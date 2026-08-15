來稿｜你被騙了嗎之電話篇—— 「你兄弟被抓了，快救人！」

來稿作者：謝柏梁



貝爾於1877年7月9日創建貝爾電話公司，人間的通訊從此聽聲知人，異地聯繫變為坦途。老先生哪裏知道，斗轉星移，如今的人們特別是東亞人，除了敢接家裏親人和同事們的電話之外，陌生的電話一概不能接、不敢接、不願接了。一言以蔽之，騙子太多，不敢接聽也。世間騙術百態，層出而不窮。電子郵件詐騙尚屬靜態佈局、慢刀割肉，循循善誘的過程中，予人片刻醒神餘地與請教的時段；而電話詐騙則是動態設局、直擊人心，以通話封鎖思考、以話術脅迫牽引、以角色演繹欺瞞，以模仿親人聲音求救，讓人在慌亂與貪念之間，步步踏進預設的陷阱。



冒充公職人員佈網

若說郵件詐騙是暗處佈網、靜候魚來，那電話詐騙則是登門設套、強行入局。無論市井百姓、學界師者、商界精英，亦或是公職人員，人手一機、終日暢通，便終日處於被窺探、被鎖定、被誘騙的風險之中。多數人自恃頭腦清醒、世事洞明，不屑區區電話騙局，殊不知高明的電話做局，從不依靠荒誕伎倆，而是拿捏人性弱點、洞悉大眾認知盲區，以逼真細節、層次話術、情緒操控，完成一場完美的欺瞞。

縱觀近年電信詐騙數據，電話做局的發案率、成功率、涉案金額，遠遠超越郵件、短信、網絡詐騙，成為當今詐騙之重要手段。騙子深諳心理之道，通話之時，先破心防、再攬思緒、後索錢財，環環相扣、滴水不漏。即使教育行業內，身邊師生、友人、同仁，皆有過接觸詐騙來電的經歷，有人僥倖察覺脫身，有人不慎財產受損，更有人遭長期恐嚇，身心俱疲。不僅醫藥系統受騙甚多，就連執法單位與警署要員也未能幸免。香港人大多財務相對殷實，被騙的幾率也相對較高。

電話詐騙最為經典、覆蓋最廣的套路，便是冒充公檢法精準做局。此類騙術歷經多年迭代，早已拋棄粗陋話術，變得極為專業逼真，也是當下成功率最高的電話騙局。不同於隨機撥打的隨機詐騙，此類騙局多為精準鎖定目標，受害者往往無任何違法行為，卻被硬生生安上洗錢、涉案、非法入境等莫須有罪名。

友人險被詐騙400萬元

有位企業界友人，深耕實業多年，為人穩重謹慎，向來不信網絡詐騙，最終卻險些落入電話圈套，損失數百萬資金。其緣由簡單卻驚人：他網購一張境外電話卡，剛剛激活僅20分鐘，便接到跨國詐騙來電。來電號碼偽裝成境外司法專線，開頭便是嚴肅冰冷的官方口吻，精準報出其姓名、身份證號、居住地址、工作單位，甚至近期出行記錄，信息完整無誤，讓人瞬間放下戒心。

對方自稱國際刑警聯合執法人員，聲稱其名下銀行賬戶牽涉跨境洗錢大案，涉案金額高達數千萬，案件正在跨境偵辦之中。話術層層遞進、步步施壓，先是列舉所謂涉案證據，隨後嚴正告知，此案為機密案件，禁止向家人、親友、同事透露半分，否則視為串供銷贓、干擾辦案，即刻實行網上追逃、凍結名下所有資產。

普通人聽聞「涉案」「追逃」「凍結資產」等字眼，早已心驚膽戰、方寸大亂。這位友人身為合法經營者，從未沾染任何違法之事，驚訝之餘滿心惶恐，唯恐無端惹上官非、影響個人聲譽與企業經營。此時騙子再添重壓，告知案件已進入偵查終結階段，若想自證清白，需配合完成「資金核查」，將個人資金轉入所謂的「官方監管安全賬戶」，待核查完畢、確認資金合法後，即刻全額返還。

