來稿｜郭德綱魔改紅歌遭立案調查：相聲演員上台只能「背課文」？

來稿作者：田暢



時隔半年，內地相聲演員郭德綱又一次站上文化監管的風口。這次不是相聲段子本身，而是他在武漢演出京劇《濟公活佛》時，臨場改唱了一首「紅歌」。



郭德綱被指歪曲戲謔紅色經典

7月24日，郭德綱在武漢人藝中南劇場借用抗日電影《鐵道游擊隊》插曲《彈起我心愛的土琵琶》的旋律，把「微山湖上靜悄悄」改成「紫禁城中靜悄悄」，並夾雜「我佛耶、如來耶、媽咪媽咪哄」等戲謔唱詞。影片流出後，有人舉報這是在「歪曲、戲謔紅色經典」。8月11日，武漢市文化和旅遊局回應：這段改編並未出現在演出報備材料中，涉嫌違反《營業性演出管理條例》，已依法立案調查，並將核查歌曲授權問題。

事件的焦點並非官方直接認定「紫禁城中靜悄悄」違法，而是「這段有沒有報備」。這並非孤立事件。2025年底，郭德綱與于謙在北京演出相聲《藝高人膽小》，因部分現場內容遭投訴，西城區文旅局約談演出方，要求重新編排台本。民間因此流傳一句帶刺的話：相聲演員以後只能「背課文」。從「改本」到「沒報備」，監管的尺度在明顯收緊。

觀眾買票看的不是背逐字稿

《彈起我心愛的土琵琶》並非普通流行曲，它承載的是革命歷史敘事，與「犧牲、堅守與勝利」的集體記憶緊密相連。當「微山湖上靜悄悄」被改成「紫禁城中靜悄悄」，再配上宗教戲謔，部分網民自然解讀為對紅色經典的不敬。

然而，從表演傳統來看，郭德綱向來以「現掛」（相聲術語，指演員在演出的當下，根據現場發生的突發狀況、環境氣氛或觀眾反應，即興發揮、臨時編出幽默對白或笑點）見長，《濟公活佛》本身也帶有民間戲謔色彩。改詞、混搭、捕捉現場反應，本是相聲與傳統戲曲舞台生命力的一部分。觀眾買票看的，從來不是一份事前核准的逐字稿。

不過，紅色經典不僅是文化符號，更是政治秩序的一部分。戲謔一旦越過特定邊界，就可能被解讀為對秩序的挑戰。上海黨媒《澎湃新聞》的評論寫得相當直接：當「微山湖上靜悄悄」變成插科打諢的段子，觸碰的不只是一句歌詞，而是幾十年來被認真維護的那份莊重。

郭德綱真正面對的，或許不是一首歌，而是一套越來越精密的規則。對演員而言，舞台若只剩下事前核准的內容，演出便可能逐漸接近「照表操課」；對觀眾而言，他們進劇場，很大一部分原因正是希望看到劇本之外的東西。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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