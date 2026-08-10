立法會議員．李廣宇｜AI辦公智能體興起　重建青年職業起步階梯

來稿作者：李廣宇議員



近期，騰訊 WorkBuddy 等AI Agent辦公工具發展迅速。據易觀發布的 2026 年第二季市場報告，WorkBuddy 在 6 月的單月訪問量達 2,097 萬次，居內地桌面端 AI 辦公智能體首位；另有市場報道引述研究數據稱，其日活躍用戶已逾千萬。



作者李廣宇是第八屆立法會功能界別（勞工界）議員。（何夏怡攝）

WorkBuddy 受注目，在於它把人工智能由回答問題的「在線顧問」，推進為可協助完成工作的「數碼同事」。使用者只要下達指令，系統便可按需要拆解步驟，連接不同工具，協助處理檔案、整理資料、草擬文稿、製作簡報和分析表格；部分重複工作亦可預先設定流程，由系統日後自動處理，較複雜的任務更可由多個智能體分工完成。

換言之，過去需要策劃、文案、設計和數據分析等不同崗位協作處理的工作，現時一名使用者配合AI辦公智能體，已可完成當中大部分工序。這類工具的價值，在於把人手從重複、繁瑣的工作中釋放出來，集中處理需要專業判斷、創意、溝通和決策的環節。

但效率提升的另一面，是部分初級職位所承擔的工作正被重新分配，青年踏入職場、從實務中累積經驗的第一道階梯，亦可能隨之收窄。據大學聯校就業資料庫（JIJIS）數據，適合大學畢業生的全職職空缺，由 2022 年約 8 萬個減至 2025 年約 3.1 萬個，行政初級職位和資訊科技/編程等初階職位尤其受壓，跌幅分別近九成及八成。

職位空缺收縮的壓力，亦反映在畢業生的就業狀況。教資會最新統計顯示，八所資助大學學士課程畢業生的就業不足率，由上一學年的 4.2% 升至 6.1%，為近年高位。這反映部分畢業生或正探索未來職業方向，選擇透過短期項目、兼職或自由工作累積經驗。然而，在全職職位空缺明顯減少的背景下，數據至少反映愈來愈多畢業生未能或未有選擇直接進入穩定的全職崗位

誠然，企業的職位空缺減少未必全由人工智能所致，整體經濟環境和行業調整同樣是重要因素。然而，人工智能的廣泛應用，確實令企業更有條件以較少人手處理原本由初級員工負責的工作。過去，大學畢業生即使未有豐富履歷，仍可透過初級職位進行學習和實踐，並逐步建立專業判斷。如今，企業可利用AI處理大量基礎任務，招聘時自然更傾向具行業經驗、可即時獨立交付成果的人才。青年面對的，已不只是「搵工難」，而是「第一批實戰任務」正在消失。

面對這一轉變，政府應完善完善青年AI應用培訓及其與就業之間的銜接。除提供課程外，亦應鼓勵企業提供有薪見習、在職培訓和實習職位，讓青年在完成培訓後有機會獲優先聘用；政府亦應跟進學員的就業去向和培訓成效，適時調整課程內容。惟若政策只停留於教導青年使用AI問答工具，仍未足以回應問題。青年需要的，不只是多一張證書，而是把所學化為實績、作品和收入的機會。

值得探討的是，能否透過AI工作台支援青年發展一人公司（OPC），為傳統入職階梯以外提供另一種選擇。一人公司並非鼓勵青年單打獨鬥，亦不是以AI取代人；其意義在於讓青年以AI補足研究、行政、設計和營運等方面的資源不足，較早獲得接觸市場、解決問題和建立信譽的機會。重點不在於人人都要成為企業經營者，而在於讓青年由被動求職者，逐步成為能夠運用自己的創意，通過AI交付成果的服務提供者，真正從「工具使用者」轉變爲「實際經營者」。

內地近年開始將一人公司視為人工智能時代的新型工作形態。有調研指出，截至 2026 年 5 月，內地已有 426 個 OPC 社區，覆蓋 65 個城市。香港亦已踏出第一步。數碼港設立 OPC Hub，為合資格的一人公司及精簡團隊提供人工智能資源、雲端服務、培訓和產業配對，並鼓勵不同行業人士將工作上發現的問題，轉化為智能體應用和創新服務。

下一步，政府可考慮把對 OPC 的支援，由以創科孵化為主，延伸至青年就業轉型，推出「青年AI工作台計劃」。計劃不應只服務已準備創業的科技人士，更應為剛畢業、正在轉職或具備行業專長的青年，建立一條由學習、實戰到取得收入的新途徑，讓他們在人工智能輔助下承接真實工作、累積作品和接觸首批客戶。

在培訓方面，僱員再培訓局近年已將人工智能知識及應用納入課程體系，下一步可更着重AI在真實工作場景中的整合運用。 在現有課程基礎上，可逐步加入AI工作台的應用。重點不應只在提示詞、文案生成或個別軟件操作，而應按不同行業需要，訓練學員運用AI工作台完成較完整的工作流程，包括理解服務對象的需要、搜集和核實資料、拆解任務、選用合適工具、交付成果，以及處理客戶意見。

在實戰方面，政府部門、公營機構、大型企業和資助機構，可研究釋出部分規模較小、成果明確、適合短期完成的工作任務，例如社區傳訊、用戶研究、資料整理、服務流程改善和中小企數碼支援。完成培訓的青年，可透過一人公司或精簡團隊承接任務，將所學轉化為作品、經驗和收入。政府的角色不只是資助青年學習人工智能，更要創造條件，讓青年有機會運用人工智能完成第一份真實工作。

AI 辦公智能體的興起提醒我們，未來競爭不只在於誰懂得使用某一個模型，而在於誰能界定問題、設計工作流程、核實成果，並為最終交付承擔責任。面對初級職位收窄的現實，香港不應只要求青年學會與人工智能競爭，更應協助他們掌握人工智能工作台，將所學轉化為解決問題的能力，開拓新的職業出路。

作者李廣宇是第八屆立法會功能界別（勞工界）議員、工聯會副理事長。



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