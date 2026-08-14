仲點論政｜提高意識　痛擊釣魚騙案

仲點論政｜劉仲恒



詐騙罪案層出不窮，手法五花八門，令人防不勝防。據警方公佈的治安回顧數據，去年香港全年錄得超過4.3萬宗詐騙案，佔整體罪案的48.5%，總損失金額高達81億元。今年上半年，警方錄得的整體罪案數字較去年同期下跌1.5%，多數罪案均呈下降趨勢，惟網上騙案之中的釣魚騙案卻「一枝獨秀」，升幅達61%。



相信不少人都曾接獲此類電話或電郵：通知領取包裹、提示尚有未繳發票、銀行警示帳戶出現可疑活動等等。這類訊息往往語氣急迫，附帶鏈接，要求即時登入核實個人資料或繳付款項。這正是典型的「釣魚」騙案，亦是現時最常見的詐騙手法之一，大眾務必提高警覺。

顧名思義，這類罪案取自「釣魚」的概念，網絡犯罪分子於茫茫網海佈下誘餌，靜待受害人「上釣」。其目的無非是盜取財務資訊、支付密碼、登入憑證等，藉以謀取金錢。網絡釣魚詐騙並非新興騙術，最早可追溯至1990年代中期，當時有詐騙分子冒充美國網絡門戶及線上服務商AOL的員工，盜取客戶機密資料。近年這類騙案愈演愈烈，涉案金額亦持續攀高。

為博取受害人信任，釣魚騙徒會冒充官方機構、銀行或企業。這類詐騙具備多項特徵，只要大家「心水清」，便不難識破：第一，來電者身份不明，並非認識人士；第二，騙徒只會使用通用問候，無法掌握我們的個人具體資料；第三，會以處理問題作藉口，急於索取身份證明、信用卡號、銀行密碼等個人敏感資訊；亦或提供外部鏈接，點擊後進入的網站，標誌、設計與配色均仿冒正規品牌。網頁會提示用戶更新資料方可繼續操作，個人資料便在此過程遭竊取。更值得警惕的是，部分釣魚電郵夾帶惡意軟件附件，一旦下載，電腦或手機的安全防護便會遭到破壞，甚至徹底癱瘓。

釣魚騙徒熟諳心理操縱，透過渲染恐慌營造緊迫與危機感，逼迫受害人立刻行動。他們慣於利用恐懼、好奇等情緒，輔以恐嚇手段，誘使我們作出非理性的轉帳付款行為。

釣魚罪犯是吸取人血的寄生蟲，面對釣魚騙案，我們必須予以嚴厲打擊。自我保護方面，切勿開啟來歷不明郵件，勿回應陌生來電；絕不可透過電郵內的鏈接提交個人資料；更不要下載任何可疑附件。一旦遇上釣魚騙案，應立刻報警，將這些以吸血為生的寄生蟲繩之於法。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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