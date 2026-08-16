來稿｜科學驗證奇蹟——在95%置信度面前，你選擇相信神嗎？

來稿作者：黃天佑



《聖經》裏記載的神蹟，究竟是歷史，還是被人誇大的傳說？近年已相繼出現各種神蹟的證據，例如在1992年至1996年間，在阿根廷發生的聖體聖事奇蹟（Eucharistic Miracles）。科學家發現，這些聖體的麵包（放在水中）變成了心臟組織的肉和AB型的血，而這種血型與耶穌基督聖物奧維耶多裹屍布（Sudarium of Oviedo）中的血型相符。科學家還在心臟組織（聖體）中發現了白血球的存在——要知道白血球在水中不能存活超過兩天，但由收聖體樣本到進行實驗，經歷數年，白血球仍然存在。



懷疑論者並非懷疑奇蹟發生可能性

科學家和哲學家通常對這些奇蹟持懷疑態度，就像著名哲學家大衛·休謨（David Hume）一樣，並不相信奇蹟會發生。他們懷疑的是奇蹟本身，而不是懷疑奇蹟發生的可能性。然而，大衛·休謨的問題是，他只考慮了奇蹟發生的先驗機率（Prior probability），而忽略了奇蹟發生的條件機率（Conditional probability）。

如果相信其中一兩個奇蹟是真實的，是否足以證明神是真實的？科學家將這些奇蹟視為軼事證據（Anecdotal Evidence），有「以一概全」的說法。一般來說，他們會進行假設檢驗（Hypothesis testing），獲得95%的置信度（Confidence level）來證明其可靠性。他們認為，需要反覆驗證不同的奇蹟，才考慮接受這些奇蹟真實可靠地發生。

驗證奇蹟存在無需滿足重複性要求

如果奇蹟可以隨意地發生，它們還算是奇蹟嗎？為什麼這種可重複性是必要的呢？因為實驗科學通常旨在證明物理定律（Physical Law）是正確的，而物理定律是適用於所有（某種）物體和適用於所有時間，所以實驗科學需要這種可重複性去證明物理定律是正確的。相反，要證明奇蹟的「存在」，只需要證明至少一個事例，而「奇蹟存在」這個陳述就是真實的，因為一個事例足以證明其存在。所以，確立此類存在式陳述（Existential statement）的真偽，並不需要滿足可重複性的要求。

如果你對神的存在性感興趣，可以查證其他類型的近代奇蹟或證據，例如都靈裹屍布（Shroud of Turin）、聖母顯靈（Marian Apparition）、不朽的屍體（Incorruptible Corpse [Tongue]）、會流淚的雕像（Weeping Statue）、聖痕（Stigmata）、血塊液化（Liquefy Blood）、奇蹟治癒（Miraculous Cure [Lourdes]）、公開驅魔（Public Exorcism [Laon]）、廣島八神父（Hiroshima Eight Priests）及奇蹟圖像（Miraculous Image [Our Lady of Las Lajas]）。當然，並非需要所有奇蹟都是真實的，而只有部分奇蹟能夠證明神的存在就可信。

人類無法百分之百確定神存在與否

但我們無法百分之百確定神是存在，因為我們依賴的資訊來源總是可以懷疑的（即使我們親身經歷了奇蹟而不是幻覺），所以神存在的可能性很高，可以過了95%的置信度使某些科學家都不認為這是偶然的。我們也無法百分之百確定神是否存在。如果神是真的，而我們不相信，那麼我們就會落地獄。那麼，我們為何需要很高的機率才相信呢？因為我們需要真心相信神、跟隨神才能得救，而我們不需要機率是非常高才信。

如果需要計算機率，可以參考以下等式：P(H1|E1,…,En) = 1 - [1 - P(M1|E1)]×…×[1 - P(Mn|En)] / P(H0)^(n-1)，其中H1是耶穌基督是神之子的假設，H0是耶穌基督不是神之子的假設，Mi是第i種神蹟類型，Ei是第i種神蹟類型的證據，P(Mi | Ei)表示在給定Ei的情況下Mi發生的機率，n是神蹟類型的數量，而x^y 是表示 x 的 y 次方。總括以上之論述，經過調查不同類型的奇蹟後，你個人是否相信神是真實存在？

作者筆名黃天佑，是香港理工大學退休副教授。



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