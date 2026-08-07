立法會議員．梁文廣｜堅持行政主導攜手共建「香港隊」治理新格局

來稿作者： 梁文廣



香港回歸祖國近三十年，特區治理正值由治及興的關鍵階段。在這個重要關頭，國家主席習近平明確提出「堅持和完善行政主導」的要求，為特區政治體制的正確運作指明清晰方向；中央港澳辦主任夏寶龍隨後亦從憲制本源出發，深入闡釋行政主導的理論基礎與實踐邏輯，強調這不僅是維護憲制秩序的應有之義，更是實現特區高效治理的必要路徑。夏主任更寄語立法會議員，必須將立法會工作放在首位，做到「支持政府不缺位、監督政府不越位」，真正做到以香港整體利益為重，以市民福祉為依歸。



梁文廣（梁鵬威懾）

隨着「愛國者治港」原則全面落實，行政主導的內涵亦被賦予更豐富的時代意義。它並非單向的權力傾斜，而是為立法會搭建更寬廣的作為空間，使其在體制內發揮獨特優勢的制度保障。從前廳交流會的常態化運作，到早前由特首親自主持、別開生面的首次「對談交流會」，行政立法關係迎來質的飛躍。會上，特首以「香港隊」比喻行政與立法的協作關係，將立法會視為推動改革的同行夥伴，並分享處理全局與局部、當前與長遠等「五個關係」的施政心得。這種跳出傳統議事框架的坦誠互動，體現了高度互信與共議協商的精神，亦為行政主導注入更具活力的實踐內涵。

筆者早前隨立法會代表團赴北京參與國家事務研修考察，深刻感受到「以人民為中心」的治國理念如何貫穿國家發展的每一環節。回港後出席「對談交流會」，更切身體會到立法會角色的根本轉變。今日的立法會，已不再單純是監察者與批評者，而是在行政主導的框架下，更深入地參與配合政府施政，同時肩負聆聽民意、反映基層訴求、進而優化政策內容的積極功能。這既是憲制責任的體現，也是對市民信任的回應。

以筆者服務的九龍西為例，舊樓維修、基層住屋改善、排檔經營環境活化、地區經濟提振等議題，皆是市民日常生活的痛點，亦是政府施政的切入點。作為立法會議員，筆者定當堅定支持特首及特區政府依法施政，在行政主導的協作格局下，與政府緊密溝通，將地區基層聲音轉化為具體政策建議，發揮好「香港隊」隊員的獨特橋樑作用，既不失監督之責，亦不負建言之力。

由治及興，關鍵在於行動。行政立法同心，方能行穩致遠。香港正面對前所未有的機遇與挑戰，立法會更須展現新擔當，以務實有為的態度，與政府共同回應市民急難愁盼，共同繪就香港繁榮穩定的新篇章。

作者梁文廣是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員。



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