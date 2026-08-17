來稿｜疫苗電子同意書不是小改動　學童健康治理應該少一點摩擦

來稿作者：盧施予



8月11日，特區政府宣布，2026/27年度季節性流感疫苗學校外展計劃將新增醫健通電子同意書功能。由8月17日起，家長可透過醫健通流動應用程式，掃描學校專屬二維碼，為子女遞交接種季節性流感疫苗同意書。衞生署說，新措施可便利家長在開學前提交同意書，同時簡化學校及醫護團隊的行政程序，讓學童更早接種疫苗。這看似是一個行政小改動。把紙本同意書變成電子同意書，少印幾張紙，少追幾份表，少輸入幾次資料。但如果我們真的理解學校日常運作，就會知道，這不是小事。



教育前線工作陷入行政疲勞

香港很多教育政策，最後都會落在學校前線身上。政策局、部門、專業團隊設計制度；到了校園，教師和行政同事要發通告、追家長、核對資料、處理漏交、解釋疑問、更新名單，再同外展醫護隊伍夾時間。這些工作未必上到政策文件的首頁，但它們決定政策能否真正發生。很多好政策不是理念不好，而是中間摩擦太多，到了家長和學校手上，變成一堆表格、一串期限、一連串追交訊息。

流感疫苗外展計劃正好說明這一點。衞生署資料顯示，上年度學校外展計劃已有超過2,300間學校在2025年12月底前完成外展活動，佔總數九成九，較前一年的九成一為高。這反映學校、家長和醫護團隊已經建立了相當成熟的合作基礎。但愈是高覆蓋率的公共健康措施，愈需要處理最後一段路：仍未提交同意書的家庭、忘記填表的家長、不熟悉中文或電子系統的新來港家庭、工作時間長而難以及時處理學校通告的基層父母，以及學校前線反覆追收資料的壓力。

公共健康政策最怕的，不一定是完全反對。更多時候，是拖延、遺漏、誤解和行政疲勞。

政策設計需要尊重學校現場

同日（8月11日），衞生防護中心亦公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。個案涉及一名18個月大男嬰，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及敗血性休克，情況嚴重。中心指出，香港自六月底進入流感季節以來，連同該宗個案，累計錄得八宗兒童感染流感的嚴重個案，其中一名兒童不幸離世。這些數字不應被用來製造恐慌，但足以提醒我們：兒童健康不是抽象議題，學校防疫也不是可有可無的行政任務。

當一項公共健康措施要透過學校推行，制度設計必須尊重學校現場。電子同意書的第一個意義，是減少家長的行動成本。紙本同意書看似簡單，但對不少家庭而言，實際流程並不簡單。通告可能被學生放在書包底，家長下班後才看到；填錯資料要重交；家中沒有打印機；子女就讀不同學校，要處理不同表格；跨境或輪班家庭，更可能錯過限期。若家長及子女已登記醫健通帳戶，電子同意書可以減少重複填寫個人資料，讓同意程序提早完成。這不是科技為科技，而是把一個必要程序做得少一點令人放棄。

第二個意義，是讓學校從追表工作中釋放出來。很多人低估學校行政的成本。一項大型外展接種活動，牽涉全級甚至全校學生，名單稍有錯漏，就會影響當日安排。學校要核對誰已交表、誰未交表、誰不同意、誰資料不完整；又要向醫護團隊提供準確名單。電子系統若能自動整合已填妥同意書的學生資料，減少人手輸入和核對，真正受惠的不只是校務處，而是整個校園。教師少一點被行政切碎，才有多一點時間處理學生真正需要的陪伴和教育工作。

第三個意義，是把學校健康工作由「臨近爆發才應對」推前到「開學前已準備」。政府表示，家長可由8月17日起開始提交電子同意書，學校亦會獲發專屬二維碼。這個時間點重要。開學初期，學校本來已經充滿編班、迎新、校規、課程銜接、測考安排和家校溝通。如果疫苗外展可以更早完成同意程序，學校便可更早規劃接種活動，減少臨急臨忙。公共健康治理應該盡量前置，而不是等到感染高峰才要求前線加速。

電子同意書不應成為門檻

電子同意書愈方便，政府和學校愈要留意誰仍然用不到。不是每個家庭都熟悉醫健通，也不是每個家長都習慣用手機處理子女健康文件。部分新來港家庭、少數族裔家庭、照顧者為祖父母的家庭，可能需要更清楚的指引。電子同意書不應成為另一道門檻。學校仍然需要保留替代安排，政府亦應提供多語言、圖像化和簡明版教學，讓不熟悉系統的家長不會因技術障礙而被排除。

更重要的是，電子同意書不應只是收集同意的工具，也應成為改善家校健康溝通的起點。家長需要的不只是按一下「同意」或「不同意」，而是理解疫苗作用、風險、適合與不適合接種的情況，以及子女若有長期病患時應如何諮詢醫生。若系統只把紙本表格搬到手機上，效益有限；若它能同時連結可靠資訊、常見問題、短片教學和學校安排，家長的決定才會更有根據。

香港近年常說要推動智慧城市、數碼政府和電子服務。但市民感受到的智慧，不在口號，而在日常小事有沒有變得清楚一點、少一點重複、少一點來回、少一點因程序複雜而放棄。學校外展疫苗的電子同意書，就是這類小而實在的測試。它未必宏大，卻很貼近家庭生活；它不是高科技示範，卻直接影響家長、學生、學校和醫護的每一天。

政策成功在於流程沒有把人推開

兒童健康需要科學，也需要信任；需要疫苗，也需要清楚、低摩擦、有溫度的制度。學校願意配合，家長願意參與，醫護團隊能夠順利到校，背後靠的不是一句呼籲，而是一整套讓人容易完成正確行動的安排。

電子同意書不是終點。它提醒我們，兒童公共健康治理應該少一點追表，多一點設計；少一點臨急補救，多一點前置準備；少一點把壓力交給學校，多一點真正支援學校。當制度願意把前線的麻煩看成政策問題，而不是學校自己的問題，孩子得到的保護才會更穩。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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