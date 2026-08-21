仲點論政｜規劃提升管治　吸引更多投資

仲點論政｜劉仲恒



成功的生意人會告訴你，穩健的投資決策永遠是建立在客觀數據、詳細分析和明確策略之上的，而非情緒衝動或盲目猜測。靠胡亂猜測而成功的商業個案，是絕無僅有的。



商界在投資前做數據分析，本質上是要把未來看得更清楚點。畢竟，投入的資源能否變成盈利，是未來的事情。商界沒有能够看得通將來的水晶球，但他們要看得透才會投資。在這種情況下，商家們很依賴政府規劃所提供的資訊。政府規劃通過分享清晰的數據、規則和長期目標，使未來變得更加透明，從而讓商界和普羅大眾都能夠預見即將到來的決策和變革。實際上，沒有投資者喜歡盲目猜測，良好的政府規劃可提高未來的透明度，因此可以讓商界感到更踏實，從而吸引更多投資，振興本港經濟。

政府跟大企業一樣，可以通過規劃來提升管治水平。良好的規劃通過制定結構化路線圖，優化資源配置、提高透明度以及強化問責機制，從而改善政府的治理質素。清晰的規劃使預算和長期的公共優先事項可以相互契合，從而減少浪費並優先落實最緊要的基礎設施建設。此外，規劃的另一功能是可以把風險評估納入戰略考量，有助於政府預判並應對未來的經濟、社會、環境等多方面的挑戰。

如果我們把思考角度提升到國際層面，那麼便看見香港就更需要規劃了。當下，我們身處百年未見的大變局。在國際關係和局勢不斷急速演變的背景下，投資者如果看不到香港的獨特地位和角色，理解不到特區政府的宏觀思維和長遠願景，是很難作出投資決定的。

在「一國兩制」的制度框架下，香港發揮着的是橋樑的作用，連接着中國和外面的整個國際社會。從國家層面的規劃可見，改革開放會繼續深化。也就是說，國家的高質量發展和與國際的合作是主要國策，持續對外開放和構建全球對話是未來不可逆轉的大勢。這樣的發展需要「橋樑」，那便直接賦予了香港的生存空間。因此，如果特區政府的規劃能完全配合國家的政策，商界從投資香港過程中看到的就不單是香港本身，也是更廣闊的內地市場和與其連接的整個國際社會。

所以說，商界在很大程度上會把良好的政府規劃看成能使未來變得更加透明的「水晶球」。看到規劃裏的績效表和政策方向不但使政府行動變得更透明，也必然會讓商界更清楚未來的走向，因而更容易作出投資的決定。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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