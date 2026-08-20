來稿｜檢舉文化如何把即興舞台逼成逐字對白？

來稿作者：區漢宗



2026年7月24日晚，武漢人藝中南劇場，相聲演員郭德綱在京劇《濟公活佛》中飾演濟公，順手把《彈起我心愛的土琵琶》的「微山湖上靜悄悄」改成了「紫禁城中靜悄悄」，尾音拖出一句「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」。一段現場觀眾拍下的視頻，在半個月後引來武漢市文旅局在8月11日的正式立案——理由不是「篡改紅歌」，而是「該改編唱段未在報備材料中體現，涉嫌違反《營業性演出管理條例》」。



即興發揮變成「未報備的變更」

措辭很關鍵。官方沒有直接給內容定罪，定的是程序。但恰恰是這種「程序違規」的定性方式，讓整個文藝演出行業嗅到了比一張罰單更刺鼻的味道：只要有人舉報，即興發揮就可以被還原為「未報備的變更」，從而進入立案調查流程。從郭德綱武漢一案，到2025年底西城文旅因《藝高人膽小》約談德雲社、要求「對演出本進行重新編排，之前容易產生負面輿論的台詞不得再次使用」——這條越來越清晰的鏈條正在成形：觀眾的檢舉，正在成為懸在每一位現場演員頭上的達摩克利斯之劍。

「寒蟬」不是比喻，而是機制。寒蟬效應指的是人們因擔憂潛在懲罰、打擊或者社會負面效應而選擇沉默、克制，最終放棄本可以表達或行動的自由。它的可怕之處不在於明文禁令，而在於模糊邊界 + 選擇性執法 + 偶發警示個案三者疊加後引發的廣泛自我審查。

為何演員只能「照本宣科」？

武漢這一案幾乎是一個標準的寒蟬製造機。首先是邊界模糊，《營業性演出管理條例》要求節目及視聽資料提前報備，變更需重新報批，但「多唱兩句算不算變更節目」在相聲、戲曲的現場傳統裏長期是個灰色地帶。其次是觸發機制個人化，一位觀眾拍視頻、寫舉報信，文旅局就必須回應、立案、調查。舉報門檻極低，而演員的辯護成本極高。以及警示效應放大，麒麟劇社在後續巡演中已經主動刪除該唱段——這本身就是寒蟬效應的第一層成果，不必等處罰落地，市場行為已經自我收斂。

當「演出現場任何未在台本上的話都可能被還原為違規」成為行業共識，演員的最優策略只有一個：照本宣科。這也是為什麼民間會冒出那句帶刺的總結——相聲演員以後只能「背課文」。

檢舉與告密，差的那一層紙。必須承認，檢舉權本身不是壞事。觀眾對演出內容有不滿，向主管部門反映，這是公民監督的正當延伸。四川日報的評論說得直白：《彈起我心愛的土琵琶》入選「慶祝中華人民共和國成立70周年優秀歌曲100首」，承載着一個民族對革命歷史的記憶，戲謔式改編「調侃的不只是一首歌，更是在冒犯革命歷史」。從著作權角度看，該曲仍在保護期內，未經授權的改編還可能觸及修改權、改編權、保護作品完整權。這些合規問題真實存在，理應被核查。

告密與正當檢舉的區別

但問題在於檢舉的泛化與告密化。告密與正當檢舉的區別，不在於「有沒有去舉報」，而在於兩個維度：

第一，動機是否善意。「是否報備、是否授權屬」於程序與版權核查，尚在合理監督範圍內；但「篡改紅歌行為是否應該受到相關處理」，已經預設了「篡改=應當受處理」的立場，這是把藝術爭議直接上升為行政懲戒。

第二，對象是否具有公共危害性。《營業性演出管理條例》明文禁止的是「煽動民族仇恨、民族歧視，侵害民族風俗習慣，傷害民族感情，破壞民族團結，違反宗教政策等」內容。郭德綱那段改詞即便品味存疑，是否真的觸及上述紅線，需要法院認定，而不是由舉報信代為定性。

