張遠深｜高市早苗支持率跌入「死亡交叉」——下台倒計時開始

來稿作者：張遠深



日本首相高市早苗正面臨上任以來最嚴峻的政治危機。多家日本主流媒體最新民調顯示，其內閣支持率已跌至「死亡交叉」——支持率41%，不支持率44%。從去年10月上台時逾65%的高民望，到如今近乎「腰斬」。筆者認為高市政權的急速滑坡絕非偶然，這讓人不禁想起日本政治史上那些從巔峰跌落谷底的短命政權，歷史一再證明，當一個首相沉迷於政治表演而忽視民生疾苦，當一個政府罔顧民意而強推爭議政策，民意的反噬從來只會遲到，不會缺席。



從「絕對一強」到「死亡交叉」

高市早苗的政治起點不可謂不高。2025年10月內閣成立以來，各項民調一直保持約70%的高支持率。今年2月，她更賭上政治前途提前解散眾議院，帶領執政聯盟取得歷史性大勝，一度被認為打造了「絕對一強」格局。然而，歷史的弔詭之處在於，權力巔峰往往也是危機的起點。高市早苗的遭遇，不禁令筆者想起前民主黨首相鳩山由紀夫，2009年以77%的超高支持率上台，短短8個月後便黯然辭職，下台時支持率已跌至19%。從「政治寵兒」到「棄兒」，中間只隔着一個「脫離民意」的距離。

筆者認為高市內閣民望崩塌的最直接原因，是一系列強推的爭議性法案，當中包括：《皇室典範》修正案和「副首都法案」。

在《皇室典範》修正案問題上，高市政府死守只有父系男性皇族才能繼承皇位的「男系男子繼承」原則。修正案寧可將舊皇族的男性子嗣收為養子，也不允許女性繼承皇位。這一做法與絕大多數日本國民的意願背道而馳，在現今男女平等之世代，支持承認女性天皇的比例高達81%。《朝日新聞》民調中，認為修正案內容「已獲得國民理解」的受訪者僅為24%；《每日新聞》民調中，給予積極評價的更只有19%。

而在「副首都法案」問題上，高市為確保法案順利通過，將原定17日閉會的國會會期延長8天。參議院最終以贊成123票、反對121票，僅2票之差強行通過。筆者認為這次是明顯的政治操作，為了給予大阪在其政權組成的支持而給予的回報。

高市早苗這種不顧民意、強推爭議法案的做法，讓筆者聯想到二戰末期的小磯國昭內閣。小磯國昭在戰爭泥潭中「戰不贏、和不了」，最終成為短命內閣。歷史的教訓是：當一個政府沉迷於政治算計而忽視國家根本利益，其結局往往與小磯國昭如出一轍。

無力應對民生凋敝與物價高漲

比強行立法更致命的，是高市政府在民生問題上的束手無策。日本自2022年前後物價持續上漲，但工資提高的速度完全跟不上物價漲幅。日本央行數據顯示，6月日本企業物價指數同比上漲7.1%，創2023年3月以來新高。在納入統計範圍的23類商品中，有22類價格同比出現上漲。

面對持續上漲的生活成本，高市不僅未能兌現下調消費稅等競選承諾，反而維持擴張性財政政策，導致日本債務規模進一步擴大，日元不斷走弱。7月，日元匯率一度跌破162.80兌1美元，創近40年新低。《朝日新聞》調查顯示，僅有不足30%的受訪者認同高市政府的物價政策；高達58.7%的受訪者對其應對物價上漲表示「不滿意」或「不太滿意」。

這讓人想起岸田文雄內閣的覆轍。岸田作為其中一個派閥頭目，從一開始就被籠罩在安倍晉三的陰影下，最終未能逃脫短命政權的宿命。一個連老百姓柴米油鹽都照顧不好的政府，憑什麼指望民眾支持？

反中親美損害日本自身利益

更令人側的是，在內政千瘡百孔之際，高市早苗卻將大量政治資本投入到外交和安保議題上。上台以來，她在涉及中國台灣和軍事安全領域的一系列錯誤言行，嚴重損害中日關係政治基礎。筆者認為其激進親美抗中路線在客觀上損害了日本自身的戰略利益，中國是日本第一大進口來源國、第二大出口對象國，中日關係趨冷，日本企業界首當其衝。日本貿易振興機構調查顯示，超過85%的在華日企計劃維持或擴大在華業務。日本商人比政客更清楚中國市場的不可替代性。

此外，高市早苗在外交上對美國的「下跪」姿態更引發廣泛爭議。今年5月，她在澳大利亞戰爭紀念館雙膝跪地獻花。2026年3月訪美時對特朗普的「熱情擁抱」更被譏諷為「諂媚外交」。這種只講表面功夫、無視國家核心利益的外交策略，不僅引來日本民眾的嘲諷，更讓日本在中美競爭加劇的國際環境中處於不利位置。

下台不是會不會而是什麼時候

從「政治蜜月」到「死亡交叉」，高市早苗只用不到1年時間便耗盡了民意資本。當一個政府既不能解決民生疾苦，又不顧民意強推爭議政策，更沉迷於外交姿態而忽略國家根本利益，其下台不是會不會的問題，而是什麼時候的問題。

日本政治史上那些短命政權的幽靈，正在高市早苗的官邸門口徘徊。小磯國昭的「戰不贏、和不了」，鳩山由紀夫的「高開低走」，岸田文雄的「派閥束縛」—— 這些歷史殷鑑不遠，警示着每一位偏離民意的執政者。高市早苗若再不懸崖勒馬、回歸民生本位，等待她的只會是更慘烈的民意審判。倒計時已經開始，高市早苗能聽見時鐘的滴答聲嗎？

作者張遠深是日本政治評論員、時事評論家及專欄作家，專注於分析國際政治、日本本土政經架構、東亞區域安全及中日關係。



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