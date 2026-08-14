來稿｜上海、北京、深圳：APEC再臨中國，為何落子「奇蹟之城」？

來稿作者：高松傑



再過90多天，亞太經合組織第33次領導人非正式會議將在深圳啟幕。當「APEC中國年 深圳進行時」的雙語標語點亮城市天際線，當「相約深圳 見證奇蹟」「共赴深圳之約 共創美好亞太」的口號在機場、口岸、主幹道和繁華商圈滾動播放，一個問題自然浮現在世人心中：中國時隔12年再次擔任APEC東道主，為何將最高規格的領導人峰會落子深圳？這座年輕的城市，憑什麼站上亞太合作舞台的中央？要回答這個問題，必須先站在國家戰略與亞太區域治理的高度來審視。



從三次承辦看中國角色的時代躍遷

中國三次承辦APEC的選址軌跡，本身就是一部濃縮的改革開放進階史，是讀懂中國與世界關係變遷的最佳線索。

2001年，上海承辦APEC。彼時的中國剛經歷漫長的「入世」談判，正蓄勢融入全球經濟體系。黃浦江畔的煙花與國際會議中心的多邊磋商，向世界宣告了一個發展中大國擁抱全球化的堅定決心。那一年，中國是「參與者」，是「學習者」，更是「融入者」——學習國際規則，融入全球分工，在參與中積累經驗、贏得信任。

2014年，北京承辦APEC。雁棲湖畔，中國提出的「互聯互通」藍圖、亞太自貿區路線圖，成為影響深遠的區域合作議程。那一年，中國從「參與者」成長為「建設者」，開始主動塑造議程、貢獻方案。北京APEC留下的不僅是「APEC藍」的環保記憶，更是中國在全球治理中從「跟跑」到「並跑」的關鍵轉折。

2026年，深圳承辦APEC。這座城市本身就是一個關於「奇蹟」的時代敘事。從上海到北京再到深圳，地理坐標的南移並非偶然。如果說上海代表了中國的工業化與金融開放，北京代表了中國的政治與文化中心，那麼深圳則代表了中國最前沿的創新能力與制度探索。當區域合作從傳統貿易拓展至數字經濟、人工智能治理、綠色轉型、供應鏈韌性等新興領域，中國需要一座能夠代表創新驅動發展、代表高水平對外開放新高度的城市，向亞太傳遞清晰信號。深圳，正是這座不二之城。

深圳的戰略定位與APEC主題的精準契合

2026年APEC的主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，三大優先方向為「開放、創新、合作」。細細對照，這三個關鍵詞幾乎就是為深圳量身定做。

先看「開放」。深圳是中國最具開放氣質的城市之一。這裏誕生了中國第一個外向型經濟開發區、第一個外匯調劑中心、第一個出口加工區。今年以來，經深圳口岸入出境的外國人已突破500萬人次，其中APEC經濟體訪客佔比極高。這種常態化的國際交往密度，不是短期政策的結果，而是深圳幾十年來堅持開放、擁抱世界的自然積澱。

再看「創新」。深圳擁有超過2.5萬家國家級高新技術企業，全社會研發投入佔GDP比重長期保持在5%以上，PCT國際專利申請量連續多年位居全國第一。從華為的5G技術到騰訊的數字生態，從大疆的無人機到比亞迪的新能源汽車，從優必選的人形機器人到華大基因的生命科學，深圳企業的技術方案早已深度嵌入亞太產業鏈，成為區域數字經濟和綠色轉型的重要建設者。當APEC議程從關稅減讓拓展至人工智能治理、跨境數據流動、新能源產業鏈合作時，深圳恰恰在這些賽道具備最豐富的實踐場景和最完整的產業生態。

再看「合作」。深圳地處粵港澳大灣區核心，與香港僅一河之隔。這種獨特的地理位置，使深圳天然具備跨境合作、區域協同的基因。從前海深港現代服務業合作區到河套深港科技創新合作區，從人員往來的便利化到創新要素的跨境流動，深圳與香港的聯動實踐，為亞太各經濟體提供了制度性合作的鮮活樣本。

深港雙城聯動的戰略佈局

此次APEC「中國年」最值得深入解讀的，莫過於深港雙城聯動的頂層設計。

今年10月，APEC財長會議將首次落戶香港，由國家財政部主辦、香港特區政府承辦；11月，領導人非正式會議在深圳壓軸登場。這一前一後、一河之隔的安排，絕非時間和地理上的巧合。

