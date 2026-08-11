立法會議員．方國珊｜私家路「自掃門前雪」　政府可代修再收費用

來稿作者：方國珊議員



香港地少人多，道路網絡錯綜複雜。除了由運輸署或路政署管理的公眾道路外，城中亦散落不少私家路，例如清水灣的打鼓嶺道、碧沙路、銀綫灣道、西貢竹洋路、將軍澳蓬萊路等。這些道路雖然主要供附近居民及公眾出入，但法律上的管理和維修責任卻往往落在私人業權人或屋苑業主立案法團身上。長期以來，私家路的維修問題衍生出重重困難，此老大難問題，令「各家自掃門前雪」成為常態，也嚴重影響社區的道路安全與行車效率。



立法會議員方國珊。（資料圖片）

要明白私家路維修為何困難重重，首先必須正視其「界線模糊」與「業權分散」的結構性問題。許多私家路的業權歷史久遠，地契條文複雜，甚至夾雜多個不同的地段業權。當路面出現坑洞、沉降或水管破裂時，往往難以清晰界定究竟哪一段路屬於哪一個屋苑或個別地主。責任誰屬爭論不休，往往令維修工程一拖再拖。

此外，即使個別屋苑願意承擔責任，私家路的維修涉及封路申請、交通改道、聘請承建商及工程統籌等專業程序，對一般業主立案法團而言是沉重的行政負擔。私家路往往牽涉多方不同屋苑的共同出入需求，若某個屋苑欲單獨進行大型維修，協調各方、分攤費用以及取得共識的過程更是舉步維艱。結果，小問題拖成大陷阱，道路質素每況愈下。

面對這個深遠的城市管理痛點，社會上近年不乏呼聲，建議政府可借鏡外地的「先代修、後收費」模式——即由政府部門（如路政署）直接介入，統籌並做好私家路的執修與翻新工程，事後再按比例向相關的屋苑業主或地段擁有人追收實際工程費用。

這種「先代修、後收費」的建議，具備多方面的明顯優勢。首先，政府擁有專業的工程團隊、迅速的承建商網絡以及清晰的道路檢測標準，由政府直接出手，能大幅提升工程效率，避免私家路長期失修而構成交通意外隱患。其次，政府出面能有效打破業權界線模糊的僵局。政府擁有土地測量及地契審查的絕對權威，由其界定工程範圍並依法收回款項，能免去民間因互相推卸責任而造成的行政內耗。

當然，落實這項建議亦需平衡多項執行細節。例如，政府需訂立清晰的法理依據，列明在何種緊急或失修情況下可主動介入；同時，收回費用的機制必須公平透明，避免引起業主與政府之間的司法爭拗。對於長期空置或業權極度複雜的私家路，政府亦需有周全的壞帳應對預案。

私家路不應成為道路管理的死角。若能做到「民有所呼、我有所應」，引入政府主導、代修後收回費用的靈活機制，不僅能釋放私人屋苑的行政綁縛，更能從根本上保障道路安全，提升香港整體城市的運作效率與宜居度。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、西貢區議員。



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