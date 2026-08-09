來稿｜從晶片到瓜子——美國抑制中國「國安威脅」邏輯早已窮途末路

來稿作者：楊華勇



2026年7月末至8月初，中美關係再度迎來劇烈震盪。就在7月30日中美經貿牽頭人剛剛舉行視頻通話，雙方就保持經貿關係穩定、拓展務實合作進行了「坦誠、深入、富有建設性的交流」之後，美國轉身便對華展開了一輪全方位、立體式的系統性打擊。從7月24日加徵所謂「強迫勞動」關稅，到7月28日美國聯邦通信委員會（FCC）將中國電力逆變器和先進機器人設備列入「覆蓋清單」，再到7月31日美國國土安全部將43家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單——短短一周之內，美國對華制裁密集出台，清單總數從144家飆升至187家，增幅近30%，創下該法案2021年生效以來單次新增數量最高紀錄。



更為荒誕的是，這份制裁名單上赫然列着洽洽瓜子、思念水餃、七匹狼等民生消費品牌。一個號稱擁有全球最強大軍事力量的超級大國，竟宣稱自身的國家安全脆弱到連一粒瓜子、一隻水餃都無法承受。中國網民紛紛調侃：「吃瓜子會損害美軍牙齒」，「美國怕美軍吃了水餃思念家鄉」。當「國家安全」的帽子被扣到一包瓜子和一碗水餃頭上時，全世界都看清這場鬧劇的本質——這不是維護人權，是將人權議題高度武器化的地緣政治操弄。

美國這套「有罪推定」的法律邏輯，更是對法治精神的徹底背叛。所謂《維吾爾強迫勞動預防法》的核心規則是「可反駁推定」——先假定所有與新疆有關聯的企業有罪，再由企業自行提交「清晰且令人信服的證據」來證明清白。這與現代法治文明「無罪推定」的基本原則背道而馳。而在新疆，機採棉佔已超過90%，從種植、採摘到加工全產業鏈均實現高度自動化與規模化。廣大棉農與產業工人的勞動權益受到中國法律的嚴格保護，就業選擇完全自由，根本不存在所謂「強迫勞動」。

資料是最好的真相，發展是最硬核的反駁。2025年，新疆地區生產總值達到21,462.14億元，同比增長5.5%；居民人均可支配收入達到32,881元，同比增長6.4%；城鄉居民收入相對差距連續九年縮小。全疆超七成財政資金投入民生領域，九年義務教育鞏固率超99%，高中階段毛入學率達97.74%，高於全國平均水準。南疆四地州實現15年免費教育全覆蓋。這些鐵一般的事實，徹底粉碎了西方媒體對新疆的污蔑謊言。

面對美國毫無道理的霸淩，中國沒有選擇沉默，而是果斷亮劍。 8月5日，中國商務部一連打出五記重拳。依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方將應用DNA科學公司等六家美國實體列入反制清單，禁止中國境內的組織和個人與其進行任何交易與合作；將協助FCC出台消極措施的美國合規性測試公司列入反制清單；加強無人機相關兩用物項對美出口管制，逐案從嚴審核；暫停委託美認證機構實施工廠跟蹤檢查；對進口列印複印辦公設備發起國家安全調查。中國商務部明確指出：「中方的反制措施總體上是克制的。如美方執意出台對華限制性措施，中方將進一步反制。」

中國實現了從「對等反制」到「精準打擊」的全面升級。當美國運用國內法長臂管轄制裁中國企業時，中國同樣祭出國內法打擊美國企業。中國是全球最大的無人機生產國，出口管制一旦生效，依賴中國無人機的美國政府部門和企業將首先感受到切膚之痛。從晶片到瓜子，從人工智慧到男裝襯衫，美國對華打壓的邏輯早已窮途末路——找不到中國產品在市場競爭中的違規證據，便只能將「國家安全」無限擴大化，變成裝載偏見的「萬能鑰匙」。

諷刺的是，美國在揮舞「強迫勞動」大棒指責中國時，卻對自己國內制度性、規模化的強迫勞動視而不見。美國憲法第十三修正案雖名義上廢除奴隸制，卻留下了一條陰暗的例外——「作為對犯罪的懲罰」而施行的強迫勞動仍屬合法。正是這條法律缺口，催生了美國龐大而成熟的監獄勞工產業。美國監獄囚犯被強制從事生產，時薪往往低至13至52美分。在阿拉巴馬等州，囚犯甚至被直接「出租」給私人企業。加州2025年部署約1,000名囚犯參與撲滅洛杉磯山火，每日報酬僅5.80至10.24美元。一個自身存在制度化強迫勞動的國家，有什麼資格站在道德高地上指責他國？

美國此輪制裁升級，本質上是為國內政治服務的「低成本強硬秀」。2026年11月美國將舉行中期選舉，共和黨僅以微弱優勢掌控眾議院。對華強硬近年已成為美國大選年的「保留節目」。在伊朗衝突中備受指責、在對台軍售等敏感問題上不敢真正招惹中國的特朗普政府，急需將對華大棒包裝成一場聲勢浩大的制裁秀。制裁不需要國會立法，這本質上就是一場政治表演。美國前白宮高級顧問懷爾德直言：「除非美國徹底與中國經濟脫鉤，否則此類行為毫無實質意義，只是政治表演。」

中美貿易戰沒有持續發酵反而選擇休戰談判，已經說明美國的對華貿易大棒正在失效。美國習慣通過製造衝突來為談判爭取籌碼——前期強硬的舉措越多，談判時越有撤回的空間。只是當美國需要靠消費中美關係來應對內部矛盾時，中國沒有配合的義務。

制裁阻擋不了發展，謊言掩蓋不了真相。中國發展的堅定步伐，絕不會被美國幾紙荒謬的制裁所阻撓。中方一貫堅持相互尊重、平等共贏處理中美關係，但絕不會在國家核心利益、企業合法權益面前退讓妥協。到底是美國規模巨大的制裁威力大，還是中國拳拳到肉的反制措施厲害，答案已經不言自明。什麼時候美國認識到不能隨意消費中美關係，什麼時候才是真正邁過了一個新的里程碑。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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