香港是全球領先的國際金融中心、全球最大的離岸人民幣業務中心、亞洲頂尖的資產管理中心，擁有高度開放的市場、與國際接軌的普通法體系以及充沛的全球資本。深圳是中國的科創引擎，擁有從基礎研究到應用轉化的完整創新鏈條。當全球財長在維港之濱討論區域金融安全網、宏觀政策協調與可持續金融，各國領袖在深圳灣畔觸摸人工智能、智能製造與新能源的產業實景，深港雙城實際上在向整個亞太展示「一國兩制」框架下制度優勢互補的典範。

這種「金融+科技」的雙引擎聯動，正是中國為亞太區域合作貢獻的「灣區方案」。在全球經濟面臨碎片化風險的當下，深港用實際行動證明：不同制度、不同發展階段的經濟體，完全可以通過功能互補、優勢疊加，實現更高水平的區域合作。這種示範效應，對於處於不同發展階段的亞太經濟體具有獨特的參考價值。

城市氛圍：從天際線到毛細血管的APEC元素

頂層設計的深意，終究要落地為一座城市的真實呈現。在倒計時100天之際，筆者走訪深圳多個角落，試圖從街頭巷尾的細節中，感受這座城市迎接APEC的狀態。

從寶安國際機場降落的那一刻起，APEC的氣息便撲面而來。抵達大廳的中英雙語歡迎標語、APEC專用通道的清晰標識、志願者熱情的引導服務，讓每一位來賓第一時間感受到東道主的誠意。

沿着深南大道一路向東，道路兩側的燈杆旗、公交站亭的宣傳畫、建築外牆的巨型海報，滿眼皆是「APEC中國年」的主題視覺。在福田中心區、南山科技園、前海自貿區等重點區域，APEC元素的佈置更為密集。夜幕降臨，平安金融中心、京基100、華潤大廈等標誌性建築的外牆燈光秀，輪番呈現APEC主題動畫，將整座城市變成迎接世界的巨型客廳。

更令筆者印象深刻的是，APEC氛圍已從主幹道滲入城市的「毛細血管」。地鐵車廂內的電子屏、便利店的收銀台貼紙、共享單車的語音提示，甚至外賣平台的開屏頁面，都在傳遞「當好東道主 喜迎APEC」的信息。這種立體化、全覆蓋的氛圍營造，展現了深圳作為東道主的用心與精細。

城市功能：從硬件升級到軟件優化的系統提升

「辦好一次會、提升一座城」，這句口號在深圳正在變為現實。

在硬件層面，深圳寶安國際機場第三跑道已建成投用，機場衛星廳全面升級，年旅客吞吐能力大幅提升。深圳灣口岸、蓮塘口岸等主要陸路口岸完成智慧化改造，通關效率進一步提高。連接市區與會場的軌道交通線路加密班次，重點路段完成道路整治與綠化提升。為保障會議期間的交通順暢，相關部門已制定多種場景的交通組織方案，並進行了多次模擬演練。

在軟件層面，外語服務能力的提升尤為關鍵。全市重點窗口單位、星級酒店、旅遊景區的工作人員已接受多輪涉外禮儀與英語培訓，志願者隊伍從深圳各高校和社會各界招募，經過嚴格選拔和系統培訓，將在會議期間提供多語種服務。公共交通系統的廣播和標識全面實現中英雙語化，部分重點區域還增加了日語、韓語標識。醫療機構開設國際醫療服務專區，金融機構推出面向境外來賓的便捷支付方案。這些看似瑣碎的準備工作，折射的是一座城市從「辦好一次會」到「全面提升國際化水平」的系統進化。

核心展示：深圳為APEC準備的「體驗菜單」

除了會議本身的議程安排，深圳已精心策劃了一系列參觀考察路線，讓與會來賓能夠沉浸式感受這座城市的創新活力。

科技創新路線是重中之重。來賓可以走進華為松山湖基地，近距離觀摩5G、雲計算、人工智能等前沿技術的應用場景；可以參觀騰訊濱海大廈，體驗數字經濟如何重塑人們的生活與工作方式；可以走進大疆旗艦店，親手操控最新的無人機產品；可以探訪優必選，與人形機器人互動對話；可以參觀深圳國家基因庫，了解生命科學領域的中國力量。這些場景不是實驗室裏的模型，而是已經產業化、規模化的現實應用。

深港合作路線同樣引人注目。來賓可以到前海深港現代服務業合作區，了解「金融+科技」融合發展的制度創新；可以走進河套深港科技創新合作區，感受跨境創新要素流動的便利；可以登臨蓮塘口岸，親眼見證深港兩地人員往來的繁忙景象。這些場景生動詮釋着「一國兩制」的生命力與大灣區的融合深度。

