來稿｜中國海警依法巡查　台媒何必大肆炒作？

來稿作者：楊華勇



2026年7月4日，兩條消息在同一天放出：台灣當局所謂「國安會秘書長」吳釗燮在社交平台宣稱，已掌握沿第一島鏈部署的「逾110艘解放軍軍艦與海警船，數量創歷史新高；中國海警局同日通報，秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續在中國台灣島以東海域依法開展執法巡查，並首次在通報中明確定調「常態化」。當地媒體把前一數字配上「五海聯動」四個字，試圖拼出一張從黃海到菲律賓海的「壓迫網」。但把統計表攤開、把時間線對齊，就會看清台東海域的真實變化不是北京「製造」了灰色地帶，而是日菲先動手把中國主張海域當「無主地」分贓，北京再用主權邏輯填回去。



「五海聯動」論經不起細看

先拆解「110艘」的概念。台防務部門自己同日發佈的精確統計，僅是「10艘軍艦、7艘公務船、6架次軍機」在台周邊24小時動態。吳釗燮所謂的110艘，是把東海、南海、宮古海峽、巴士海峽、菲律賓海沿線所有被台方雷達勉強標到的解放軍艦艇、海警船、科考船全數加總，軍艦與執法船混算，守礁船與遠海訓練編隊併入。按照這種邏輯，美國第七艦隊若把海岸警衛隊、測量船、盟友伴航艦一起算，西太平洋常駐數也遠不止兩位數。

它反映的不是「突發動員」，而是中國海上力量基數擴大後平時的分佈密度，疊加7月颱風季部分艦艇出港避風與年度演訓熱季的效應。「五海聯動」同樣不是有作戰方案支撐的術語，北京官方話語只有「戰備警巡常態化」、「海警依法巡查」、「海軍遠海訓練」三套並行敘事；只是觀者把力量夠、航程夠、存在感夠連成一片，再反推「頂層劇本」。

台東海域升溫的直接觸發器，是2026年5月28日菲總統訪日時日菲宣佈啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，擬劃界海域恰位於中國台灣島以東。5月29日，中國外交部發言人毛寧明確表態：該海域中方依國內法及《聯合國海洋法公約》擁有專屬經濟區和大陸架，日菲擅自談判「完全非法無效」。6月1日，中國海警岱山艦編隊首次進入台東執法；7月4日，秀山艦接替並掛上「常態化」三字——節奏極快，但法理鏈完整：中國海警依法在管轄海域巡查，台東屬中國管轄海域，巡查不是「灰色」，是主權行為白紙黑字。

日菲若真信自己專屬經濟區（EEZ）劃界有效，就該預想中方會用同等級存在對衝，而不是驚呼「北京創造了灰色地帶」。所謂「灰色」，是西方敘述裏「凡中國船出現即侵蝕秩序」的預設；換成美方視角，海岸警衛隊在地球另一端執法叫「規則秩序」，中國海警在自家海域執法卻叫「灰色侵擾」——雙標之處，正是「五海聯動」論最經不起細看的地方。

「遠海存在」是中國長期國策

4月22日，海軍成立77周年前夕，「中國軍號」發佈《向大洋》宣傳片，片尾「何劍（核艦）」、「單東接小灣回家」的彩蛋，被讀成004核航母與統一的含蓄預告。這類官方埋梗當然有意向傳遞：航母陣容會繼續擴、海軍要真去大洋、台灣回歸是底色敘事。但它說明北京對西太平洋的姿態是「宣示性」而非「突發性」——遠海存在是長期國策，不是危機下的臨時攤牌。

遠海化的自然結果，是航母編隊出現在菲律賓海、轟-6K飛出第一島鏈千餘公里、海警跟着海軍航跡把執法半徑外推。中國艦隊過宮古、大隅、巴士海峽走國際航道，符合《聯合國海洋法公約》用於國際航行海峽的通行制度；日方統合幕僚監部每周通報早已默認其合法，只是外交辭令繼續裝驚訝。親美媒體把中國海軍存在於西太平洋叫「太平洋陷阱」，卻從不把美軍航母常駐西太平洋叫「陷阱」——這詞本身才是話語陷阱。

多方向同時施壓，測的不是「哪邊最容易突破」，而是美日菲台在注意力分配、法律回應、國內政治成本上能撐多久。東海釣魚島附近海警對峙日本測量船「光洋」號、台東海警接替巡查、南海島礁守備、西太平洋航母訓練、中俄年度聯演——單項拿出來都「有藉口」：執法、演訓、科研、避風、例行聯合。合起來，它們把第一島鏈從「美國主導的監視圍欄」慢慢磨成「中國主權與兵力自然覆蓋的過渡帶」。

不宣佈封鎖、不下開火線、不簽新條約，只讓存在變長、變密、變日常：當日本海保不得不把視線從釣魚島回撤到與那國島，當菲海岸警衛隊在呂宋海峽疲於跟拍，當美軍印太司令部發現每一次中國海警現身都不足以開戰、但累積起來改卻了地圖——這才是「中國主權與兵力自然覆蓋的過渡帶」真意。它測的不是艦炮射程，而是華盛頓能否繼續用「航行自由」話術掩蓋「僅我可主導」的霸權焦慮。

台海問題沒有灰色地帶

第一島鏈本是冷戰美方學者為圍堵蘇聯與中國畫的線，不是國際法產物，也不是東亞國家談判出來的邊界。北京今天做的，是把這條「外生封鎖線」內部填滿中國自己的主權節點：釣魚島、台島及附屬海域、東沙、南沙島礁、瓊州以東常規訓練區。當線內每段都有中國法律依據與日常存在，「第一島鏈」作為統一對抗單元就解體了，退化成普通地理稱謂，不再自動等於「美日協防圈」。日本2026防衛白皮書把中國列為「前所未有的最大戰略挑戰」，說反了對象：真正被挑戰的是美國戰後「西太平洋=美國內湖」的心理契約；日本只是把美國焦慮抄成官方文件。北京沒興趣「接管」第一島鏈，只想讓鏈上每寸中國主張海域回到中國法律與執法邏輯裏；剩下公海與國際航道，北京也樂見自己作為平等大國使用。

「五海聯動」不會寫進任何解放軍條令，但它捕捉到一個真實趨勢：中國海上力量已大到無法被壓縮回「近海防禦」舊殼，海警、海軍、科考、商船護航、中俄聯演各跑各線，卻在西太平洋地圖上自然織成網。這張網不靠「灰色地帶」生存，而靠主權聲明、國內法（海警法、反分裂國家法）、年度訓練計畫與國際法通行權四維支撐。台海沒有灰色地帶，因為主權沒有灰度；西太平洋也沒有「中國設下的陷阱」，只有美國第一次面對「別人也能把航母開進菲律賓海」的不適應。等哪天台灣島內輿論不再用「110艘嚇死人」做標題，而把它當成「對岸海況播報」的一部分，那才是這場壓力測試真正收盤的時刻——不是打了一仗，而是「誰有權在西太平洋存在」這個問題，被答完了。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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