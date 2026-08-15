立法會議員．管浩鳴｜行政主導下合作與突破　有助共築高質量施政

來稿作者： 管浩鳴議員



去年，國家主席習近平聽取香港特區行政長官李家超，指示香港要堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展。在香港特別行政區的憲制秩序下，「行政主導」一直扮演著核心的角色。從歷史脈絡來看，行政主導從來不是新事物，香港在殖民地時期同樣是奉行行政主導，惟回歸前後較少提及行政主導這個概念，導致社會在過去很長一段時間內對此制度的運作方式與權責未必完全適應，使得行政與立法機關之間的互動歷經波折。歷經制度與環境的演變，如今「行政主導」的優勢日益顯現，其政策落地速度快、發展方向清晰明確的特點，正是香港當前推動各項改革與發展不可或缺的推動力。



選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

首先必須釐清的是，「行政主導」本質上是「主導」而非「霸道」。在特區治理架構中，行政機關負責指明發展方向、擬定政策綱領並統籌執行，扮演的是引領者的角色；而立法會則扮演配合與監督的雙重角色。「配合」絕不意味著放棄監督，更不代表盲目照單全收。事實上，政策從擬定到最終順利落地，往往需要經歷立法會的嚴謹審議與優化建議。立法會議員作為民意代表，其核心職責是廣泛吸納市民意見，並將這些基層聲音積極反映給行政機關，從而修補政策漏洞、避免決策與民意背道而馳。

要發揮行政主導的最大效益，行政與立法機關之間的良性磨合是必然過程。過去在制度磨合期間，雙方溝通往往過度依賴大會質詢、委員會的會議等正規渠道。然而，單靠這些事後或半公開的法定程序，常常出現政策草案已經基本定型、甚至推出後才發現與民間期望存在落差的情況，曾經因此陷入「小修小補」的被動局面。因此，實現高質量施政的關鍵，在於建立「及早溝通」與「乘早摸底」的常態化機制。

對行政機關而言，在各項重要政策或措施正式推出前，應主動且盡早與立法會各界別議員展開深入溝通。行政方宜透過前置式的交流機制，充分掌握立法會的關注點與民間情緒，這不僅能讓政策在醞釀階段就融合多元民意，更能確保措施出台後迅速獲得社會共鳴與支持。

對立法會而言，議員同樣不能抱持「被動等待政府諮詢」的傳統心態。作為連接市民與政府的橋樑，立法會在接觸民間意見、發現基層痛點時，就應第一時間整合民意並主動向政府反映，發揮「前哨」與「參謀」作用。雙方皆向前跨出一步，才能將政策磨合期縮到最短，效益擴至最大。

展望未來，香港正處於轉型與改革的關鍵時期。在行政主導的大方向下，進一步加強行政與立法的有效溝通與緊密合作，將為特區政府破局前行、推動各項經濟與民生改革提供更堅實的政治與社會基礎。唯有行政主導明確方向、立法機關有效監督並積極建言，雙方相向而行，香港才能在良政善治的軌道上穩步邁進，實現長治久安與繁榮發展。

作者管浩鳴為第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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