來稿｜「發改」系統何以成為經濟治理人才樞紐？

來稿作者：田暢



近日，原中共河北省保定市委書記黨曉龍，出任河北師範大學黨委書記。河北師範大學官網已更新相關信息，他於7月下旬以該校黨委書記身份主持會議。此前，他在2026年5月卸任保定市委書記、常委、委員職務。這一調整看似平常，卻因其典型的「發改系」履歷與雄安新區早期籌建經歷，再度引發對內地幹部流動路徑的觀察。



「發改系」幹部的常見晉升路徑

黨曉龍於1968年9月生，陝西富平人，清華大學經管學院背景，管理學博士。早年在國務院國資委系統工作，後進入中共中央辦公廳調研室，曾任綜合調研組副組長（副局長級）。2013年前後調入河北，歷任省發改委副主任、黨組成員，並掛職保定市委副書記。2017年雄安新區設立前後，任省創新發展示範區籌備工作領導小組辦公室臨時黨委委員、雄安新區臨時黨委副書記，同時兼任省發改委副主任、省政府口岸辦主任。此後升任省發改委主任、黨組書記，並兼管京津冀協同發展相關工作，2020年5月轉任保定市委書記，直至此次調任高校。

這一軌跡高度契合「發改系」幹部的常見路徑：中央或省級宏觀規劃部門積累經驗，參與重大國家戰略項目（尤其是經濟、產業、區域協同類），再轉任地方黨政主官，最終可能進入相對「軟着陸」的崗位。

「發改系」指長期在發展和改革系統工作的幹部，該系統以規劃、投資、產業政策、區域協調為核心職能，天然與國家重大戰略高度綁定。而發改部門並不是單純的經濟管理部門，而是承擔經濟社會發展規劃、重大項目、投資管理、區域協調、產業政策以及改革協調等多項職能，因此其幹部長期處在政策制定和資源配置的交叉地帶。

雄安新區作為「千年大計」，從籌備階段就需要熟悉宏觀規劃、京津冀協同、產業疏解的幹部。黨曉龍從中辦調研到省發改、再到雄安臨時班子，再到保定（雄安所在地級市），正是這一邏輯的體現：把懂規劃、懂協同的幹部放到一線檢驗與落地。

地方主官轉任高校的「軟着陸」邏輯

類似情況在內地重大新區、自貿區、協同發展區域並不罕見。發改背景的幹部往往被賦予「技術+政治」的雙重期待——既要懂經濟規律，又要能推動行政落地。

據筆者觀察，重大戰略項目成為內地地方幹部「加速器」與「試金石」。參與雄安、粵港澳大灣區、長江經濟帶等國家級工程的幹部，容易獲得跨層級、跨系統流動機會。早期籌備班子成員往往被賦予較高期望，但項目本身周期長、外部約束多（規劃管控、產業導入、人口疏解、資金平衡等），個人政績與項目整體進展難以完全同步。

其次，從地方主官到高校黨委書記的「軟着陸」並不少見。地級市市委書記屬於重要實職，管理範圍廣、責任重；省屬重點高校黨委書記雖仍屬廳級正職，但工作重心轉向黨建、意識形態與校園治理，政治風險與行政壓力相對較低。對年近六十、已有豐富地方與部門經歷的幹部而言，這一安排兼具組織安排與個人過渡的意味。

由此來看，現在的地方黨委書記面對的早已不僅是傳統意義上的黨建、維穩和行政管理，而是債務、產業升級、招商引資、重大項目、城市建設、區域協同等一系列經濟問題。因此，中國地方幹部評價機制正在經歷一個重要轉變：從「有沒有項目」逐漸轉向「項目有沒有效果」，從「有沒有政策」逐漸轉向「政策有沒有改善現實」。

跨系統任職背後的組織調配邏輯

黨曉龍此次履新最值得註意的，並不是「降調」或者「升遷」這樣的簡單判斷，而是崗位性質的變化。保定市委書記是典型的地方黨政核心崗位，而河北師範大學黨委書記則屬於高校黨委領導崗位。

近年來，高校黨委書記越來越強調政治領導、意識形態、幹部管理以及學校治理能力。對於具有中央機關、地方黨委和經濟管理經歷的幹部而言，高校黨委書記並非單純的「退休安置崗位」，而是承擔着相當明確的政治和治理責任。

實際上，河北師範大學前任黨委書記黃晟在2025年轉任河北省委教育工委書記、省教育廳黨組書記、廳長，也顯示出高校黨委書記與地方黨政系統之間並不存在絕對的職業隔離。

這也反映了內地幹部管理的一項基本規律：幹部崗位並不完全按照專業職業資格進行配置，而是高度服從組織需要。

這種模式的優點，是可以把不同領域積累的治理經驗迅速調動起來；但它的風險同樣明顯——如果跨系統任職過於頻繁，而缺少明確的績效評價和專業能力約束，就容易產生「什麼都做過、什麼都不精」的問題。

從這扇窗口可以看到，發改系統仍然是中國培養經濟治理型幹部的重要通道，而重大國家戰略則繼續發揮着幹部流動和任用的重要「樞紐」作用。隨着中國經濟治理從高速擴張轉向存量優化，單純依靠「項目型政績」和「宏觀政策履歷」已經越來越不足以證明一個幹部的治理能力。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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