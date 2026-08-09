來稿｜「香港藥貴、北上辛苦，唯有等死」——誰忍心癌病人錯失治療

來稿作者：方嘉儀



長期以來，肺癌都是香港致命率最高的頭號癌症殺手。2023年時，本港的肺癌新症有6,111宗，死亡達3,880宗，佔癌症死亡26.1%，位居本港致命癌症的首位。



在肺癌裏，稱為人類表皮生長因數受體2的HER2肺癌，是一種帶有基因突變的非小細胞肺癌。雖然HER2肺癌只佔所有肺癌患者的約2%到4%，但其惡性程度較高，而且很容易發生腦轉移。HER2肺癌患者的年齡一般比較年輕，多見於非吸煙人士，而且女性患者的比例也相對較高。

應對HER2肺癌，以前缺乏有效的藥物。但隨着醫療科技的發展，現在已經發展出精準度更高的新一代口服選擇性酪氨酸激酶抑制劑（TKIs）藥物，成為病人的新希望。但由於這種新藥並不在資助藥物名冊裏，公立醫院的醫生不能把它用作一線用藥。

撫心自問，這樣的情況非常不理想。患上癌症非常不幸，那痛苦不是我們普通人可以理解的。每一個肺癌病人都是一條鮮活的生命，因為不能用藥而使病人失去醫治機會，怎麼說都是不忍心的。

那可不是虛構的。筆者認識一名77歲的女患者，2024年發現患上HER2肺癌，發現時已是第四期。那病人因為不能支付一年70多萬的藥費而決定放棄治療，後來北上深圳醫治，但過程非常辛苦。有一次未過關已經開始發燒，結果在本港醫院住了20多天，才能退燒。她說了一句很錐心的話：「香港的藥太貴，北上太辛苦，唯有在香港等死！」

藥物再好，如果病人無法使用也是徒然。要病人無奈地等死，那是無法接受的。筆者呼籲，政府應該儘快跟藥業界訂立議價空間，把證實有效的新藥納入常規的資助藥物名冊，確保基層的肺癌患者都能及早受惠，不要陷入有藥卻無法用的困境。

作者方嘉儀是癌症資訊網慈善基金主席。19歲時確診胃癌，現已康復，作為過來人，基於同理心，希望透過分享自身經驗，幫助及鼓勵更多癌症患者。



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