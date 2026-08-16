地球之友｜「十五五」可再生能源規劃，藏着怎樣的綠色野心？

地球之友｜洪藹誠



「十五五」時期，是中國積極穩妥推進碳達峰、加快建設新型能源體系的關鍵五年。國家近期公布的《可再生能源發展「十五五」規劃》清楚表明，可再生能源將進入「擴量提質、可靠替代」的新發展階段。這意味着，可再生能源不再只是能源結構中的增量補充，而是將在經濟社會全面綠色轉型中，成為更具支撐力、更具安全性和更具替代能力的主體能源。



「十五五」可再生能源發展目標

規劃提出，「十五五」期間可再生能源發展的主要目標包括：

總體目標：到2030年，全國可再生能源消費總量將達到18億噸標準煤左右。

發電目標：可再生能源發電總裝機達到35億千瓦左右，年發電量達到6萬億千瓦時左右。其中，風電和太陽能發電總裝機將超過28億千瓦，裝機佔比超過50%，年發電量超過4萬億千瓦時，發電量佔比達到30%，意味着風電與光伏將由過去的「追趕者」，逐步轉變為中國電力供應的重要主角。

非電利用目標：到2030年，可再生能源非電利用規模將達到約1.5億噸標準煤，較2025年增長1.5倍。

陸海並重與分布式能源全面提速

首先，規劃強調要積極擴大可再生能源電力供給。未來五年，中國將繼續推進集中式與分布式並舉、陸上與海上並重的發展格局。以北方及西北地區的沙漠、戈壁、荒漠地區為核心，「三北」地區風電光伏基地建設是重中之重。「十五五」期間，風電光伏基地新增裝機規模將超過3.7億千瓦。尤其值得留意的是，光伏發電亦將與荒漠化治理結合起來，形成「板上發電、板下修復、產業增收」的複合模式。這種模式若能成熟推廣，將為中國西北地區統籌推進能源開發、土地治理和地方經濟轉型提供新路徑。

海上風電亦是未來可再生能源增長的焦點。「十五五」期間，全國海上風電新增開工規模預計約為1億千瓦；到2030年，海上風電累計裝機規模將達到1億千瓦以上。除了近海項目，深遠海風電基地亦將加快佈局，探索與海上光伏、海洋能、海水淡化、海洋牧場、海底算力等產業融合發展，並建設海上能源島。這反映出中國可再生能源發展已由單點突破，走向多能互補和綜合開發。

與大型基建相對應，分布式可再生能源亦將全面提速發展。「十五五」期間，全國分布式可再生能源新增裝機規模將超過3億千瓦。工業園區、經濟開發區、交通幹線、公共建築、居民住宅和農業設施，都將成為光伏和分散式風電的重要應用場景。對香港而言，這一趨勢尤其值得關注，因為它代表能源生產不再只屬於大型電站，而是逐漸嵌入城市、園區、交通和建築之中，與香港推動建築節能、太陽能發電和電動車基礎設施建設的方向具有一定的參考價值。

可再生能源進入可靠替代新階段

然而，規劃最重要的轉變，並非單純「裝得更多」，而是要求可再生能源「用得穩、頂得上、替得了」。過去，風電和光伏常被質疑存在波動性，難以在用電高峰時段穩定供電。規劃明確提出可靠替代目標：到2030年，全國風電光伏的平均可依靠供電能力要達到裝機容量的8%，並在夏冬晚間用電高峰提供超過兩成電量；「十五五」期間，全國將新增可再生能源可靠頂峰發電能力3億千瓦以上。這說明可再生能源發展已不再只是追求裝機增長，而是進入「擴量提質、可靠替代」的新階段。

為實現可靠替代，規劃提出要建設系統友好型風光電站，推動風電、光伏、光熱、生物質、儲能和抽水蓄能協同運行。到2030年，新建的大型集中式風電和光伏電站，原則上要具備相當於裝機容量至少一成的穩定供電能力；條件較好的項目，則鼓勵提升至兩成以上。同時，虛擬電廠、車網互動、智能微電網、源網荷儲一體化和綠電直連等新模式，將有助於提升電力系統靈活性，使可再生能源更好地融入電網和市場。

除發電以外，規劃亦提出擴大非電力用途。綠色氫、氨、醇是其中的重點，到2030年，可再生能源製氫規模將達到200萬噸。這意味着可再生能源不僅用於發電，也將進一步進入工業燃料、化工原料、交通燃料和供熱系統，推動鋼鐵、化工、交通、建築等高耗能領域深度減碳。

建設可交易的主體能源

消費側改革同樣不可忽視，亦值得香港企業高度關注。規劃提出，要全面實施可再生能源消費最低比重目標制度，推動重點用能行業提高綠電消費比例，並逐步擴大強制消費範圍。同時，綠證與綠電交易、綠色電力消費認證、居民綠電套餐、企業綠色供應鏈和大型活動百分百使用可再生能源等安排，將有助於建立更成熟的綠色消費和市場機制。對於在內地設廠或與內地供應鏈緊密相連的香港企業而言，未來綠電採購、碳披露和供應鏈減碳要求將越來越重要。

《可再生能源發展「十五五」規劃》的核心信息十分清晰：中國能源轉型已進入新階段。未來的可再生能源，不只是多建風機和光伏板，而是要成為可調度、可交易、可替代、並可支撐安全供應的主體能源。對香港而言，這份規劃不僅關乎內地能源結構調整，亦與大灣區綠電供應、企業減碳、綠色金融和城市分布式能源發展密切相關。香港政府應及早研究相關政策變化，把握區域能源轉型帶來的合作與投資機遇。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