綠色發展路線則展示了深圳的另一面。從大鵬灣的生態保護到國際低碳城的零碳實踐，從比亞迪的電動汽車到華為數字能源的智慧光伏，深圳在綠色轉型領域的探索同樣走在全國前列。這與APEC推動可持續發展的議題高度契合。

人文溫度：讓來賓感受真實的深圳生活

最能打動人心的，往往不是宏大敘事，而是生活細節。在這一點上，深圳同樣做足了功課。

會議期間，深圳將推出多條城市漫步路線，讓來賓在會間隙走進深圳的日常。在蛇口海上世界，可以感受濱海休閒的愜意與國際化社區的多元包容；在華僑城創意園，可以領略文化創意與先鋒藝術的碰撞；在南頭古城，可以觸摸深圳從千年古邑到現代都市的歷史脈絡；在鹽田海鮮街，可以品嚐最地道的嶺南風味。這些不那麼「正式」的體驗，恰恰能夠讓來賓感受到這座城市的煙火氣與人情味。

深圳還將在會議期間舉辦一系列文化交流活動。非物質文化遺產展示、大灣區美食節、國際街區嘉年華、燈光秀與無人機表演等，都將讓來賓在會議之外，領略這座城市的文化底蘊與青春活力。正如一位參與籌備的工作人員所說：「我們希望每一位來賓走出會場，都能在深圳街頭感受到這座城市的溫度與真誠。」

一座城市的時代隱喻

將宏觀戰略與市井細節放在一起審視，深圳被選中的深層邏輯便逐漸清晰。

深圳不只是一座城市，更是一個關於開放、創新與奇蹟的時代隱喻。40多年前，這裏還是南海邊一個默默無聞的小漁村；如今，它已崛起為常住人口超過1,700萬、GDP突破3.5萬億元、國際影響力與日俱增的全球標杆城市。這種翻天覆地的變化，不是資源稟賦的饋贈，不是自然演進的結果，而是「開放帶來進步、創新驅動發展」規律的生動演繹。

當來自21個經濟體的領導人站在這片土地上，他們看到的不只是摩天大樓勾勒的壯麗天際線，更是一個發展中國家通過堅持對外開放、深度參與國際分工、持續推進制度創新，實現跨越式發展的現實樣本。對於眾多尋求發展路徑的亞太經濟體而言，深圳的故事遠比任何外交文件都更具說服力。深圳用自己的實踐證明：發展的奇蹟不是特定國家的專利，只要選擇開放而非封閉、選擇合作而非對抗、選擇創新而非守成，任何經濟體都能找到屬於自己的發展道路。

而當與會者在會議之餘走進深圳的企業、園區、街區，在華為展廳觸摸5G技術的產業化應用，在前海深港青年夢工場感受粵港澳創業者的熱情，在大鵬灣畔領略綠色發展的灣區實踐，在蛇口老街品嚐一碗地道的及第粥——宏大戰略與市井溫度在此交匯，頂層設計與基層活力在此共鳴，國家意志與民間熱情在此融合。這才是中國希望通過APEC向世界講述的完整故事。

世界讀懂深圳，深圳讀懂世界

回望中國與APEC攜手走過的四分之一世紀——從1991年正式加入，到2001年上海首次承辦，再到2014年北京雁棲湖畔的盛世之約，及至2026年深圳灣畔的創新之約——中國從參與者、建設者，成長為引領者、貢獻者的蛻變軌跡清晰可見。

如果說上海APEC見證了中國擁抱全球化的堅定起步，北京APEC展現了中國參與全球治理的頂層設計，那麼深圳APEC則承載着一個更深層的時代命題：當世界站在經濟全球化新的十字路口，當單邊主義與保護主義的雜音不時泛起，中國將以怎樣的姿態推動亞太共同繁榮從願景走向現實？

深圳就是答案。這座因改革而生、因開放而興的城市，本身就是中國發展邏輯的最佳代言。它的存在告訴世界：開放合作的大門不會關閉，只會越開越大；創新驅動的腳步不會停歇，只會越走越快；互利共贏的理念不會褪色，只會越來越深入人心。

在倒計時100天之際，深圳正以「當好東道主」的飽滿姿態，迎接八方賓朋。從機場樞紐到繁華商圈，從主幹道到背街小巷，APEC元素處處可見、可感、可觸，開放氣息撲面而來，東道主熱情溢於言表。

誠邀世界各地友人，在10月、11月期間來到我們中國，到香港走一走，到深圳看一看。在維港之濱感受國際金融的從容脈動，在前海之畔觸摸科技創新的澎湃熱度，親身體驗中國速度、中國奇蹟與灣區活力。100天之後，深圳已準備好答案；這份關於開放、創新與共同繁榮的灣區答卷，等你來親自見證。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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