為讓謊言更具說服力，對方並非單人通話，而是團隊輪番登場、分工演繹。有人扮演辦案警員嚴厲施壓，有人扮演檢察官講解法條、公示虛假文書，有人扮演銀行專員講解監管流程，全程語氣嚴謹、邏輯通順，極具誘惑性與迷惑性。

就這樣，一場長達16天的遠程精神控制悄然展開，騙子每日定時來電，持續灌輸恐慌、封鎖其對外求助渠道，不斷催促轉賬，最終誘導其準備轉出400萬餘元。幸得警方大數據預警及時，聯合其家屬、單位緊急勸阻，才終止這場驚心動魄的騙局，保住畢生積蓄。

冒充客服退款詐騙

冒充客服退款詐騙亦是全民通用的電話陷阱，受害者不分年齡、職業、學歷，遍布各個群體。此類騙局同樣以精準信息為基礎，騙子能清晰說出受害者近期購買的商品、下單時間、收貨地址，隨後聲稱商品存在質量問題、快遞丟失、平台誤開會員等問題，可辦理雙倍退款、賠償補助。

身邊有年輕教職員工便曾遭遇此局。某日他接到陌生來電，對方準確報出其網購記錄，告知其所購日用品存在批次質量缺陷，廠家統一召回退款，不僅全額返還貨款，還可額外賠償500元。隨後以「核驗賬戶信息、解凍退款權限」為由，引導其打開網絡銀行，一步步誘導轉賬所謂的「驗證資金」。所幸這位同仁平時關注反詐宣傳，察覺到「退款需先轉錢」的邏輯謬誤，即刻掛斷電話、拉黑號碼，才未遭受損失。但是也有一位名校畢業、緊鑼密鼓地籌辦婚事的女同事，金錢受到損失，婚期因此推遲，一周左右暴瘦15公斤。從此她談到騙局便花容失色，始明白人間處處有陷阱，世上豈多慈善人？

此類騙術的核心詭計，便是利用大眾「貪小利、求省心」的心態，先用退款、賠償的誘惑鬆懈戒心，再用操作緊急、流程限定的話術製造焦慮，讓人無暇思考、盲目跟從，最終被騙子套取資金、盜取賬戶信息。

假冒親友求援踐踏人心

更有別出心裁的親情緊急求助局，專門針對獨居長者、留守家庭設套，殺人誅心、防不勝防。騙子通過非法渠道獲取家庭成員信息後，撥打長者電話，開頭便是慌亂急促的語氣，偽裝子女、孫輩聲音，哭喊着聲稱自己在外打架惹事、遭遇車禍、涉嫌違規被扣留，急需轉錢解決，且反覆強調「事態緊急、暫時無法聯繫、切勿告知他人」。

長者心念子女、遇事慌亂，最易被情緒左右，來不及核實真假，便匆忙轉賬求助。身邊不少退休師長、街坊鄰居，皆有過此類虛驚，少數人已不慎被騙，損失積蓄。此類騙局最為可惡，利用親情牽掛行騙，不僅盜取錢財，更踐踏人心溫暖。

早年在京城的國家海洋局附近驅車前行，一番電話打進來。騙子用廣東方言普通話緊急告知：「教授，您的好兄弟因為嫖娼被抓，現在派出所等候處理，面臨着拘留之災。他的千萬大單，因此會失去最佳簽約時期。人在江湖飄，哪能不挨刀，教授，只能請您兩肋插刀，出手相救，預支5萬元，救出好兄弟了。您放心，你兄弟一出局子，就會加倍還你。」

我心裏一驚，是的，我在中山大學讀過書，認識的廣府朋友不少，理應出手相救。但是謹慎起見，還是問了一句：「請問他是中大校友嗎？」

「是是，他是中大下海的企業家。」

我再問：「他是不是中大語言系的校友？」

對方回答：「就是語言系畢業的校友，您的好兄弟。」

多問幾次，馬腳就露了出來，因為中大只有中文系，從無語言系。我立馬收起我那剛剛氾濫的救人於危難之中的俠義之心，掐斷電話，任憑對方多次回撥，再也不與其囉嗦了。

假稱兄長以香港電話行騙

去年在港，接到了一個香港電話號碼撥來的電話：「謝教授，我是廣州哥哥，今晚你有空嗎？我在中環找一家餐廳，請您吃飯，共敘闊別之情。」我在廣州，確實有幾位好兄長。當然要出席。可是，廣州哥哥怎麼能用香港電話致電呢？

