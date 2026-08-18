來稿｜江澤民主席對「一國兩制」的奠基之功

來稿作者：楊華勇



2026年8月17日上午，人民大會堂內莊嚴肅穆，中共中央隆重舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」。習近平總書記發表重要講話，在回顧江澤民把中國特色社會主義成功推向21世紀的恢宏歷程時，明確講到他「領導實現香港、澳門順利回歸」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。這一句凝練的表述，背後是一段改寫中國版圖、鑄就民族榮光的真實歷史，更是一條從構想到落地、從落地到深植的制度路徑。



1990年代，國際格局劇變，冷戰鐵幕落下，回歸談判與過渡期事務錯綜複雜。以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體，接過「一國兩制」從構想到落地的最關鍵一棒。

1997年7月1日，中英兩國政府如期舉行香港交接儀式，江澤民主席親赴香港，宣告中國對香港恢復行使主權，中華人民共和國香港特別行政區正式成立。他在交接儀式上莊嚴宣示：「經歷了百年滄桑的香港回歸祖國，標誌着香港同胞從此成為祖國這塊土地上的真正主人，香港的發展從此進入一個嶄新的時代。」這一天，「將作為值得人們永遠紀念的日子載入史冊」。

兩年後的1999年12月20日零時，在雄壯的《義勇軍進行曲》樂曲聲中，中華人民共和國國旗和中華人民共和國澳門特別行政區區旗在澳門文化中心花園館莊嚴升起。江澤民主席再次親赴澳門，宣告「中國政府對澳門恢復行使主權」，並指出「一國兩制」在香港、澳門的實踐，已經並將繼續為我們最終解決台灣問題發揮重要的示範作用。

百年屈辱自此洗雪，紫荊與蓮花終於同屬一個春天。香港和澳門回歸祖國，「豐富了一國兩制的理論和實踐」。

回歸鐘聲敲響，並不意味着功成身退。恰恰相反，「一國兩制」在港澳的實踐才剛剛起步，年輕的特別行政區既要面對內部制度的磨合，又要應對外部風浪的衝擊。在這關鍵階段，江澤民主席為「一國兩制」實踐定下了不可動搖的根本遵循。

他反覆強調：「在任何情況下都必須全面正確貫徹一國兩制方針，嚴格按照香港基本法、澳門基本法辦事，全力支持香港、澳門兩個特別行政區行政長官和政府的工作，廣泛團結港澳各界人士，共同維護和促進香港和澳門繁榮、穩定、發展。」

回歸不久，1997年亞洲金融風暴便迎面而來。在美國金融投機商索羅斯等國際炒家的持續猛攻之下，東南亞國家的匯市和股市一路狂瀉。在東南亞得手後，索羅斯劍指香港。同年10月，國際炒家首次衝擊香港市場。翌年8月，再對香港發動新一輪進攻。在請示中央政府後，特區政府果斷決策，入市干預。中央成為香港戰勝金融風暴襲擊的堅強後盾。

中央堅持人民幣不貶值，為香港的聯繫匯率制築牢周邊防線；派出兩名央行副行長到香港，要求香港的全部中資機構，全力以赴支持香港政府的護盤行動；中銀香港的數十名外匯操盤手，連續幾晝夜在香港本地市場和國際匯市上與國際炒家正面交鋒，經過幾輪「肉搏戰」，國際炒家彈盡糧絕，落荒而逃。香港取得最終勝利，保住了幾十年的發展成果。

澳門同樣在過渡期後面臨內外經濟環境變化的衝擊。在中央政府堅定支持下，澳門特區政府沉着應對，把發展作為第一要務，努力克服亞洲金融危機帶來的困難，大力發展旅遊等服務業，促進經濟適度多元發展。1999年，澳門人均GDP約為1.5萬美元，到2018年已增至8.6萬美元——這是「一國兩制」在澳門成功實踐的最有力注腳。

江澤民主席對港澳工作的貢獻，從來不是孤立的，而是放在祖國統一大業的整體戰略中謀劃的。1995年1月，他發表了《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的重要講話，提出了現階段發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的「八項主張」，強調堅持一個中國的原則是實現和平統一的基礎和前提。正是在他的推動下，兩岸雙方達成了體現一個中國原則的「九二共識」，並領導開展了反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

港澳回歸、「九二共識」、八項主張——這三件大事相互映照，共同築牢了一個中國原則的戰略底盤。江澤民同志在首都各界慶祝澳門回歸祖國大會上明確指出：「海內外一切愛國的同胞和世界上的有識之士，都已從香港、澳門順利回歸的事實中，看到了一國兩制的科學性和正確性，看到了一國兩制是解決台灣問題的最好方式。」

今天重溫和回望這段歷史，意義不止於懷想。習近平總書記在紀念大會上指出，江澤民同志曾經充滿自信地展望中華民族偉大復興在新世紀的前景，「今天，我們可以無比自豪地說……實現中華民族偉大復興前景光明，幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實」。

港澳回歸後走過20餘年，「一國兩制」經歷了風雨考驗，也在一代代人手中接續完善。中共十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央針對香港發展新情況，審時度勢、穩妥應對，並進一步指明：繼續推進「一國兩制」事業，必須堅持依法治港、依法治澳；必須把堅持一國原則和尊重兩制差異、維護中央權力和保障特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高港澳自身競爭力有機結合，任何時候都不能偏廢。

百歲誕辰，山河為證。紫荊與蓮花之所以能在同一個春天裏綻放，是因為有人在歷史的關口把路走通；而這條路，也必將在新時代港澳融入國家發展大局、在中華民族偉大復興的歷史洪流中，越走越寬廣、越走越堅實。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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