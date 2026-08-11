來稿｜撕下民進黨「和平獨立」遮羞布　鄭麗文替國民黨搶回話語權

來稿作者：區漢宗



8月7日，國民黨主席鄭麗文在網路節目《政經關不了》專訪中被主持人彭文正問及「台灣現狀就是和平的獨立者」一說時，幾乎沒有猶豫地回敬了一句重話：「台灣來沒有獨立過，台灣也從來不是一個國家。」她直指目前執政的民進黨宣稱「台灣已經獨立、不必再獨」，根本是胡說八道、自欺欺人，是街頭混混的講法。這段對話之所以在島內引發連鎖反應，並不只是因為一位在野黨主席再次重申「反獨」立場，而是因為她把民進黨多年來最不願被戳破的邏輯軟肋——既要享受「虛幻獨立」帶來的身份紅利，又不敢承擔「真正獨立」必然引爆的戰爭代價——一次性掀開了。



台灣和平是「一中」共識功勞

彭文正拋出的那句「和平獨立者」，表面看是一種溫和包裝：不宣佈、不公投、不改變招牌，但實質上把兩岸現狀悄悄改寫成「獨立事實」。鄭麗文的反駁抓住了要害：今天台灣之所以還能享有和平，不是「台獨」的功勞，恰恰是兩岸同屬一中框架未被打破的結果。一旦認真推動「台獨」，現在享有的一切——和平、經貿、國際空間、年輕人不必上戰場——都會灰飛煙滅。

鄭麗文給兩岸出路定的調子也延續她近半年的穩健路線：先奠定和平穩定架構，在現實需要、人民需要基礎上談改變，而且改變必須符合「兩岸人民」的意願，而不是島內某黨某派單方面宣佈。這套說法把「統獨選項」從非此即彼的民粹陷阱裏拉出來，放回「和平優先、民意背書、雙向協商」的軌道。它當然不等於國民黨已拋出具體統一方案，但至少把「現狀≠台獨」這個被綠營長期顛倒的命題，重新擺正。

從「不獨」到「不戰」一以貫之

如果把時間軸拉長，會發現鄭麗文這番話不是單次爆梗，而是她上任國民黨主席以來兩岸論述的收束。2026年5月她赴美前就明確說「不戰」；7月4日在台中黨務座談會上她更直白：「兩岸絕對不可以打仗，台海若發生戰爭將萬劫不復」，「台灣不能成為麻煩製造者」。她多次引述特朗普不希望台灣走向獨立、習特會宣示促區域和平，用意是把「反獨」和「避戰」綁在一起講：「台獨」引戰，反獨保和平；國民黨存在的最大理由，不是選舉機器，而是證明和平選項依舊存在。 這套論述在國民黨內部其實有雙重功能。

對外，它接得住大陸「九二共識、反對台獨」的底牌，也接得住美國不願為「台獨」跨萬里出兵的現實主義算計；對內，它把民進黨鎖進「和平破壞者」的位子——你嘴上說保台，身體卻在做把台灣推向火線的事。鄭麗文那句「台獨兩個字摧毀台灣安全，兩國論把台灣逼向戰爭邊緣」，在藍營支持者聽來是回歸本色，在中間選民聽來則是風險提醒。

凱道集會讓食安問題變成政權問責

如果說8月的兩岸專訪是「法理層」的撥亂反正，那麼7月25日凱達格蘭大道「我是人，我反毒台」集會，就是的炸藥引爆。中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件延燒近一月，問題油從1,300噸翻到8,000多噸，全台22縣市、上千家下游、上千所學校營養午餐受波及，民進黨當局卻先遮後拖、再急着重上架19批產品，把「多喝水可代謝」「不鼓勵吃雞排」之類冷笑話丟給憤怒的家長。

當晚凱道公佈人數破20萬，藍白要角蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜、黃國昌、鄭麗文全員到齊。分工很有意思：蔣萬安、盧秀燕停在「孩子、家庭、政府責任」的民生語言，儘量不染滿藍綠；鄭麗文壓軸則把火直接燒到政權——「賴清德沒擔當、沒資格做我們的領導人」「無恥的政權下台，民進黨垮台」，並戳破七顆象徵「蓋牌」的黑氣球。食安事件由此完成三級跳：由毒油至毒台，再到政權失能。

反獨、避戰、問責，是國民黨搶回主場的抓手。把8月7日專訪和7月25日凱道放在同一張圖上，鄭麗文的政治圖樣就清楚了：第一條線在頂層——台灣不是國家、現狀不是獨立、「台獨」即引戰，國民黨但也要冷靜：20萬人不等於20萬張國民黨選票。當天出現不少過去不在藍營集會的年輕人，他們為孩子女兒站出來，不代表接受國民黨全套政治主張；很多人只是對「當局說不清真相」感到被背叛。

國民黨能否接住優勢局面？

民進黨真正流失的，不是一場遊行的人氣，而是「危機處理可信度」——當官方檢驗數位追不上輿論追問，政權正當性才會從根部鬆脫。第二條線在底層——民進黨連食安都蓋牌，憑什麼信你保台？國民黨以「民生失能」解構民進黨「抗中保台」的道德光環。兩線交疊處，是「誰才有資格談台灣前途」的話語權爭奪。

鄭麗文罵民進黨「自欺欺人」不只是為爽度，更是要把對方鎖進邏輯閉環：你說保和平，卻推兩岸向險；你說愛台灣，卻讓家長吃毒油上街頭。國民黨若能持續用這條雙軸（頂層反獨避戰＋底層食安治理）夾擊，九合一選舉就有機會把「討厭民進黨」升級成「信賴國民黨可保和平可治民生」。

台海和平從來不是「台獨」送的禮物，而是兩岸中國人共同守住的底線；台眾的餐桌安全，也從來不是民進黨恩賜的福利，而是當局賠不起的信任。鄭麗文把這兩件事在同一月內講透，是國民黨少見的清醒時刻。遮羞布已經撕了，剩下就看藍營接不接得住——接得住，就是和平與民生並重的主場；接不住，就只是另一場大聲一點的街頭回聲。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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