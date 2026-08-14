立法會議員．李鎮強｜借鏡首爾明洞：以視覺IP與票尾經濟激活旅遊

來稿作者：李鎮強議員



近年訪港旅客的消費格局迎來重大轉型，以往「重購物、輕體驗」的高額單次消費模式逐漸淡出，取而代之的是由年輕客群主導、強調街區漫遊（City Walk）、視覺打卡與社交分享的深度體驗。



然而，當前香港旅遊業復甦面臨最大的結構性痛點，在於「人流旺而消費弱」，特別是內地短途旅客「即日來回」比例偏高、留宿率不足，形成了「有日間流量、無夜間經濟」的短板，這亦是本港零售與餐飲業復甦緩慢的關鍵。筆者日前親赴韓國首爾明洞商圈實地考察，目睹當地如何透過「場景微創新」與「公私營聯動」成功留客，其運營模式對香港破解「只打卡、低消費、不留宿」的困境，極具參考價值。



作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。（資料圖片）

首爾明洞作為國際潮流商圈，核心優勢在於實現了「門面即景點、場景即商機」的商業邏輯，經筆者在現場觀察，區內的潮流品牌、美妝旗艦店乃至潮玩門店，普遍在門口設置具強烈視覺衝擊力的巨型公仔、立體裝置與主題櫥窗，店內甚至提供免費打卡機，這種視覺化設計，精準匹配了現代旅客「拍照打卡」的剛性需求，大幅降低顧客進店的心理門檻，順暢地將街頭自然人流導入店內。

同時，當地商戶精準優化結帳動線，在收銀區旁擺放高顏值、低單價、具本土特色的限定周邊與盲盒，刺激旅客順手購買。再加上規範化、高品質的街頭美食專區，拉長旅客的駐留時間，成功建立起「吸引進店—體驗拍照—順帶消費—拉長停留」的完整閉環。反觀香港，眾多打卡熱點與周邊商圈往往各自為政，夜間體驗單薄，龐大的人流未能轉化為實質經濟收益。

事實上，明洞的成功，絕非單一商戶的個體嘗試，而是政策支援、官方平台引流與市場響應的整體成果，香港若要引進這套模式，必須由政府統籌、旅發局牽頭、商戶參與，從三大方向精準發力：

一、 打造「盛事票尾經濟」 強效拉動跨日連帶消費

香港近年經常舉辦演唱會、國際體育賽事、大型展覽及主題樂園活動，吸引大量年輕及家庭旅客，但不少觀眾「睇完即走」，政府應牽頭打造「盛事/樂園聯動過夜獎賞機制」，將門票存根（票尾）或電子票與商圈消費及留宿深度掛鈎。

例如，旅發局應與各大票務平台對接，旅客憑盛事票尾或電子票號，預訂合作酒店可享即時折扣或深夜餐飲消費券，直接降低留宿門檻。同時，在官方小程序推出「數位打卡跨日任務」，旅客上載在港「食、買、住」的消費單據及景點打卡相片即可參與抽獎；若完成跨區消費、體驗在地老店或夜間消費等指定任務，更能增加中獎機率，以誘因將「快閃遊」延長為「兩日一夜」甚至更長日子的過夜深度遊。

二、 借鏡韓流經驗 深化本土視覺IP與限定手信

現代新型消費群巨大多願意為「情緒價值」及獨特體驗買單，政府應扮演「搭台」角色，協助本港商戶、傳統老店與本土插畫師、熱門IP跨界合作，推出香港獨有的文旅產品。

我們應參考韓國Line Friends或Kakao Friends的商業化思維，推出以天星小輪、霓虹燈、港式蛋撻、雪糕車等經典地道元素為設計核心的「香港主題盲盒」，引爆社交平台的收集與傳播熱度，同時鼓勵商界推出期間限定的手信與造型美食，讓旅客產生「不買就錯過」的緊迫感，有效拉長消費鏈。

三、 鬆綁法規 推行「特許商業展陳區」試點

彈性放寬政策是激活街頭活力的關鍵，香港現行的街道管理、食環及屋宇法規相對嚴格，在一定程度上限制了商戶的街頭創意。筆者建議，政府應由發展局、食環署與屋宇署成立跨部門小組，適度放寬商業街區戶外展陳（Outdoor Displays）的監管，允許商戶在不影響行人安全的前提下，合法在店舖門口擺放特色主題公仔或互動裝置，營造日夜皆可打卡的商業氛圍。

此外，政府應借鏡明洞經驗，在廟街、海濱長廊等特定區域，規劃更具規範化、設計感的夜間美食專區與光影夜遊場景，提升晚市體驗，讓旅客「白天逛街區、晚上賞夜景、深夜嚐地道」，從根本提升留宿率與夜間消費。

其實，旅遊模式的改變並非威脅，而是產業轉型升級的契機，首爾明洞的成功證明了：視覺吸引力與沉浸式體驗，就是最好的消費入口。香港坐擁豐富的盛事資源與獨特的中西文化底蘊，特區政府應展現施政新風，積極發揮「促成者」和「推廣者」的角色。只要將「視覺IP」與「票尾+數位打卡」經濟深度結合，大刀闊斧鬆綁法規，定能把遍布全港的打卡人流，成功轉化為可持續的實體消費增量，推動香港旅遊業與零售餐飲業邁向高質量發展。

作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

