甚麼都「高人一等」。這樣既不尊重醫學本身，也對病人不公平。醫學是一條需要承諾的路，入讀之前，至少要問自己幾個問題：你願不願意花多年時間在病房和診症室？你能不能接受長期在高壓環境下工作？你是否真心對病人的生命和生活有興趣，而不只是對「醫生」這個身份感到吸引？

那篇《7個不要讀醫的理由》其中一個重點，就是提醒同學釐清動機。如果只是為了名牌、穩定、人工，而對行醫本身沒有興趣，甚至害怕面對病房的現實，那麼勉強入讀，只會令自己和病人都受苦。這一點，我完全同意。

但另一方面，如果有學生既有能力應付學習，又有心理準備承受壓力，真心願意進入醫療世界，同時亦明白人生路可能在不同階段有所調整，我會認為社會應該支持，甚至願意投資他接受醫學訓練。原因不是「讀醫就一定有着數」，而是這種訓練本身，對香港整體是有價值的。

公帑投資的是社會整體能力

有讀者可能會問：公帑資助醫學教育，本來就是為了培養醫生，現在卻可能「輸出」到其他界別，納稅人是否「蝕底」？如果我們把公帑只理解為「用來買某條產線的產量」，答案可能是。但若把公帑看成是投資社會整體能力、制度韌性和長遠治理質素，答案就不一樣。

當一位受公帑資助讀醫的人，最後在醫療管理、政策、科技或其他領域做出更貼地、更有同理心、更有證據支持的決策，他其實仍在回饋社會，只是回饋方式不是「每日看多少個病人」，而是「令更多人的生活因此改善」。在人口老化、慢性病增加、精神健康需求上升、公私營分工有待理順的今天，香港非常需要這種結合醫學背景與其他專業的跨界人才。

在醫科光環與高薪之外

那篇《7個不要讀醫的理由》最後問年輕人：「如果醫生社會地位不再崇高，如果薪酬大幅削減，如果飯碗不再穩固，你還會選擇這條路嗎？」這個問題是誠懇的，也是必要的。準備讀醫的同學，真的要認真回答自己。如果答案是「唔會」或者非常猶豫，那可能其他學科較適合你；如果在除去光環和鐵飯碗之後，你仍然願意走這條路，那麼無論將來是否一世行醫，你在醫學裏學到的東西，都會跟着你走很遠。

在社會這一邊，我想加多一句，算是給香港的反問：「如果有一門學科，可以在一個人年輕的時候，實實在在地鍛鍊他的判斷力、責任感、同理心，以及面對失敗的能力，即使他未必終身留在同一個專業，社會願不願意投資他讀這門學科？」如果我們的答案是「願意」，那便代表我們承認醫學教育的價值，不只在於「多幾個醫生」，而在於「多幾個在真實世界磨練過的人才」。

對選擇踏上這條路的年輕人來說，讀醫是一段在病房與課室之間學會成熟的旅程；對整個社會而言，支持精英讀醫，是一項長遠而值得的投資。

作者衛家聰是急症科專科醫生，長期參與醫學及醫療相關教育工作。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