一個健康的文化市場，檢舉應當是「最後手段」，針對明顯違法違規的內容；而當檢舉變成「第一時間手段」，針對的又是藝術口味差異時，它就不再是監督，而是裹挾。

當「藝術慣例」無法為演員辯護

從「約談整改」到「立案調查」，從「台本重排」到「主動刪段」，每一步都在告訴演員：你無法用「藝術慣例」為自己辯護。相聲的「現掛」、戲曲的「臨場發揮」、脫口秀的「call back」，這些依賴現場交互的藝術形式，本質上都要求演員根據觀眾反應即時調整。當每一次調整都可能被錄影、被舉報、被還原為「未報備變更」，演員只能在兩個選項裏挑一個：要麼放棄現場交互，要麼承擔不可控的法律風險。

觀眾買票看的，從來不是逐字稿。這是一個被現有討論嚴重忽略的角度。人們走進劇場看郭德綱、看德雲社、看麒麟劇社，付的不僅是「節目單上的內容」，更是「節目單內容 + 當晚獨一無二的交互」。同一段《濟公活佛》，2026年7月24日晚武漢場和任何其他場次都不會完全相同——這才是傳統戲曲和曲藝的生命力所在。

黨媒評論強調「藝術創新應常懷敬畏之心」，這話本身沒錯。但對「敬畏」的壟斷性解釋，恰恰是問題的開始。誰來判斷「紫禁城中靜悄悄」是對革命歷史的冒犯，還是濟公這個角色在京劇語境裏的荒誕本色演出？​ 武漢文旅局的審慎之處在於它沒有替舉報人回答這個問題，而是把定性留給了後續調查。但立案本身已經足夠讓同行自危——因為立案意味着「未報備」這個程序問題已經成立，內容問題只要進入調查環節，演員就要投入時間、律師費、公關成本去應對。

更深遠的後果是：當「背課文」成為規避風險的唯一方式，受損失的不是郭德綱一個人，而是所有進劇場買票的觀眾。他們拿到的是一份「安全但乏味」的演出，而這份乏味，是由檢舉鏈條上的每一個環節共同製造的。

把「程序」和「內容」分開

要打破這種寒蟬效應，需要把兩個問題拆開處理。程序層面，營業性演出報備制度有其合理性，但不能被解讀為「舞台上不允許出現報備材料之外的任何一個字。」相聲、戲曲、脫口秀的即興傳統應當被制度性承認——例如建立「即興發揮白名單」或「輕微變更免重新報批」機制，讓演員在明確邊界內有空間。

內容層面，對紅色經典的改編邊界，應當由《著作權法》《民法典》關於公序良俗的條款，以及司法實踐來判定，而不是由單個觀眾的舉報觸發行政立案。武漢文旅局將「人物形象塑造及音樂作品改編等問題納入下一步調查核實範圍」，這一步必須謹慎：調查的依據應當是法律條文，而非舉報信的情緒。

檢舉層面，主管部門應當建立檢舉過濾機制。對明顯屬於藝術口味分歧、諧音梗誤讀、現掛傳統的舉報，應以「不構成違法違規」快速結案並答覆舉報人，而不是一律進入立案程序。否則，每一起被立案的「疑似違規」，都會成為整個行業自我審查的新標本。

寒蟬叫起來的時候，沒有人能獨善其身。郭德綱不是第一個被檢舉壓住「現掛」的演員，也不會是最後一個。從武漢的「紫禁城中靜悄悄」，到北京的「小姐」「畜類」，檢舉者的滑鼠每一次點擊，都在為舞台劃下一道新的紅線。紅線積得多了，演員就只能背課文；演員背課文背久了，觀眾也就不再進劇場；觀眾不再進劇場，傳統曲藝和戲曲最後的現場生命力也就枯竭了。

真正的敬畏是認真對待舞台

寒蟬效應最陰險的地方在於，它不是一聲令下讓所有人閉嘴，而是讓每個人主動選擇閉嘴。當郭德綱們開始自我審查，當麒麟劇社開始主動刪段，當相聲演員開始「背課文」——那一刻，告密者贏得了勝利，而文化輸掉了未來。

紅色經典當然需要敬畏，但敬畏不等於禁止戲謔，更不等於把藝術判斷權讓渡給每一次舉報。真正的敬畏，是讓《彈起我心愛的土琵琶》在舞台上被認真對待，也讓「紫禁城中靜悄悄」在法律的框架內接受觀眾和時間的裁判——而不是由一封舉報信，決定一段唱詞的生死。

否則，今天被立案的是郭德綱，明天被約談的就是每一個還想在台上「現掛」一句的演員。寒蟬叫起來的時候，劇場裏剩下的，只有逐字稿和掌聲——而那已經不是藝術了。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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