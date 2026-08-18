來稿｜醫務委員會改革　關鍵「提速不減質」

來稿作者：梁禮賢醫生



香港醫務委員會（醫委會）長期面對投訴處理緩慢、積壓嚴重及公信力受質疑的問題。近年雙非嬰兒腦癱案等個案拖延逾15年，甚至一度考慮永久擱置研訊，引發社會廣泛關注。政府為此推出《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》，重點包括增加業外委員比例至約31%、擴大獨立審裁員、簡化調查審裁機制、訂立時間指標，以及設立四級處分等，旨在提升透明度與效率。



改革要尊重業界專業意見

醫委會改革的終極關懷，絕非單純為了加快行政程序，而是必須從香港的整體利益出發，全面重塑並提升香港醫療系統的社會公信力。香港擁有國際一流的醫療技術與名譽，而一個公平、高效且具透明度的問責與健全規管機制，正是維持這份國際聲譽的基石。唯有建立一個讓市民大眾重拾信心的投訴與研訊制度，才能真正保障病人的權益，同時鞏固醫患之間的互信基礎，長遠推動香港醫療生態的健康發展。

改革預計可將由申訴到研訊的中位數縮短至29個月。過去5年醫委會處理逾8,700宗申訴，複雜個案平均需時3.5年，甚至長達數年出現「空窗期」。雖然設立醫務調查組、增加獨立審裁員至280人、訂立時限等方向有助減少延誤，但若不增撥實質資源（如秘書處人手、技術系統），效果依然有限。

值得強調的是，推動體制改革的同時，當局必須充分尊重業界的意見與專業自主。醫療個案本質上具高度專業性與複雜性，往往需要專科專家的深度參與和精準判斷。若在缺乏足夠行政支援的情況下，一味硬性追求時間指標，極可能導致研訊流於表面，甚至影響裁決的專業高質素。因此，政府建議增撥充足資源，定期檢討實際成果，並在尊重專業自主的前提下，與業界並肩建立更具效率的協作機制。

病人家屬常感孤立無援

本次改革主要聚焦在規管端，但筆者認為，更需同步解決病人及家屬在投訴過程中的孤立無援。醫生一方多有專業責任保險或機構法律團隊支援，病人卻須自費蒐集病歷、尋找專家證人及聘請律師，面對漫長程序，經濟與精神壓力巨大。面對漫長的等待，不少家庭因此卻步，公義難求。

現時草案雖在程序上作出優化，但對於保障病人的權益核心仍有待加強。參考德國及英國，都有病人可事前購買的「法律費用保險」，讓市民在接受重大醫療前可自願選擇購買保障，涵蓋律師費、專家報告及相關訴訟開支，減輕突發事故的財務負擔。此舉不僅能平衡醫患資源懸殊，更可鼓勵市民主動規劃風險，長遠提升整體醫療問責文化。

病人組織支援促使需加強

此外，加強病人組織支援同樣關鍵。政府可資助專業諮詢熱線、法律援助基金或病人權益培訓，讓家屬在投訴過程中獲得系統性指導與情感支援，避免單打獨鬥的無力感。另一方面，社會亦有不少聲音建議引入海外專家證人名單提升客觀性、設立調解機制分流個案等，亦非常值得當局研究，以提高處理透明度。

醫委會改革是重要起步。期待立法會審議時廣納意見，打造一個兼顧業界專業自主與病人家屬權益的完善制度。讓香港在維持醫療問責公信力的同時，亦確保醫療體制能真正造福整體社會，別讓醫療事故成為家屬的二次傷害。

作者梁禮賢是放射科醫生。



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