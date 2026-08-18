來稿｜14歲少年虐貓致死：生命絕對不是玩具，託付照顧豈能兒戲？

來稿作者：鄧國輝



近日香港再發生未成年人虐待動物致死事件。據報，一隻八個月大的貓咪在飼主外遊期間，交由一名14歲同學代為照顧，最終口鼻流血、全身濕透、腹部積水，送抵獸醫中心後證實不治。警方調查後相信，涉案少年曾掌摑及腳踢貓咪。無論案件最終裁決如何，一條年輕的寶貴動物生命已無辜犧牲。



這宗悲劇反映部分青少年缺乏同理心教育，亦提醒所有飼主：將動物交託他人照顧時，必須格外謹慎。照顧動物並非僅簡單餵食和清理，而是需要耐性、責任感，以及辨識動物情緒和需要的能力。年輕人或許覺得動物可愛，但未必具備處理動物受驚、生病或行為問題的經驗和能力。

飼主因外遊或其他原因無法親自照顧動物時，不應僅為方便而將責任隨意交託給缺乏經驗的人。最理想的做法，是委託可靠的親友、專業寵物寄養服務，或具備相關經驗的照顧者，並提供清晰的照顧指引及緊急聯絡方法。

飼養動物是一個可以長達十多年甚至更久的承諾。每隻貓、每隻狗都是會感到恐懼、痛苦和快樂的生命，而非可以隨手寄放的物品。學校和家庭亦應加強生命教育與同理心教育，讓年輕人從小明白，動物不是玩具，而是須尊重和保護的生命。

在決定飼養動物之前，請先誠實問自己：我是否有時間、能力和承諾照顧牠一生一世？若答案仍有猶豫，最負責任的選擇，或許就是暫時不要飼養。

作者鄧國輝是PETA亞洲善待動物組織議題倡議專員。



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