綠色力量｜東涌河活化的啟示——如何用「自然」抵禦氣候災難？

綠色力量｜鄭睦奇博士



「生物多樣性損失」和「氣候變化」是當前全球兩大危機，對各國經濟、基建，市民生活、甚至性命財產都造成巨大損失。有見及此，香港政府也分別推出「香港《生物多樣性策略及行動計劃》2035」及「香港氣候行動藍圖2050」，在城市層面處理這兩項威脅。但是生物多樣性損失和氣候變化是生物圈和大氣圈（以及其他系統）互相糾結的微妙關係被人為破壞了，所以這兩項危機不應獨立處理。



簡單而言，異常氣候及極端天氣事件破壞了原有的生境和自然條件，迫使物種遷移或面臨滅絕，極度依賴自然的漁農業也來不及反應；但與此同時，健康且具多樣性的生態系統長遠能夠儲存碳，恢復宜居氣候，並幫助人類抗衡現時氣候災難帶來的衝擊。所以香港政府無論在政策、措施執行、落實建設上，都應該把兩方面一併考慮。

大嶼山東涌河正面臨東涌新市鎮擴展（西）發展而須要整治。可是東涌河是「具重要生態價值河溪」，從大東山和鳳凰山高地經高山、山坡、低地、海灣等天然生境，支持着香港的食水供應、漁農業，旅遊及生物多樣性，育有多種罕見物種包括北江光唇魚、盧文氏樹蛙及馬蹄蟹(鱟）。幸而當局意識到東涌河的價值，接納環保團體的意見，在今年才推行《香港基於自然的解決方案設計指引》以先，已嘗試實施各項嶄新的設計，在這個摸着石頭過河的過程中，政府有關部門及顧問團隊大膽為保護生物多樣性而作出新造法，為導向日後「以自然為本的解決方案」的規劃、設計流程及施工提供落地的實際場景參考及啟示。

首先，東涌河工程明確地點出特定的挑戰：減緩因流域滲透性降低而引發的水災、防治發展帶來的非點源污染、防止河道整治危害生物多樣性，以及保留極為罕見的天然河流地貌。在工程規劃初期，環保團體指出一貫的河道整治工程與天然河流的運作背道而馳，破壞了水質和生態，使市民厭惡人工河道，所以提出要充分掌握開發前的水文，例如水力條件、河流天然面貌、河床天然材質（基質），以利進行防洪能力工程設計。

事實上東涌河整體的坡度比其他本地河流陡斜得多，洪水爆發時破壞力更強，然而天然的東涌河仍有穩定的河床和河堤，還有優良的水質，箇中原因是很值工程設計借鏡。東涌河與其他本地天然河流的不同之處，是沿河連綿不斷的大樹，這些樹木不但支撐東涌河的生物多樣性，維持優良的河水水質，而且它們的根部抓緊河床的石塊，暴雨洪水期間能抗衡水力和滾石對河道結構的沖擊。另一方面，河口兩岸濃密的樹木在颱風風暴潮時，可削弱風浪威力，保護河口及減緩對附近設施和社區的影響。

在生物多樣性上，河道各項設計參考了原有東涌河生境狀況，考慮了原有的基質（底質）、水力特性與水文。而且在制定重建植被計畫時，發現現行以「石籠」為天然材料復修及或活化河道來改善生態的造法必須重新考量評估。

以往河道工程目標清晰而單純，就是防洪。但是人工河道摧毀了有助淨化水質的河流生態系統，使水質惡化，加上不當的污水渠和雨水渠排放口接駁，河道就變成污水渠，影響市容之餘也滋擾社區，難怪市民欲除之而後快。所以東涌新市鎮擴展必須重視「雨水」沖洗城市地面後污染河流的問題，所以環保團體指出問題後，負責部門借鑒河盆植物和土壤過濾地面逕流的功能，大膽引入一系列「可持續城市排水系統」、雨水滯留及處理池，模仿天然過程緩減水質惡化。

若果發展東涌新市鎮擴展時因循固有防洪指引，必然摧毀東涌河的生態及天然景觀，看看整治後東涌市的黃龍坑，為追趕越來越猛烈的洪水規模，從清澈見底、水聲潺潺流淌的天然河流，卻變成一條死氣沉沉的石屎大渠，除排洪外，其他惠及社區的河流功能都已喪失，還糟蹋了原本是市區內天賜的美景。

《香港基於自然的解決方案設計指引》點出治理工程的方向，但要使保育生物多樣性和應對氣候變化用得其所的話，參照東涌河的實戰經驗，事先要廣泛諮詢認清要應對的問題，在東涌河是防洪和生態保育。接着在這兩方面以客觀科學角度了解東涌河的水文和生態系統運作，評估關鍵/受關注物種的脆弱性，以提升生態韌性（恢復力），認識樹木的護岸功能，設法在法定框架外保護水質和景觀。在「平衡」不同利益訴求的同時，確保生態多樣性不受損害，例如引入城市與自然之間的過渡區或緩衝區設計，減少人類活動對「具重要生態價值河溪」及天然河口區的干擾。而在城市規劃與環境影響評估程序中，亦應考慮應用《香港基於自然的解決方案設計指引》，提早把方案納入相關審批文件中，避免因盲目沿襲而窒礙推動社會進步的新措施。

作者鄭睦奇博士是綠色力量總監，多年從事香港環境及生態保育的教育及研究工作，關注氣候變化對本地市民及環境生態的影響。



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