當我提出疑問時，對方極為合理地回答：「我在與香港朋友們打牌，借的是朋友的手機。怕你在港，不接內地電話，因為在港撥打或者接聽內地電話，都要付國際長途費用。」

這一回答太合理了，我馬上說：「發我中環餐廳地址，晚上相聚。」

到了下午2點左右，電話又來了：「弟弟，我是廣州哥哥，我已經到了香港，現在時代廣場購物，大老遠過來，總要給你和香港朋友們購置點禮品啊。誰知商場不收人民幣，弟弟你先轉10萬港幣過來，夜裏聚餐我轉人民幣給你。」

這一話術，聽起來邏輯清楚，天衣無縫。我正要根據對方發來的銀行賬戶，將錢打過去，忽然起了一絲警覺。廣州哥哥年歲略大一點，平常都在天河家裏帶孩子，不大來港購物，怎麼忽然有那麼高的購物熱情呢？

於是，我多了個心眼，直接打電話給廣州的侄子。電話一接通，我就問：「你爸爸今天來港了嗎？他說要晚上相聚？」

侄子馬上說：「我爸正在午睡，他要3點才起來，他沒有去香港啊。」

放下電話，香港的哥哥又來催轉錢了，說今晚不能空手相見。我回答說：「我哥哥在廣州午睡，他不能搖身一變，來到港島啊。」

對方立即掐斷電話。我正要報警，忽然發現剛才轉來的銀行戶口，瞬間被撤銷了。又是一場詐騙做局，又是一番差點得逞的套路。要是我不向侄子打電話求證呢。當晚我在中環真能夠見兄長，論闊別之情嗎？

縱觀所有電話做局套路，不論形式如何翻新、話術如何優化，核心邏輯從未改變。其一，以精準信息破戒心，準確報出個人隱私，營造官方、真實的假象；其二，以情緒操控亂心智，或製造恐慌、或拋出誘惑、或利用親情，讓人喪失冷靜判斷；其三，以封鎖求助斷後路，反覆要求保密、禁止諮詢他人，隔絕外界提醒，獨自陷入圈套；其四，以小利引大損，先許以退款、免災、補助，再誘導連續轉賬，步步套牢。

67萬元血淚教訓

去年11月5日，我因家裏喜添後嗣，在法國醫院來回奔忙。一是數日來缺乏休息，二是無比開心與激動，智商瞬間下降為零。

此時，手機上忽然跳出一段短信：「提醒您：已簽約淘寶權益服務，將自動從本人名下賬戶扣取880HKD，如本人未確認請儘快聯絡客服退訂：96787962」這一短信，香港很多朋友包括學校同仁都收到過，但是大家都一笑置之。只有極度疲勞的我，在智商水平極度下降之際，致電給96787962，說明我並沒有與淘寶簽過合約，請予解套。

對方說，沒有問題，請您略等，我們領導會指引您，如何在您解約，請將您的銀行名稱與號碼發給我們。緊接着，一位淘寶領導長達3個小時的電話打進來。電話要點之一：您的中國銀行和其它內地銀行都綁定了淘寶合約，都要解套；第二，您如果不便操作，我們中國銀聯的工作人員，會指導您上網站，根據指示解套；第三，您的賬戶的錢，可能要挪移一下，馬上回還到原處。

作為一位幾十年的學校管理者，我的使命之一是天天提醒學生，謹防受騙，不要上當。此前一周，我還與香港不同學校的校長們，前往東九龍總區總部暨牛頭角分區警署，接受了為期半天的防詐騙教育，按道理絕不會上當受騙。

可是騙子發來的信息，正好在我極度疲勞、昏昏入睡的時刻。聽說許多意志堅定的牛人，在不給睡覺、輪番審查的情況下，馬上會因為一支煙、一碗飯，便失去了任何警惕性，將心中所知合盤道出。我不是牛人，但是同樣上當。於是，我按照電話的指導，先後將自己的賬號告知，還上了所謂中國銀聯的網站，按照其要求進行操作，又在所謂專業人員幫忙的好意下，將收到的密碼及時告知，實際上將中國銀行的網頁聽由他們操縱。

