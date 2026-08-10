立法會議員．樓家強｜善用海洋資源　打造藍色經濟新引擎

來稿作者：樓家強議員



香港位處南海之濱，擁有263個海島與長達1180公里的海岸線，這片得天獨厚的海域，蘊藏着豐富的旅遊與經濟潛能。只要善加規劃，定能將豐富的海濱與海島資源轉化為具國際競爭力的「藍色經濟」。國家《十五五規劃綱要》明確提出要推動海洋經濟高質量發展，而香港正全速制訂首份五年規劃，正是將藍色經濟納入戰略部署的最佳時機。筆者建議，可先從完善海洋旅遊配套及把握遊艇經濟機遇兩方面着手，逐步釋放海島潛力，為香港經濟的多元化發展注入可持續的新動力。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

​完善交通配套 釋放跳島遊潛力

一直以來，離島旅遊深受本地居民和旅客歡迎，不少人專程乘船到長洲品嚐地道美食，到南丫島感受小島風情，或走進大澳漁村體會古樸氛圍；塔門的星空、東平洲的奇石、大東山的芒草等隱世小島的獨特景致，更可滿足人們尋幽探勝的樂趣。豐富的離島資源固然吸引，惟現時交通配套尚有優化空間，旅客縱然有意多玩多停留，卻往往因交通銜接不便而難以如願，海島經濟的效益未能充分發揮。

要推動「無處不旅遊」，筆者建議以更開放的思維，將現時的「一島遊」發展成常態化的「跳島遊」。目前，即使是最受歡迎的幾個熱門島嶼，旅客大多只能經中環碼頭往返，行程因而局限於「一島即止」。反觀許多濱海或多島城市，均積極推行以一票多站或全日票方式鼓勵「跳島遊」，持票旅客可以信步停留在喜愛的島嶼，隨停隨逛各島特色文旅區。這種模式既能配合遊島慢活的氛圍，亦能延長旅客逗留時間，帶動周邊消費，產生可觀的乘數效應。筆者期望政府擔當牽頭角色，推動串聯熱門小島的島際交通，同時強化周邊商業配套，打造具特色的文旅地帶，令目前較為分散的海島商業區，逐步整合成具規模的片區經濟。

部分位置較偏遠的隱世小島，極具「秘境旅遊」及「生態旅遊」價值，但因交通更為複雜，例如僅限指定上落點登岸、必須包船才能成行，自由行旅客往往只能望「島」興嘆。筆者有兩方面建議，首先，在指定水域設立試驗區，試行「水上計程車」模式，適度放寬小船按人頭載客的限制，並配合電子預約平台及實時航班資訊，讓個別旅客也能夠靈活規劃行程，真正享受隨心出發的海島體驗。電子預約平台同時亦有助收集使用數據，讓營運者可按實際需求彈性調整班次，持續提升服務質素。

其次，偏遠小島的碼頭設施往往較為簡陋，部分僅為漁民自建的殘舊石岸，用途受限，亦易生意外。發展局自2017年起推行的「改善碼頭計劃」，正好為海島「登岸難」的問題提供了解決方向。以糧船灣為例，該處原本只有一個泊位，難以應付天后誕期間的龐大人流，經改善後增至四個泊位，有助釋放旅遊景點的發展潛力。筆者建議政府以此為參考，因地制宜，為各海島打造「小而美」的實用碼頭，為日後拓展跳島秘境遊提供基礎設施。

迎接「北艇南下」 打造遊艇旅遊生態

國務院早前宣布，同意對經粵港澳大灣區內地九市指定口岸暫時入出內地且僅限在大灣區內地九市自由行的港澳遊艇，實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。海事處亦於6月底正式實施三項遊艇跨境便利措施，為「北艇南下」打破瓶頸。

遊艇產業素來具有高乘數效應及長產業鏈的特點，有研究指出，每投入一美元，便可拉動多達十美元的消費。要把握「北艇南下」的大好形勢，打造亞洲遊艇樞紐，香港必須完善「岸電、補給、交通」三位一體的配套，確保旅客從入境、泊位、補給到交通接駁全程順暢。筆者樂見政府積極開拓逾千個遊艇泊位，包括SKYTOPIA遊艇港灣、香港仔避風塘、紅磡站海濱及前南丫石礦場等，為遊艇經濟打開迎賓大門。碼頭泊位與上岸消費固然是傳統的高端高增值聯動模式，而遊艇旅客一般更重視自由度及探索樂趣，筆者建議政府進一步研究設置靈活的浮動平台碼頭設施，並透過結合餐廳、水上活動及前述的「秘境跳島遊」，打造創新的遊艇旅遊生態系統。

推動「遊艇+盛事」 強化國際宣傳

為配合遊艇自由行，推動粵港澳大灣區資源優勢互補，筆者亦建議政府大力推進「遊艇+盛事」，將遊艇旅遊與本港享譽國際的大型活動，如「七欖」、新春國際匯演、香港國際龍舟邀請賽等有機結合。高端遊艇旅客如能直接從海上抵達盛事現場，參與賽後派對、參觀文化展覽，整個體驗將截然不同。政府可與業界合作設計「盛事航程」套餐，將遊艇停泊、貴賓禮遇、賽事門票及周邊行程一站式打包推廣，同時強化國際宣傳，吸引更多高端旅客乘「艇」而來，盡興而回。

香港的海島資源是大自然賦予的珍貴禮物，藍色經濟的潛力亟待釋放。筆者期望政府將藍色經濟納入首份五年規劃的重點發展方向，以具體行動將海洋資源轉化為經濟動能，為香港的長遠發展開拓新領域。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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