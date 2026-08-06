來稿｜私校名單的真正價值　是讓家長告別選校焦慮

來稿作者：盧施予



教育局7月29日公布「私立學校名單」，列出91所開辦正式小學及中學課程的私立學校，包括國際學校，供家長選校時參考。教育局表示，名單是落實行政長官2025年《施政報告》提出的優化措施之一；局方今年初已發布《私立學校實務守則》，為私校界別提供更清晰的營運和管理標準。學校參與名單屬自願性質，獲列入名單的學校，已在遵守法例及要求、良好學校管治、保障主要持份者福祉和權益等方面，經私立學校諮詢委員會審議及建議，並獲教育局接納。



不能只停留在「有名單」

這項措施表面上是行政安排，實際上反映香港教育生態一個愈來愈重要的課題：在多元辦學之下，家長如何知道一所學校是否值得信任？

香港一直有多元教育的傳統。官立、資助、直資、私立、國際學校，各有其歷史、定位和服務對象。多元本身不是問題；相反，它讓不同背景、不同語言、不同學習需要的學生，有機會找到較合適的教育環境。問題在於，當選擇增加，資訊若不夠清晰，家長便容易在學費、校舍、升學宣傳、課程名稱和口碑之間摸索。教育本來應該幫助人作出有根據的選擇，但選校市場有時反而令家庭更焦慮。

因此，私立學校名單值得肯定。它至少向社會指出，私校不是一個完全由市場自行判斷的領域；學校管治、合規營運、學生福祉和持份者權益，都應該有可見的公共標準。教育局同時提醒，即使未列入名單的學校，仍須遵守《教育條例》及《教育規例》下的註冊和日常營運標準；名單只供參考，家長仍須全面和客觀評估學校的營運狀況、財政穩健程度、收生表現和長遠發展。這個提醒很重要，因為一份名單可以提供起點，卻不能代替判斷。

但也正因如此，政策下一步不能只停留在「有名單」。對家長而言，最困難的不是知道某校是否在名單之上，而是理解這個狀態代表甚麼、不代表甚麼。名單若只是一個二分標籤，很容易被市場簡化為「上榜即優質、未上榜即有問題」。這既不公平，也未必有助家長作出成熟決定。教育局需要清楚說明評估準則、更新機制、學校可補交或改善的程序，以及名單與一般註冊監管之間的分別，避免公共政策被轉化成單純的市場標籤。

教育資訊透明關乎香港公信力

作為教育工作者，我特別關心的，是家長在選校時是否能看見「課程」本身。很多家庭選擇私校或國際學校，並不只是因為校舍或語言環境，而是希望孩子接受不同課程、評估方式和成長節奏。但「國際」、「雙語」、「全人」、「創新」這些字眼，在宣傳資料中很容易出現，真正重要的問題卻往往較少被問：課程是否有清晰銜接？評估是否能反映學生進步？教師團隊是否穩定？學生支援是否足夠？學校如何處理轉校、升學、特殊教育需要和家校溝通？

若名單制度要真正服務家長，便應逐步把「可比較、可理解、可追問」的資訊放在中心。學校不必被迫變成同一種樣子，因為多元教育的價值正正在於不同；但不同不等於含糊。家長可以接受一所學校有特定教育理念，也可以接受它收取相應學費；但他們應該清楚知道，孩子每天所經歷的課程、評估和支援，是否與學校承諾一致。

這也關乎香港作為國際教育城市的公信力。國際教育不是只靠學校數目、外籍學生比例或漂亮的校園說故事，而是靠穩定制度累積信任。對外來家庭而言，清晰的私校資訊能降低落戶成本；對本地家庭而言，它能減少在資訊不對稱下作出重大教育決定的風險；對學校而言，透明標準也能鼓勵良性競爭，而不是單靠宣傳聲量爭取學生。

香港教育政策還需向前三步

政策可以再向前走三步。第一，在名單以外提供更具體的資訊框架，例如課程類型、主要評估制度、升學銜接、學生支援、教師資歷及學費結構，讓家長能比較真正重要的教育條件。第二，建立清楚的更新和跟進機制，說明學校若情況有變，名單如何修訂，家長如何得知。第三，加強家長教育，讓選校不只是看排名和品牌，而是回到孩子的需要、家庭的價值和學校的真實能力。

教育市場可以多元，但孩子不是市場產品。家長為孩子選校，很多時候不是追逐名氣，而是在有限資訊中作出一個承載愛與責任的決定。政府建立名單，是向透明度邁出一步；但真正成熟的教育治理，還要讓每一個家庭不只看到一個名稱，而是看得懂一所學校如何對待學生、如何承擔承諾、如何把教育理念落實在日常。

一份名單的價值，不在於替家長作決定，而在於讓家長有能力作更好的決定。當香港談多元教育、國際教育和優質教育品牌時，我們最後仍要回到最基本的一點：制度的目的，是保護孩子，也是尊重家長和學校共同承擔教育的信任。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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