當然，基本的防範心還是有的，我每當騙子說臨時將錢款挪位的時候，還是會觀看中國銀行APP上的總額，發現總額並無變化。這才放心交給其繼續電話操作，甚至還幾次表揚對方很專業、很耐心。對方也不卑不亢地說：「這是我們的工作。我們都會盡職盡力。」

就這樣，從下午2點到5點，我一直處於被騙子們電話操控的語境之中。後來我心裏畢竟不踏實，飛身前往法國醫院斜對面不遠的中國銀行。即便工作人員告知我這是詐騙電話，可是騙子們還是有恃無恐，在中國銀行主管的面前照樣不停撥通電話，繼續其詐騙話術。其基本理由是，先生您要是不按照我們的指示辦理，你被轉出去的數十萬款項就無法復位，後果您自己衡量。

中國銀行的主管，在後台看了我的資料之後，搖頭歎氣說，沒有用了，您的67萬款項，已經被騙子挪移走了。您趕快去警署報警吧。等我飛奔到九龍城警署之後，又經歷了較為漫長的等待時間。輪到我報案的時候，警員歎了一口氣，說：「今天的報案很多，受害人大都是被冒充淘寶香港客服的騙子所騙，只能先留下案底吧。」

證據齊全但追不回錢

因為我家住在元朗，九龍城警署又將我的案子轉給元朗分區警署。過了好久，元朗警署才聯繫我，繼續了解情況。因為騙子用的是轉數快，兩個轉數快號碼都有記錄，我又專門跑到位於九龍觀塘的香港銀行同業結算有限公司（HKICL）去，可是門衛大姐冰冷擋駕：「先生請回，我們這裏只接受警署相關人員的調查，您無權在此停留。」

再回到元朗警署，警官告知我此案已經由北總區罪案組接管。我趕快寫信給該單位。警員回復我說：「感謝閣下於2025年11月5日向警方舉報一宗『以欺騙手段取得財產』案件(KCRN 25022522)，及後由新界北總區科技及財富罪案組第1C隊調查 (NTNRN 25004020)。而閣下的舉報亦會繼續由本隊跟進。閣下於案件中曾轉賬到兩個傀儡戶口，本隊已取得銀行文件並得知戶口持有人為中國籍人士，並於本年2月開始通緝兩名人士。警方已於閣下報案當天通知銀行，遺憾未能成功取回損失。」

這個騙子鏈條中，有香港電話與短信，有所謂中國銀聯網站，有WhatsApp號碼，有轉數快戶口，一應俱全。可是就是找不到罪犯，更何談追回款項？

有人疑惑，為何官方層層反詐攔截、日日宣傳警示，電話詐騙仍屢禁不止？究其根本，騙術迭代速度遠超大眾認知速度，且人性的弱智、貪欲、恐懼、軟弱，永遠是騙子最有效的武器。高端電話詐騙從不欺騙智者，只拿捏常人的一念之差、一時之慌、一瞬之貪。

在被騙之前多想一步

對此，我亦總結一條簡單有效的應對之道，與諸君共勉：凡陌生來電，提及資金轉賬、個人核查、保密操作、涉案調查者，無論話術多逼真、信息多精準、語氣多嚴肅，一概直接掛斷、不予理會。若實在心存疑慮，切勿聽從對方指引操作，務必自行撥打官方熱線、聯繫親友核實、前往就近警署諮詢。

世道紛繁，騙招無窮，人心有隙，詐術趁虛。識破電話做局、遠離電信詐騙，不求洞曉所有套路，但求守住一顆平常心，不貪意外之財、不畏無端之禍、不亂一時之心。唯有時刻警醒、時刻戒備，方能於紛擾世相之中，守穩自身財產、守好內心安寧。可是我的同事特別認真地對我說：「謝校長，人家被騙錢財，無非是為了黃賭毒三樣，外加貪慾生財一樣。可以您一樣都沒有佔到，但同樣陷入無妄之災中，卻是為何，這也太冤了。」

是的，我與警局總結的大部分香港被騙人一樣，只怪自己，不怨騙子猖狂。希望人們都提高警惕，提防電話話術的大騙局。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任，也是在港遭受過網絡詐騙的受害者之一。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

