來稿｜京港互動新機遇——打造中華文化藝術出海新範式

來稿作者：何凡



《十五五規劃綱要》進一步確立了香港作為中外文化藝術交流中心的定位。這一國家級戰略不僅為京港兩地的文化互動提供了政策背書，更意味着京港文化合作模式不能僅僅停留在以往的「單向展示」與「短期交流」，應當全面升級為「機制對接」與「底層共建」。



作為香港專業人士（北京）協會副理事長、北京海外聯誼會理事以及北京西城區海外聯誼會理事，我見證了這一轉向的發生：從西城京港跳繩交流賽以體育文化促進兩地青少年情感交融，到香港專業人士（北京）協會舉辦兩會與「十五五」分享會推動人才與機制的深度對接，再到北京海外聯誼會所聯辦「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽，以音樂為紐帶推動中西文明交流互鑑。京港文化合作已經跨越了互相瞭解的初級階段，正迎來實體產業與人才深度融合的實質機遇。

依託雙城故宮樞紐

資源共用人才共培

「十五五」規劃要求兩地在文化遺產保護與傳承上形成合力。過去的京港文博合作，多以文物外借與特展形式為主；如今，這種合作已發生質變，轉向長效的學術機制與人才共建。

以北京故宮博物院與香港故宮文化博物館的聯動為例，兩地不再僅僅共用藏品。2026年7月，第五屆「雙城青年文化人才交流計劃」在北京故宮博物院開班，香港青年得以深入文物修復與檔案研究的實體場景。這種實質性的躍升，意味着雙城正在聯合培養具備全球視野的文博與策展專才，為未來的深度策展與文化資源共用奠定基石。

突破展演單向交流

促進演藝深度共創

打造高水準的文藝精品，必須打破原有「你演我看」的單向模式。在「十五五」規劃的框架下，京港演藝交流的實質新機遇，在於從「短期巡演」轉向「聯合編創」與「版權共用」。

今年7月下旬，北京海外聯誼會統籌舉辦了「香港青少年北京2026歷史文化學習團」。活動期間，青年不僅是觀眾，更深入觀摩了國際芭蕾大師工作坊的運作體系。這類深度對接，正推動兩地劇院與藝術團體探索從項目孵化、聯合投資到共同發行的產業鏈條，是以往單次互訪難以觸及的合作維度。

推進京港青年交流

社區營造錨固認同

青年群體的文化認同，不能僅靠走馬觀花的參訪，而需依賴切實的在地建設。「十五五」規劃支持兩地青年開展文化創意與空間營造的交流，帶來了方法論的革新：讓香港青年從「旁觀者」變為「建設者」。

北京西城區擁有豐富的歷史文化街區。依託西城海外聯誼會的在地網絡，我們正着手推動香港青年設計師實質參與舊城改造與微更新項目。從今年春季舉辦的「綠茵聯京港非遺結同心」活動起，我們就注重將非遺體驗與實體空間結合。讓青年直接參與北京的社區營造與設計實踐，是落實文化認同最直接、最有力的路徑。

京科港貿構建數字文創出海

推動版權貿易佈局全球網絡

科技與文化的融合是「十五五」規劃的重點板塊。京港在數字文化領域的合作，已跳脫單純的「技術展示」，進入「資產商業化」與「全球分發」的新階段。北京具備強大的數字技術與算力底座，而香港則擁有完善的知識產權交易體系與國際網絡。

2026年5月香港國際授權展，北京市文物局與香港貿發局簽署合作備忘錄，將北京優質的文博IP與高精度3D數字化技術直接對接香港國際授權平台，成功打造「北京數字資產 + 香港全球授權」的商業化新範式，實質推動中華文化走向世界。

任何宏大的戰略，最終都要落實於具體的人與項目。身處時代的轉折點，我們深感兩地社團的使命正迎來深刻轉變——從傳統的表層聯誼，走向深度的產業與人才交流。憑藉京港兩地在文化底蘊、國際視野與市場網絡上的強大互補，推動京港兩地文化交流邁向全新高度。未來，我們相信香港專業人士（北京）協會及海聯會等組織，將發揮精準對接的橋樑作用，把『十五五』規劃賦予的宏偉藍圖，轉化為促進兩地文化繁榮的新動力。

作者何凡是香港專業人士（北京）協會副理事長，北京海外聯誼會理事，北京西城海外聯誼會理事。



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