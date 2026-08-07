來稿｜比狗隻進食肆更急的事還有很多——對香港民生新政的反思

來稿作者：杜溪橋



近年來香港城市治理步伐明顯加快，政府相關部門陸續推出多項民生新政，初衷都是好的，但有的推進過程中出現投入成本高、治理成效有限、社會爭議持續發酵等問題。梳理背後根源，核心在於施政資源投放次序有待重新審視：政府在細碎公共秩序管控上集中發力、推進節奏偏快，而住房、醫療、安老等長期懸而未決的核心民生短板獲得的資源投入相對不足，公共資源分配出現輕重失衡的問題。



細數有關民生新規，普遍存在前期統籌規劃不足、配套設施建設滯後、執行方式缺少彈性的共性問題。

其中社會反響最大的垃圾分類徵費政策，因全港回收硬件配套不完善、民間反對聲音強烈，政府決定暫緩推行，多年持續投入的行政資源未能有效轉化為減廢成果，是資源投入與治理產出不匹配的典型案例。巴士乘客強制佩戴安全帶規管，實施不足兩周，便因社會普遍反應強烈而暫停執行，此前立法修訂、公眾宣傳、一線執法籌備投入的各類資源未能發揮應有作用。最近的狗隻準入指定餐廳政策落地，同樣面臨本地環境與民意層面的阻力，目前最新已有48間參與計劃的餐廳因顧客接受度不足選擇退出，長期社會接納度與實際治理成效仍需持續觀察評估。

城市公共行政資源總量有限，高效務實的城市治理，核心在於分清需求層級、優先保障剛需民生。上述提到的民生政策，更多屬於優化城市生活品質的中長期治理舉措，並非基層市民當下最迫切的生存需求。香港積累多年、長期未能妥善解決的硬核民生難題，才是公共資源重點傾斜的治理主戰場。

比如說居住環境惡劣，大量低收入家庭最基礎的安居需求難以得到滿足。公營醫療資源緊張，基層市民小病拖延加重、慢性病覆診難成為常態。私人住宅租金長期處於全球高位，多數家庭收支緊繃，難以積累儲蓄，青年置業亦難以實現。安老服務供給缺口同樣突出，大量體弱長者隻能居家養老，缺少專業長期照護支持。

需要釐清的是，完善住房、醫療、安老等兜底民生保障，與優化環境衛生、道路安全、消費業態的精細化城市治理，二者並非互斥對立的選擇。長遠來看，完善各類公共規管同樣能夠提升整體城市生活品質。近年多項新政引發社會爭議的核心矛盾，不在於政策本身沒有價值，而在於底層民生短板尚未得到有效紓解的階段，有限公共資源被分散投放，兩類治理領域均難以取得理想成效。

立足香港現實，合理的施政安排，應當對不同類型治理工作分階段、分資源有序推進，應建立清晰的民生需求分級邏輯，堅持刪減低效繁瑣規管、集中資源補齊民生核心短板。

筆者建議政府可配套建立三項實操制度：第一，設立跨部門民生政策評審小組，制定量化評估清單，從受影響市民規模、民生緊急程度、配套設施完備度、資源投入成本、民意接受度五大維度打分，低分值精細化規管政策延後推行，優先落地安居、醫療、安老等高剛需項目；第二，推行政策配套前置門檻制度，環保、交通、公共衛生類新規，必須完成硬件鋪設、市民與商戶適配指引、過渡期緩衝方案建設後，方可全面啟動執法管控；第三，落實分區試點和動態調整機制，所有新增民生規管新政先選取局部區域小規模試行、分階段推進，適時收集市民反饋與執行數據，及時調整罰則、操作細則，評估成熟後再全港推廣，避免一刀切全面強制執行。

憑心而論，本屆特區政府緊抓由治及興機遇、主動對接國家戰略，特別在攻堅房屋等長久民生難題、落實多元惠民紓困舉措上取得不少新突破，成績可圈可點。鑒於具體領域的公共治理與廣大市民息息相關，希望政府相關部門在推出新的政策時，特別是當下正值香港制訂首個5年規劃關鍵期，應當遵循先築牢民生兜底底線、再優化城市細微秩序的施政次序，讓每一項公共資源投入都切實回應市民最迫切的訴求，真正實現施政惠民、施政利民。

作者杜溪橋是時事評論員。



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