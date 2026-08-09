來稿｜青年「付費買陪伴」背後——巨大心靈黑洞，陷入群體孤獨

來稿作者：林芷楓



上月落幕的動漫節，每年都是動漫迷與青年人的盛事，筆者認識的一些學生更會盛裝扮演動漫人物入場。然而，歡樂氣氛背後，我從他們口中聽到了隱藏的孤獨故事：有雙失青年乏人關心，將動漫視為困境中的精神支柱；也有角色扮演者接受寂寞年輕人的付費委託，扮演二次元角色陪伴逛街，以為金錢可以換來真摯友誼。



香港青年協會於6月公布「2026年青少年孤獨感問卷調查」，結果顯示逾七成受訪青年感到孤獨，半數人認為別人不明白自己的處境或感受。作為曾經在教育前線的工作者，這些故事與數字令我深有感觸，它們折射出不少青年心靈的巨大空洞，值得社會各界正視。

不少國際調查均指出，社交媒體越發達，青年反而越感孤獨。青年人沉溺於線上溝通，在Instagram或小紅書上以擁有眾多「追隨者」為榮，彼此炫耀精心修飾的生活，現實中卻難以覓得一個能真正理解自己處境與感受的傾訴對象。虛擬世界的「弱連接」泛濫，往往以驚人的效率擠壓了建立深厚「強關係」的空間。當網上互動淪為表面的點讚與碎片化留言，這種缺乏溫度的社交根本無法承載青年在青春期面對人際、戀愛、學業等挑戰時對深度情感共鳴的渴求，最終導致「群體性孤獨」的蔓延，這是數碼時代發展對青少年造成的沉重代價。

更深層次看，青年成長期極度需要朋輩肯定以確立自我價值，一旦需求落空，負面情緒乃至悲劇便可能隨之而來。在這心理發展的關鍵階段，青年人如同未經打磨的鏡子，自我認同很大程度上源自同儕的目光與回應。當他們在人際互動中感受不到被接納與重視，便會產生巨大的心理空洞。前述的「付費委託」現象，正是這種匱乏的極致表現——他們渴望的是被專注陪伴、被獨特對待的「存在感」。當正常社交無法提供這份肯定，有人選擇遁入二次元角色尋求慰藉，即使那只是金錢堆砌的短暫幻象。若這種心理需求長期被漠視，孤獨感便會惡化為抑鬱、焦慮，甚至引發自殘或自殺等不可挽回的後果。

面對此嚴峻形勢，政府當局不能僅止於口頭呼籲，必須採取更主動、更具前瞻性的策略。一方面，應開展立法研究，回應全球限制未成年人使用社交媒體的趨勢，遏止其對青少年心理的負面影響；另一方面，須主導教育界在課程改革上作出根本變革，將「建立自我價值」與「精神健康素養」提升至與傳統學術科目同等重要的地位。

這絕非在課後增加幾場講座便能了事，而是要系統性地將正向心理學融入正規課程，教導學生認識個人性格強項、學習管理情緒及應對壓力。香港都會大學自2024/25學年起將「精神健康急救」課程列為一年級生必修科，至今逾四千名學生完成課程，成效顯著，為教育界樹立了良好榜樣。當局可研究將之普及化，例如制定適用於中學的版本。此外，應增撥資源，資助學校舉辦更多元化的課外活動，特別是強調團隊協作、服務學習及歷奇訓練的項目，讓青年從中感受被需要、被信任的踏實價值，而非追逐虛幻世界的認同。

從人生哲理的角度審視，青年人之所以較容易因關係波動而崩潰，源於經歷尚淺，往往將自我價值過度依附於某段特定的友誼或愛情之上。人生無常，人與人之間的相遇、同行與分離本是常態；有些關係能維繫一生，但更多僅是階段性的寶貴陪伴。與其強求天長地久，不如在每段緣分中真誠投入、互相砥礪，從中學習與成長。教育界有責任引導青年建立不假外求的內在價值體系，使他們即使面對生命種種挑戰與關係變遷，依然能肯定自身獨立的存在意義。這是各界與政府共同肩負的使命，唯有如此，才能避免孤獨感成為吞噬青年璀璨生命的深淵。

作者林芷楓是香港兒童健康及公共衛生關注組成員，於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。



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