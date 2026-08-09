黃冰芬｜以「鐵畫精神」深耕實業發展——蕪湖經驗對香港的啟示

來稿作者：黃冰芬



安徽蕪湖有一種獨特的非遺工藝——鐵畫，以硬鐵為材，經反覆鍛打、千錘百鍊，最終呈現細緻、柔和、層次豐富而立體的畫面，充分體現剛柔並濟的特質。這樣的務實堅韌、持之以恆、穩打穩紮，十分契合筆者隨港區全國人大代表團考察蕪湖時對該市政企發展產業的理解。



合肥「從無到有」

蕪湖「從有到優」

作為安徽兩個經濟大城市，合肥與蕪湖雖然同樣信奉「耐心資本、長期主義」，但發展路徑各有側重。合肥擅長「從無到有」，以重大科研原創、突圍式佈局打造新賽道；而蕪湖的特色在於「從有到優、從優到全」，這些都不靠先天優勢，而是憑後天努力補足短板。

安徽位處中部內陸，無沿海區位紅利，資本資源亦相對有限。為此，蕪湖多年深耕實體經濟，將工業體系不斷完備。作為「長江明珠，創新之城」，其製造業的門類在目前全國41個工業大類中佔37個，在全國製造業高質量發展50強中排名第25，產業鏈上中下游配套齊全，基礎紮實。在此堅實工業底座上，蕪湖智能升級、綠色轉型，新質生產力發展相對步伐更穩、底氣更足。

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蕪湖製造業何以練就硬實力

結合今次參訪的重點企業及產業平台，筆者對蕪湖發展模式有三點觀察：

第一，傳承徽商踏實肯干、鍥而不捨的拼勁。

一旦敲定產業方向，蕪湖便長期投入、舉全城之力、連續賦能、一抓到底。最經典的案例是奇瑞汽車。上世紀九十年代，本土汽車產業起步艱難、配套不足，為完善產業鏈、扶持本土自主品牌，蕪湖時任市委書記親自跑業務，主動南下深圳招商，到信義集團的保安亭扣門，誠意打動了該集團董事長，成功引進信義玻璃落戶蕪湖，為奇瑞提供核心配套。正因政府主動補位、靠前服務、全程扶持，令奇瑞由簡陋廠房起步，堅持自主造車，到今天突破外資技術壟斷，成長為全球十大車企之一，帶動整個蕪湖汽車產業集群成型。

另一代表性案例是低空經濟。蕪湖2013年起前瞻佈局，明知產業回報周期極長，依然連續十餘年堅持投入、持續培育。長周期忍耐換來今日產業突破，現時蕪湖低空經濟產值近500億，集聚近200家企業，核心部件實現百分百國產配套，穩居全國第一梯隊。

如此認準方向、全力推進、不懼虧損、不畏漫長的執行力，正是新時代徽商精神的務實體現。

第二，堅持科技自立自強，掌握核心技術自主權。

綜觀海螺水泥、信義玻璃、奇瑞汽車等本土龍頭企業，抑或是航空產業群的園區，發展路徑高度一致：不依賴引進、不走捷徑、不做組裝代工，堅持核心技術自主研發、關鍵產業自主可控。無論汽車引擎、特種玻璃、新型建材還是低空裝備零部件，蕪湖主力產業都實現高度國產化、自主化。全市上下都明確一個共識：產業發展可以慢一點，但技術不能受制於人。正因長期堅持科技自立，蕪湖的製造業才能由低端加工，進化為高質量、高附加值、具備國際競爭力的實體產業，為新質生產力落地提供核心支撐。

第三，主動把握國家戰略機遇，善於做增量。

面對國家「東數西算」的宏觀佈局，蕪湖不滿足於只完成政策「基礎題」，而是主動加碼、延伸拓展，積極答好「難度題」和「附加題」。立足自身產業基礎，蕪湖積極打造量子、天數、地數多算合一的算力體系，建設長三角區域算力樞紐。一方面打造全國價格最低的算力資源，形成競爭優勢；另一方面突破單純算力供應的定位，搭建完整算力後市場服務體系，涵蓋運維、培訓、數據加工、場景應用。同時落地全國「算電協同」試點，開發各行業公共數據產品，連數字文創產業場景都積極佈局，不放過任何產業機遇，不錯失政策紅利。

我們可向蕪湖學習什麼

整體來看，蕪湖的城市發展氛圍良好。當地官員與企業家務實踏實、崇尚實幹，不怕企業前期虧損，只怕不敢創新嘗試；不怕產業周期漫長，只怕發展缺乏耐性。這與香港「效率優先、敢闖敢試」的文化相似，而蕪湖更具長遠定力、產業耐力與體系化的創新力，願意為產業未來做長周期鋪墊。

蕪湖與合肥的發展經驗，對香港培育新質生產力、推動產業落地頗具啟發意義。本港雖有頂尖基礎科研、國際化平台、專業人才及市場優勢，但一直缺乏耐心資本、長周期規劃、持續深耕的執行文化。

筆者認為，可循三點借鏡蕪湖經驗：第一，確立重點產業賽道之後，保持政策連續性，長期培育、久久為功；第二，重視科技自主與產業鏈配套建設，逐步建立屬於香港及大灣區的自主技術體系；第三，不止被動執行政策，更要主動發掘場景、創造增量，在國家戰略中做多做深做實。

安徽合肥的原創突破，蕪湖產業的落地轉化，雙城互補協同。未來，香港可加強與安徽的交流合作，學習兩座名城以定力培養產業、以耐心積累優勢、以實幹創造增量，更好推動科研優勢轉化、新質生產力發展，在由治及興新階段實現更高質量發展。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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