民思政策研究所｜朱雀三號成功回收：能否與SpaceX一較高下？

來稿作者：張達明



8月19日，藍箭航天朱雀三號遙二火箭成功把一枚互聯網衛星送入預定軌道，第一級火箭亦安全返回地面並垂直着陸，實現中國首次透過着陸腿，於陸地回收入軌火箭一級箭體。這份成功尤其可貴，因為僅九日前，長征七號改火箭發射失敗並在空中解體。一成一敗，再次說明：航天技術的發展從非一路坦途，重大技術突破，離不開長期資源投入、反覆測試，更要有直面挫敗仍堅持前行的耐心與韌性，我們亦當以此銘記，失敗為成功之母。



目標是「回來後再飛出去」

朱雀三號的成功，也印證民思政策研究所今年3月發表《持續創新是發展低軌經濟的最佳路徑》研究報告的前瞻性。報告當時已指出，2026年是朱雀三號回收及重複使用測試的關鍵年份，並把發射成本下降視為中國低軌經濟由衛星網絡建設走向規模化商業應用的重要條件。更重要的是，這加強了報告的一項核心判斷：香港發展低軌經濟，必須與國家航天科技的發展同步。國家突破火箭、衛星和太空運輸能力，香港則利用金融、法律、保險、數據分析和國際市場優勢，把這些技術轉化成商業價值。

朱雀三號今次證明，中國商業航天已掌握把昂貴的第一級火箭安全帶回地面的能力。但成功回收仍不等於成功重複使用。真正關鍵，是今次回收的火箭能否經檢查及維修後再次安全升空，並逐步做到多次使用和快速周轉。

技術的核心價值在降低成本。以Falcon 9約22.8噸最大低軌運力計算，其7,400萬美元公開價格相當於理論滿載平均約3,250美元／公斤；這只是「公開售價除以最大運力」，並非SpaceX的內部實際成本。朱雀三號因此並非已比Falcon 9便宜，但如果最終做到每公斤低於人民幣二萬元，便有機會進入極具競爭力的價格區間。在每公斤低軌發射價格／成本水平方面，朱雀三號的長遠目標是低於人民幣20,000元／公斤，Falcon 9按約7,400萬美元公開發射價格及22.8噸最大低軌運力計算，理論滿載平均約人民幣21,000–22,000元／公斤。

上太空愈便宜下游市場愈大

中國正在建設千帆、國網等大型低軌衛星網絡，需要持續發射、補充和更新大量衛星。沒有低成本、高頻次的發射能力，龐大的衛星網絡便難以形成可持續的商業規模。這正是研究報告的核心經濟邏輯：上游成本下降，會把下游市場做大。隨着發射和衛星數據成本降低，衛星通訊、地球觀測、物聯網和數據分析等服務將更容易商業化。

香港的機會不在製造火箭，而在把愈來愈便宜的太空能力轉化成高價值服務，包括航運監察、保險、金融風險分析、環境監測、法律合規、數據產品及國際融資。

中美低軌競爭局勢已改變

首先，低成本發射將提升中國與SpaceX競爭的能力。SpaceX能迅速建立Starlink，其中一項核心優勢就是Falcon 9可以重複使用，以較低成本進行高頻次發射。如果中國逐步取得相若能力，受益的不只是衛星互聯網。太空數據中心、在軌人工智能運算、手機直連衛星，以及6G的衛星與地面網絡融合，都有望因發射成本下降而加快發展。

其次，這亦關乎國家太空安全。低軌衛星已與軍事通訊、國家通訊安全和關鍵基礎設施密切相關。更低成本和更高頻次的發射能力，可讓中國更快部署衛星、鞏固軌道及頻譜資源，並在衛星失效或受干擾時提高補充和重建能力，增強整體太空系統韌性。

朱雀三號今次成功回收，標誌中國低軌發展由「能夠發射」進一步走向「低成本、可持續地反覆發射」的新階段。真正的考驗仍在後面，但方向已經愈來愈清晰。對香港而言，重點是及早把握國家技術突破所釋放的下游機會，建立金融、法律、保險、數據及國際商業化能力。低軌經濟的競爭正在加速，香港愈早準備，愈有機會把國家的航天進步轉化為自身新的增長動力。

作者張達明是「民思政策研究所」首席研究員。



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