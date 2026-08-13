來稿｜東升西降已成定局　香港如何搭上快車？

來稿作者：蔣卓怡



過去十年，環球局勢迎來百年難遇的深刻轉型，新冠疫情更是成為全球發展分水嶺，徹底重塑世界經濟、地緣政治、科技產業與大眾生活模式。種種劇變之下，過去數十年西方經濟體獨佔全球增長紅利、主導國際秩序的格局逐步瓦解，「東升西降」成為不可逆的長期趨勢。西方多國深陷經濟結構性困境與社會治理亂局，而中國憑藉穩健的經濟韌性、完備的產業體系與高效的治理能力，穩居全球經濟增長核心梯隊。身為國際頂級金融樞紐的香港，正處於時代變革的關鍵節點，唯有順應全球重心東移趨勢、主動調整自身結構、深化與內地協同合作，才能鞏固獨特競爭優勢，在助力國家高質量發展的同時，實現自身長遠穩定的發展突破。



東升西降凸顯中國核心優勢

後疫情時代的西方經濟體，積累多年的深層矛盾全面爆發，發展頹勢愈發明顯。疫情爆發前，美國長期維持低通脹、低利率的經濟環境，市場發展相對穩定；但疫情期間，美國政府為紓解企業與民眾壓力，推出大規模財政刺激政策，雖短期穩住經濟基本面，卻埋下通脹失控的隱患。後疫情階段，高通脹問題持續困擾美國社會，物價居高不下、民眾生活成本大幅攀升，中低階層實質收入縮水、生活負擔日趨沉重。與此同時，紐約、洛杉磯等美國核心城市治安持續惡化，街頭露宿者數量激增，社會民生問題凸顯，不僅動搖當地社會穩定，更徹底改變全球社會對西方城市宜居性、安全性的固有認知。

歐美各國為應對內部經濟危機，紛紛推行逆全球化政策，以政治選舉利益為核心導向，推動製造業回流、本土就業崗位再造，打破過去數十年全球產業分工的穩定格局。但此類政策並未從根本上解決西方經濟的結構性頑疾，反而造成產業資源錯配、市場活力不足等新問題。反觀中國，在全球產業重組的浪潮中穩步前行，持續深耕高端製造、智能機器人、新能源汽車等前沿領域，同時在民生製品等傳統領域維持全球領先競爭力，完整的產業鏈、穩定的供應鏈與極高的性價比優勢，成為中國屹立全球市場的核心底蘊。歷經多年自主研發與技術攻關，中國產業已逐步實現從低端代工的「中國製造」，向自主可控的「中國創造」質變，有效突破西方的技術封鎖與貿易壁壘。

除產業實力外，高效的治理體系與優質的人力資源，是中國難以複製的核心競爭優勢，也是東西方發展差距持續拉大的關鍵。中國擁有勤奮進取、執行力極強的勞動群體，獨有的拼搏精神賦予產業極強的市場適應力與競爭力，這是多數西方國家無法企及的優勢。在社會治理層面，中國完善的安防體系與高效的應急機制，保障了社會長治久安；反觀歐美地區，歐洲多國常年面臨生活成本高企、就業萎縮的困境，基礎設施陳舊、災害應對遲緩、行政效率低下等問題層出不窮，山林火災、極端天氣等災害頻發卻難以有效應對，充分暴露西方治理體系的僵化與短板。

香港亟需搭上「東升」快車

這種東西發展的強弱反差，也深刻體現在香港民眾的生活與消費選擇中，成為「東升西降」最真切的民間寫照。過去港人普遍青睞西方生活模式、旅遊消費與居住環境，不少人選擇移居英國、歐洲；但近年西方各類短板全面暴露，高昂的物價、低效的公共服務、惡化的治安環境，讓大眾對西方的美好印象徹底打破。與此同時，內地城市的商業配套、文旅資源、居住環境持續升級，消費性價比與服務體驗遠超西方，越來越多香港市民選擇周末北上深圳及內地各大城市消費、休閒、旅遊，徹底扭轉過去的消費流向，也標誌着香港本地消費格局迎來結構性轉變。

事實上，香港自身也正處於結構調整的陣痛期，面臨諸多發展挑戰。儘管本地樓宇租金回落，零售、餐飲等傳統行業面臨經營壓力。消費外流、產業轉型緩慢、市場格局重塑，成為香港當下需要直面的發展難題。與此同時，全球發展模式迎來全新迭代，疫情過後，遠程會議、線上辦公成為常態，社交媒體取代傳統渠道成為主流資訊平台，人工智能更是取代地產、傳統基建，成為全球投資的核心熱點，科技創新成為拉動全球經濟增長的核心動力。過去備受青睞的地產投資逐漸步入成熟期，市場焦點全面向科技創新傾斜，全球產業與投資邏輯的轉變，也倒逼香港必須加速轉型升級。

當不確定性成為全球唯一的常態，主動求變、順勢而為便是香港突破發展瓶頸、鞏固競爭地位的核心關鍵。作為連接內地與全球的「超級聯繫人」，香港擁有得天獨厚的區位優勢、成熟的國際金融體系、完備的專業服務配套，歷來是全球資本進入中國、內地資源走向世界的核心橋樑。在國家高質量發展、人民幣國際化提速、中國資產全球吸引力持續提升的大背景下，香港必須把握戰略機遇，聚焦核心產業深耕細作。

未來香港需「內外兼修」

未來香港需持續夯實金融、科技、醫療、貿易、物流核心產業，穩定股市、樓市等核心資本市場，提振全球投資者信心，築牢經濟發展基本盤。對外需持續優化營商環境、豐富金融產品體系、拓寬國際合作渠道，透過舉辦國際金融峰會、產業專題活動等形式，全方位展示香港投資新優勢，吸引全球資本、技術、人才集聚；對內需深度融入大灣區發展，緊密對接內地產業升級趨勢，依托內地完備的產業鏈與廣闊市場，彌補自身產業短板。同時，香港可充分發揮國際傳播優勢，向全球客觀展示中國科技成果、基建實力與人文底蘊，扭轉海外片面輿論，助力國家提升國際影響力。

全球經濟重心東移已是大勢所趨，西方經濟體的結構性困境短期難以破解，而中國的綜合實力、產業層級與國際話語權仍在穩步攀升。時代浪潮瞬息萬變，唯有主動適應變革、把握趨勢，才能立足不敗之地。香港只要堅定與國家同向同行、持續迭代自身競爭力、強化雙向橋樑功能，必能在全新的全球格局中突破發展局限，實現自身繁榮與國家發展的雙向共贏，書寫新時代協同發展的全新篇章。

作者蔣卓怡是金融從業者，持續關注香港經濟及區域發展議題。



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