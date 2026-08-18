林志鵬｜從江澤民的「戰略思維」看香港的「長期主義」

來稿作者：林志鵬



習近平主席在「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」上的講話，有一點尤其值得今天的香港細讀：要學習江澤民同志「深謀遠慮的戰略思維」。習主席特別概括，這種戰略思維，就是善於從中國和世界發展大勢、從執政黨和國家工作全局出發觀察和思考問題。江澤民曾提出，看問題既要有「歷史的深遠眼光」，也要有「世界的全局眼光」。此言放到今天香港的語境中，頗具現實意味。



香港是高度外向型城市，過去成功，很大程度得益於全球化、自由貿易、資本流動以及中國改革開放形成的巨大發展勢能。但今天不是20、30年前的世界。地緣政治摩擦加劇，全球產業鏈、供應鏈和資本流向不斷調整，香港既處在中國與世界交匯的最前沿，也自然處於各種外部風險傳導的最前端。對香港而言，低頭處理眼前問題已經不夠，更重要的是抬頭判斷：五年後、十年後，香港靠甚麼立足？這正是「戰略思維」之於香港的意義所在。

今年香港首次制定《香港特別行政區經濟和社會發展五年規劃（2026—2030）》，主動對接國家「十五五」規劃。特區政府將其定位為具有前瞻性、策略性和可操作性的發展文件，內容從經濟產業、空間規劃、基建、綠色轉型，一直延伸至房屋、醫療、教育、福利和安老。公眾諮詢剛於8月14日結束，政府爭取第三季公布正式文件。有人或許仍習慣用香港過去的治理經驗理解這件事，認為自由市場經濟何須「五年規劃」？其實這恰恰把「規劃」理解窄了。香港需要的並不是由政府決定企業生產甚麼、投資甚麼，而是在不確定性愈來愈大的世界裏，形成一套相對穩定的中長期發展坐標。

「北部都會區」需要十年甚至更長時間建設，創科產業不可能一年成形，國際金融中心的競爭力亦不可能靠一兩項政策維持；人才、土地、教育、科研、產業和基建之間，更需要跨年度、跨部門協調。若政府施政永遠只看一年財政預算、一份施政報告，就容易出現政策彼此割裂、今日啟動明日調整的短期化問題。五年規劃的價值，恰恰是迫使香港把眼光放遠一點，把零散政策放進同一張發展地圖。更重要的是，香港不能只規劃「自己想做甚麼」，還必須回答「國家未來五年需要香港做甚麼」。這就是對接「十五五」的戰略意義。

國家發展進入新的階段，香港的角色也正在變化。過去我們常說香港是「超級聯繫人」，今天還要進一步思考：國家推動科技創新、金融開放、人民幣國際化、粵港澳大灣區建設以及更高水平對外開放，香港有哪些別人難以取代的功能？哪些傳統優勢需要鞏固，哪些新優勢必須在未來五年建立？香港首份五年規劃真正值得關注的，不是列出了多少項工程，而是能否回答這些問題。

回望江澤民主席處理香港問題的歷史，也能看到這種「把香港放進大局中看」的思維。從香港回歸，到亞洲金融危機，再到國際形勢急劇變化，香港從來不是在風平浪靜的環境中實踐「一國兩制」。但江澤民主席始終對香港保持信心。2002年香港回歸五周年之際，他總結實踐時指出，「一國兩制」是完全行得通的，特區政府具有駕馭複雜局勢的智慧和能力，「香港人是完全能夠治理好香港的」。24年後重讀這句話，其實仍在追問同一件事：香港究竟應具備怎樣的治理能力？

「港人治港」從來不只是管理好一座城市的日常運作，更包含一種能力：在複雜局勢中看清方向，在外部變化中保持定力，在國家發展大局中找到香港自己的位置。這其實就是治理能力，也是戰略能力。制定五年規劃，說到底，就是香港開始更有系統地思考五年以後、十年以後的事情。這種不囿於一屆政府、一個財政年度得失的眼光，正是香港面向下一個10年、20年所需要的「長期主義」。

真正的戰略思維，從來不是預言未來，而是在充滿不確定性的世界裏，知道哪些東西必須堅守、哪些機遇必須抓牢、哪些事情今天就應開始做。若能有這樣的眼界和定力，我們將更有理由相信江澤民主席當年的話——香港人完全能夠治理好香港，而香港的明天，也一定可以更好。

作者林志鵬是全國港澳研究會會員，香港時事政治評論員。



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