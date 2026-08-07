來稿｜五年規劃不能只規劃城市　更要讓年輕人看得清未來

來稿作者：盧施予



8月2日，行政長官出席香港第一個五年規劃及2026年《施政報告》地區諮詢會。8月3日，特區政府歡迎進一步深化香港與內地市場合作的新措施。8月4日，商務及經濟發展局局長在一個以「AI、網絡、算力」為題的論壇上，談到人工智能、通訊基建、北部都會區、6G、低空經濟和企業數字化轉型。幾條政策線索其實指向同一件事：香港正在為下一階段重新定義自己。它不再只是問「我們有沒有足夠基建」，也不只是問「資金能否更快流動」，而是問一個更貼近人的問題：當城市速度愈來愈快，年輕人能不能跟得上？他們是被城市帶着走，還是有能力在其中選擇自己的方向？



規劃落地難點在培育人才

香港第一個五年規劃，如果只寫成一份工程、金融和產業清單，當然可以很漂亮。北部都會區可以寫，創科可以寫，跨境金融可以寫，AI算力可以寫，文體旅協同發展也可以寫。但城市不是由項目組成，城市是由人的生活組成。規劃的真正難度，不在於列出香港要建甚麼，而在於說清楚香港要培養怎樣的人，讓他們有能力使用這些新空間、新制度和新機會。

8月3日公布的兩地市場合作新措施，涉及跨境上市、交易所買賣基金、指數合作、人民幣計價期貨產品，以及簡化申請內地從業資格等範疇。這些措施對香港國際金融中心地位有實際意義，也延續了香港「背靠祖國、聯通世界」的角色。但金融市場的互聯互通，不應只是專業投資者和機構的事。對年輕一代而言，它背後更應該是一種能力教育：理解不同制度，閱讀政策語言，掌握風險，懂得在香港、內地與國際之間判斷自己的位置。

五年規劃需以「人的流動」為主線

談AI、網絡和算力時，也有同樣問題。算力重要，網絡重要，6G和數字基建也重要；沒有這些，AI時代很多東西都只是口號。但如果教育仍然只把AI當成工具操作，把創科當成少數學生的比賽項目，把數字轉型當成企業內部效率問題，香港很快會發現：城市有了更快的網絡，學生卻未必有更深的理解；企業有了AI工具，員工卻未必有判斷工具答案的能力。

所以，五年規劃需要補上一條「人的流動」主線。

所謂流動，不只是過關快一點，交通方便一點，也不只是資金和貨物在制度之間走得順一點。真正有價值的流動，是一個年輕人可以由學校走向城市，由香港走向大灣區，由本地經驗走向國際視野，由單一專科走向跨學科判斷。他不一定要離開香港，但他要知道世界不只得一條路；他不一定要做創科，但他要明白科技正在重寫所有行業；他不一定要做金融，但他要看得懂金融制度如何影響生活、工作和城市資源分配。

讓「流動」融入教育之中

這正是教育政策與五年規劃應該相遇的地方。

第一，香港應該把跨境理解變成中學階段更有系統的學習，而不是偶爾一次交流團、一次參觀、一次講座。學生需要知道內地城市如何運作，大灣區產業如何分工，香港的制度優勢和限制在哪裏。這些內容不應只是國情教育的附屬品，也不應只是升學就業講座，而應該進入課程設計、生涯規劃、專題研習和社區考察之中。

第二，AI教育不能只由STEM部門承擔。政府談AI、網絡和算力，容易令人想到工程、數據和產業效率。但AI真正影響學校的地方，往往在人文判斷：資料是否可信、算法是否公平、創作是否仍有作者、學生如何保留自己的思考。藝術、人文、語文、歷史、倫理和公民教育，不應被AI時代邊緣化；相反，它們應該成為年輕人面對AI時最重要的底盤。

第三，青年參與不應只在諮詢會上被聽見，而要在政策形成過程中被持續追蹤。地區諮詢會有不同背景市民參與，涵蓋經濟、創科、民生、區域合作、文體旅和綠色生活等議題。這是必要的開始。但若五年規劃要真正回應下一代，政府可以更進一步，把中學生、大學生、初入職青年、非傳統升學路徑青年、文化藝術青年和跨境生活青年分開觀察，而不是把他們統稱為「青年」。不同青年面對的城市，不是同一個城市。

讓青年有能力選擇下一步

香港過去很擅長建制度、建平台、建連接。這些能力今天仍然重要。但下一個五年，香港要證明的不是自己能不能再建更多通道，而是能不能讓更多人有能力走得出去，也回得來；看得見遠方，也不失去對本地生活的承擔。

如果五年規劃只規劃基建，城市會變快；如果也規劃人的能力，城市才會變得有方向。香港需要AI，需要算力，需要金融互聯互通，也需要北部都會區。但更需要的，是讓年輕人相信：流動不是被推着走，而是自己有能力選擇下一步。

這份相信，才是一座城市真正的長遠競爭力。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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