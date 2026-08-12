園遊．杏林｜給準護士的一封信──守護病人的初心

園遊．杏林｜唐華根博士



大學聯招上星期放榜，相信不少同學正以期待的心情，準備展開人生另一學習階段。對於剛畢業的大學護理系同學，這亦是人生中一個重要時刻。有些同學已收到醫院取錄通知，準備正式投身護理行業；亦有較遲畢業的同學，正忙於準備面試，心情忐忑。作為醫院管理局總護理行政經理，感到欣慰的是，即使社會對護士的工作環境和就業前景有各種議論，依然有大批年輕人選擇以護士作為第一志願，渴望穿上護士制服，走進病房照顧有需要的病人。



筆者希望與大家分享一些數據與事實，給大家一點信心，希望有志投身護理專業的年輕人看到光明前景。

公立醫院正面對持續增長的服務需求。隨着瑪麗醫院、啟德醫院、北區醫院及威爾斯親王醫院等大型醫院發展項目在未來幾年陸續落成，我們對全職護理人才的需求是有增無減。面對服務需求不斷增加，醫管局亦會相應增加人手，以確保所有新醫院項目和現有的醫院服務，都有合適的護理人員為病人提供服務。

此外，醫管局每年聘請新護士人數同樣是有增無減，由2023-24年度的2,534人，增至2025-26年度的3,111人，當中大部分是本地大學及醫管局護士學校畢業生。雖然我們未能全數吸納各大專院校每年培訓的大約5,000名護理系畢業生，但可以肯定的是，本地培訓的護士在求職公立醫院時絕對具有優勢。

大家可能會關注非本地培訓護士在公立醫院的工作情況。現時公立醫院有約30,000名全職護士，絕大部分屬本地培訓護士，當中只有約60名來港工作及約160名來港短期交流的非本地培訓護士，佔整體護士人手不足1%，是一個極低的比例。因此，本地培訓的護理系畢業生，一定是我們優先聘用的選擇。

過去，全職護士流失率曾經達至雙位數，但隨着各項挽留人才措施生效，截至今年五月，流失率已顯着回落至5.5%，公立醫院的全職護士數目正穩步上升，護士團隊人手亦越來越穩定。隨着本港人口老化，未來對護理服務的需求只會持續上升，這些需求亦造就我們可以為護理職系的同工提供更多發展事業和發揮所長的機會，讓大家可以本着照顧病人的初心，繼續在公立醫院的護理專業道路有更好發展。

隨着本地護士供應增加，加上護士流失率下降，畢業生感受到在醫管局就業的競爭較以往激烈，亦屬正常。在公營醫療收費改革下，公營醫療服務將更聚焦於照顧「危、急、重」病人，同學應好好把握培訓時期，練習紮實的基本功，為日後照顧病情複雜的病人做好準備。無論是臨床判斷、病情監察、跨專業協作，還是與病人及家屬溝通，都是日後成為稱職護士不可或缺的能力。

護理是一門專業，更是一份以生命影響生命的天職。您們選擇這條路，源於一顆照顧病人的愛心，這份初心彌足珍貴。請大家裝備好自己，專注學業，用心累積臨床經驗。只要懷着那份對病人的關愛與熱誠，香港的醫療體系永遠有空間讓大家發揮所長。讓我們一起，在這個充滿意義的行業內發光發熱，守護民康。

作者唐華根博士是醫院管理局總護理行政經理。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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