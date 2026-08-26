來稿｜國產3A大作《影之刃零》落戶香港——可為青年開闢創意之路？

來稿作者：盧施予



8月13日，投資推廣署公布，內地遊戲及內容研發商靈遊坊已在香港成立新辦事處，專責遊戲出版及發行、推廣、貿易，以及跨媒體知識產權業務，並以香港為基地，將即將推出的3A級武俠動作遊戲《影之刃零》推廣至全球市場。新聞稿提到，該遊戲的美術中心設於香港，美術團隊匯聚大中華跨地域創意，亦有香港資深電影武術指導參與動作製作；甄子丹自2023年起擔任創意監製，並為遊戲內重要角色親自擔任動作及臉部捕捉演員。



遊戲已經形成完整創意生態

這是一則創科新聞，也是一則文化新聞，更應該是一則教育新聞。

過去香港談創意產業，往往習慣用很熟悉的語言：國際平台、知識產權、出海基地、專業服務、影視資源、全球市場。這些說法都沒有錯。香港確實有法律、金融、傳媒、商務和國際發行的優勢，也有深厚的電影、動作設計和城市美學傳統。但如果我們只把這類新聞理解成「又有一間公司來香港做全球發行」，便會錯過更重要的問題：香港的年輕人能不能在這條產業鏈中看見自己的位置？

遊戲不再只是娛樂產品。它早已是敘事、音樂、美術、動畫、程式、動作設計、世界觀建構、市場發行和社群營運的綜合體。一款大型遊戲背後，需要編劇、概念藝術家、3D美術、動作捕捉、聲音設計、用戶介面設計、營運策劃、翻譯、本地化、法務、商務、數據分析和品牌推廣。換言之，它不是一個單一行業，而是一個把藝術、人文、科技和商業連在一起的創意生態。

這正正是香港教育和青年發展需要重新理解的地方。

我們常常鼓勵學生讀STEM，也鼓勵學生欣賞藝術；但在很多孩子眼中，這兩者仍然像兩條分開的路。讀理科就是做工程、醫療、金融科技；讀藝術就是表演、設計、文化活動。中間那片結合技術與美感、敘事與商業、創作與全球市場的地帶，反而沒有被講清楚。遊戲、動畫、沉浸式體驗、數碼影像、互動敘事，正是這片地帶。

別讓創意產業流於招商口號

如果香港真的想把創科和文化結合，就不應只在招商時講故事，而要在教育和人才培養中開路。

第一，學校需要讓學生早一點理解「創意產業」不是一個空泛口號。很多青年對遊戲、動畫、電影、漫畫、音樂和網絡內容有熱情，但他們未必知道這些熱情背後可以有哪些專業路徑。學生喜歡畫角色，不代表只可以做插畫；也可能是概念設計、角色建模、服裝設定、視覺開發。學生喜歡寫故事，不代表只可以投稿小說；也可能是遊戲劇本、任務設計、世界觀設定、本地化文本。學生喜歡打機，不等於沉迷；如果有正確引導，他可能會開始理解規則設計、玩家心理、敘事節奏和互動體驗。

教育的作用不是把所有興趣都職業化，而是幫學生看見興趣背後的能力結構。

第二，香港需要更有系統地連接文化藝術教育和數碼技術教育。現時不少學校有視覺藝術、音樂、戲劇、資訊科技，也有STEAM活動，但很多時候仍是各做各的。真正的創意科技教育，應該讓學生在項目中同時處理故事、美學、技術和觀眾。例如創作一個簡單互動故事，學生要寫劇本、設計角色、製作聲音、編寫基礎互動邏輯，最後還要向觀眾展示和收集回饋。這些能力，和未來遊戲、影視、展覽、文化科技、教育科技都有關。

第三，政府在吸引企業來港時，也應要求或鼓勵企業與本地教育及青年培訓建立更實在的連繫。企業來港設辦事處、做發行、做知識產權業務，當然有經濟價值。但若要把一間公司的落戶轉化為城市能力，就不能只停留在新聞稿。能否安排學生參觀？能否與大專院校合作工作坊？能否提供實習、講座、創作挑戰、青年創作者培育計劃？能否讓香港青年理解一款遊戲從概念到全球發行的完整流程？這些才是「平台」兩個字真正的含義。

香港不能只做別人作品出海的窗口，也要做本地青年進入世界的入口。

第四，我們要重新看待香港既有文化資源。今次《影之刃零》強調香港功夫電影元素，這不是偶然。香港的動作電影、武術美學、剪接節奏、類型片傳統，本來就是世界文化的一部分。問題是，這些資源如何被下一代理解和再創造？如果功夫電影只停留在懷舊，它會慢慢變成博物館裏的榮光；如果它能進入遊戲、動畫、數碼表演、動作捕捉和跨媒體敘事，它就仍然有生命力。

文化傳承不只是保存，也包括轉譯。

港青不能只是文化的消費者

年輕人未必會用上一代的方式接觸文化。他們可能不是先入戲院看舊港產片，而是在遊戲中感受到動作設計的節奏；不是先讀厚厚的文化史，而是在角色、美術、音樂和戰鬥系統裏遇見某種東方美學。這不代表文化被淺化，而是文化進入了新的媒介。真正要問的是：我們有沒有能力教他們分辨、理解、創造，而不是只做消費者？

所以，香港要談創意產業，不能只談企業落戶，也不能只談大型作品全球發行。這些當然重要，但更深一層，是香港能否建立一條由學校到大專、由興趣到專業、由本地文化到國際市場的青年路徑。

這條路徑需要幾件事。學校要讓學生知道創意工作不只是夢想，也有技術、紀律和專業要求；大專要提供跨學科訓練，讓藝術學生懂技術，技術學生懂敘事和觀眾；業界要打開門，讓青年看到真實工作流程；政府要在文化、教育和創科之間搭橋，而不是讓不同政策各自漂亮。

香港近年很喜歡說「出海」。企業出海，作品出海，品牌出海。但一個城市真正有未來，不只是產品能不能出海，而是年輕人能不能乘着這些產品、產業和文化網絡，找到自己的方向。創意產業如果只成為招商詞彙，青年只會在旁邊觀看；如果它成為教育和人才政策的一部分，青年才可能在其中成長。

一款遊戲在香港設美術中心、做全球發行、借用香港功夫電影資源，當然值得高興。但更值得我們把問題問下去：下一個參與這類作品的概念藝術家、動作設計師、劇本作者、聲音設計師、技術美術、發行策劃，會不會是今天香港課室裏某個正在畫角色、寫故事、剪片、玩遊戲、學程式的學生？

如果答案有機會是「會」，這則新聞才真正屬於香港的年輕人。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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