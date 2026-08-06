黃冰芬｜合肥的科技突圍——「長期主義」值得香港借鏡

來稿作者：黃冰芬



提起安徽，印象多是溫潤古雅的人文風韻：是吳冠中水墨筆觸里徽派建築的留白意境，是胡雪岩締造的徽商傳統，是韓再芬老師演繹的黃梅戲經典，也是獨特的徽菜文化。千百年來，安徽以自成一派的古典氣質立足華夏。而今日的安徽，卻以中國未來科技之城刷新大眾認知。筆者本周隨港區全國人大代表團考察安徽，首站來省會合肥。在中國式現代化的新時代下，這座歷史底蘊深厚的城市，交出了科技突圍的「合肥答案」。



今次考察行程古今交融、層次鮮明，既走訪渡江戰役紀念館、安徽名人館等人文地標，溯源城市的精神根脈，也深入等離子物理研究所、聚變堆設施園區、蔚來汽車、國盾量子、科大訊飛等前沿科創平台，還包括了解合肥市法務區如何實踐陪審員制度。一路參訪，一路感受安徽從古典的人文名城向國家新質生產力核心承載地的華麗蛻變。

三個「熱」字，足以概括對這城市的初印象。一是天氣熱，內陸盛夏熾熱，氣溫高達36℃以上，街上站一會兒就大汗淋漓。二是人情熱，整個行程密集而順暢，接待方為代表團提供了細緻、體貼、周到的服務。三是產業熱，當下合肥聚焦核聚變能源、量子科技、人工智能、新能源汽車等頂尖賽道。該市的量子產業綜合實力連續多年穩居全球第二、躋身世界第一梯隊；科大訊飛深度對接香港市場，緊隨國家戰略佈局，不斷在全國開拓AI+的應用場景；長鑫存儲聚焦的DRAM都是國產自主設計製造，現已切入全球PC供應鏈，環球市佔率已快速攀升至約7%-8%，穩居第四大DRAM廠，打破傳統三大巨頭的壟斷格局。這些硬核的科技產業蓬勃生長，成為安徽高質量發展的核心動能，去年全省經濟增長達5.5%，增速高於全國平均水平，當中合肥就佔了全省總量的28%。

對於合肥科技的井噴式發展，不少人士描述為「彎道超車」。究其原因，是偶然還是必然？為什麼合肥「能」？

結合實地考察和思考可知，合肥的科技突圍並非一蹴而就的突然爆發，而是數十年堅守長期主義的厚積薄發。最具代表性的是超導托卡馬克「人造太陽」的項目，歷經近30年科研攻堅、人才積澱與技術迭代，持續每年百億級資金投入，即便距離商業化仍有十餘年的周期，合肥依然堅持深耕前沿、久久為功。這種不追逐短期效益、立足國家戰略的執着，正是合肥崛起的核心密碼。

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「合肥模式」的底層邏輯是，制度定力、耐性資本、政府擔當三者同頻共振、深度賦能。

其一，有賴於內地制度優勢，此為長遠發展的重要根基。國家與省市層面以長遠戰略佈局為引領、五年規劃為支撐、年度部署為落點，為高風險、長周期、慢回報的基礎科研，提供持續穩定的發展環境，力避短期政績思維干擾。

其二，引導耐性資本紮根硬核的科創賽道。當下不少資本追逐短期快錢，而「合肥模式」具戰略眼光、定力和耐力，引導社會資本「容忍」漫長研發周期，陪伴科研成果從實驗室穩步走向產業化。

其三，地方政府主動擔當、善作善成。合肥市政府積極對接頂級科研院所，完善產業配套、落實政策保障，形成「風險共擔、長期陪伴、深度綁定」的政企協同模式，讓科研有支撐、項目能落地、產業得以成長。

一茬接一茬的科研積累、一屆接一屆的政策接力、一批接一批的人才傳承，造就了合肥源源不斷的原創性科技突破。其科技發展與長三角、京津冀等區域精準對接，可帶來更廣闊的發展空間。我們看到，國家提倡的「發展新質生產力」絕非空泛概念，而是制度、資本、執行力等深度融合的真正實踐。

合肥秉持的長期主義，也為香港科創發展帶來深刻啟示。本港擁有一流的科研人才、國際化以及金融、法律等專業服務的眾多優勢，完全可以借鏡合肥深耕前沿賽道的定力，加強與內地硬核科創平台對接，為長期產業佈局、發展新興科技、未來科技，強化政產學研協同，在國家科技自立自強的大局中找準定位，讓長期主義也成為香港科創高質量發展的堅實底色。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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