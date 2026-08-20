林志鵬｜國家為何隆重紀念江澤民？

來稿作者：林志鵬



8月17日，中央在北京人民大會堂隆重舉行紀念江澤民同志誕辰100周年大會，習近平主席發表重要講話。對香港社會而言，除了了解江澤民主席一生的歷史貢獻之外，更有一個問題值得思考：國家為甚麼要如此隆重地紀念一位已故領導人？



一個國家如何紀念自己的重要歷史人物，本身就是如何理解自身歷史的一部分。個人有記憶，家庭有記憶，國家同樣需要記憶。沒有記憶，今天與昨天便失去聯繫；沒有對歷史經驗的整理和傳承，國家發展也容易變成一段一段彼此割裂的歷程。

江澤民主席擔任中國主要領導職務的年代，正值國際局勢劇烈變化、中國改革開放深入推進的重要關口。從堅持改革開放，到推動建立社會主義市場經濟體制；從應對亞洲金融危機，到中國加入世界貿易組織；從香港、澳門回歸祖國，到在新的國際環境中推動中國繼續發展，許多今天已成為歷史常識的事情，在當時其實都面對相當多未知與挑戰。

今天隆重紀念，首先是一種歷史的確認：中國今天所走的道路，是從過去一步一步走過來的；今天的發展，也建立在一代又一代人的探索和實踐之上。

更深一層看，紀念也是一種傳承。一個成熟的政治體系，不會因為領導人的更替便把過去的探索抹去。恰恰相反，它需要不斷總結前人的經驗，把其中仍有生命力的部分保存下來，再因應新的時代條件加以發展。所以，紀念江澤民主席的意義，並不只是告訴今人「他做過甚麼」，更重要的是回答「我們今天可以學到甚麼」。

習近平主席講話在回顧江澤民主席歷史功績之後，專門號召學習他的崇高風範，其中一項便是「深謀遠慮的戰略思維」。江澤民主席曾說，看問題應當有「歷史的深遠眼光」和「世界的全局眼光」。這為理解今次紀念活動提供了一把鑰匙。如果紀念只為了懷念過去，那麼百年誕辰的意義終究停留於歷史；但如果能夠從一代領導人的實踐中提煉出今天仍然需要的思想方法，那麼歷史就與現實重新連接起來。值得港人留意的是，習近平主席在論述這種戰略思維時，也特別提到江澤民主席「領導實現香港、澳門順利回歸」。

時代當然已經不同。江澤民主席面對的是「冷戰」結束、全球化加速以及中國改革開放進入新階段；今天中國面對的是百年變局加速演進、地緣政治競爭加劇、科技革命和產業變革深入發展。問題不同，答案自然不可能照搬。但面對複雜局勢時怎樣看大勢、看長遠、看全局，卻從來不會過時。

香港是一座高度外向型城市。國際金融、航運貿易、專業服務，以至人才和資本流動，都與世界局勢息息相關。當今的地緣政治變得愈加複雜，全球產業鏈和資本流向不斷調整，香港所面對的許多問題，已經不能只從香港七百多萬人口、千多平方公里土地本身去理解。處理眼前的問題固然重要，但更要問一些較遠的問題：五年之後香港靠甚麼保持競爭力？十年之後國際金融中心的優勢在哪裏？當國家產業結構、科技能力和對外開放方式不斷變化，香港又應當扮演甚麼角色？人無遠慮必有近憂。人生如此，一個國家、一個地區的發展也是同樣。這正是「戰略思維」的現實價值。

香港今年正在制定首份五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，其重要意義，不只是列出未來五年做哪些工程、推出哪些政策，而是香港更加有系統地把自身置於國家和世界發展的大格局中，思考下一階段的位置和方向。

因此，從香港觀看這場紀念江澤民同志誕辰100周年大會，就不只是對一位國家領導人的追思。一個國家紀念自己的歷史人物，是為了記得從哪裏走來；而學習前人的思維方法，則是為了知道下一步怎樣走。世界愈是複雜，愈需要有看得遠一點的眼光；眼前問題愈多，愈不能失去對大局和長遠的判斷。能夠從歷史中學會這種思考方法，或許正是紀念活動超越回望與緬懷的意義所在。

作者林志鵬是全國港澳研究會會員，香港時事政治評論員。



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