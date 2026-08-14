平機會｜以人工智能推動平等參與　為香港未來建構共融願景

平機會｜林美秀



香港特別行政區早前就首次制定「香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030）」展開公眾諮詢，邀請社會各界提出意見，共同勾勒香港未來五年的發展願景和路綫圖。作為執行四條反歧視條例的法定機構，平機會一直致力推廣平等機會，消除歧視，並建立一個兼容及和諧的社會。為建構一個真正共融、無障礙、多元的社會，平機會已就香港五年規劃向政府提交意見書，為開創發展新局面提出建議。



善用科技促進各群體平等參與

隨着科技迅速發展，人工智能已廣泛滲透至生活、學習及工作各個層面。在推動人工智能發展的同時，我們應確保所有人都能平等地享受科技帶來的便利。

在意見書中，平機會就如何善用人工智能促進不同群體在教育、就業及公共服務方面的平等參與提出建議，期望社會各階層，包括少數族裔、殘疾人士和婦女等群體能透過人工智能提升學習與工作能力、改善生活質素，更全面地融入社會。

平機會已就香港五年規劃向政府提交意見書。當中，平機會就如何善用人工智能促進不同群體在教育、就業及公共服務方面的平等參與提出建議，期望社會各階層能透過人工智能提升學習與工作能力、改善生活質素，更全面地融入社會。（平機會提供）

為非華語學生提供輔助學習

教育方面，政府近年積極將人工智能融入中小學教育內容，教育局早前公布的《中小學數字教育發展藍圖》亦聚焦人工智能教育，全面覆蓋學校整體規劃、教師培訓、學生培育等層面。在此基礎上，平機會建議政府可進一步善用人工智能，系統性地引入人工智能輔助學習，以提升少數族裔學生的中文學習成效。

政府可考慮撥款研發專為香港少數族裔學生設計的人工智能中文學習平台，結合粵語或普通話語音辨識及即時翻譯功能，協助學生掌握中文語境。同時，政府應為教師提供相關培訓，讓教師能夠有效運用人工智能工具支援非華語學生。學校亦可採用數碼科技，提供互動學習工具、人工智能輔助寫作及口語練習平台，為非華語學生提供更適切的支援。

培訓弱勢社群提升就業能力

就業方面，平機會建議可運用人工智能提升弱勢社群的就業能力。政府可考慮擴展「技能提升局」課程的對象及「友智識」計劃服務範圍，為少數族裔、婦女及殘疾人士設計專屬人工智能應用培訓課程，並輔以多種教學語言，內容涵蓋人工智能求職工具應用、簡歷優化及面試準備等實用技能。

此外，政府可與內地合作，探索跨境人工智能就業配對平台，協助弱勢群體把握大灣區的就業機會。同時，政府亦可牽頭鼓勵僱主在合適的招聘及培訓過程中引入人工智能翻譯及即時語音轉換工具，並為中小企提供實用指引，協助製作多語工作流程、職安健教材及內部通告，讓少數族裔員工更有效融入職場。

消除獲取障礙促進公共參與

公共服務方面，政府可善用人工智能促進不同群體獲取資訊和使用服務。例如，政府可考慮把立法會正使用的「智識聽」人工智能實時字幕系統應用於更多公眾場景，如《施政報告》、《財政預算案》記者會及政府新聞處的其他網上直播等，讓不同種族和聽障人士能即時接收重要資訊，有利他們參與公共事務。政府亦可將相關技術延伸至市民日常接觸公共服務的地點，如地區辦事處、地區康健中心等，增設預載即時謄錄及翻譯系統的設備，方便少數族裔人士及殘疾人士與職員即時交流。

平機會今年3月公布的「縮窄數位落差以提升少數族裔的個人與社會福祉」研究指出，雖然少數族裔高度使用智能電話，但在使用政府數碼服務時仍面對語言及數碼障礙。即使部分服務平台及預約系統提供中英文版本，對不熟悉中英文的少數族裔而言仍有使用門檻。平機會建議政府在公共服務平台更廣泛應用人工智能多語翻譯及語音提示功能，並優先在高使用量服務如登記、預約、查詢及遙距支援中推行。同時，政府可設立測試及用戶參與機制，邀請少數族裔社群參與設計與評估，確保人工智能工具既準確又切合實際需要，從而提升他們享用公共服務的體驗。

連結不同社群同創共融香港

香港正處於數碼轉型的關鍵時刻，香港的未來，不應只屬於熟悉科技、具備資源或掌握主流語言的人。因此，平機會除了就香港五年規劃向政府提交意見書外，亦就《2026年施政報告》的公眾諮詢提出上述有關利用人工智能促進不同群體享有平等機會的建議。

當不同種族、能力、性別或背景的人士都能夠透過人工智能改善學習、工作、生活及社區參與，人工智能才能真正成為連結社群的橋樑，讓每個人都能在數碼時代中平等參與，共同建設一個更共融、關愛、更具競爭力的香港。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

