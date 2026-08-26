來稿｜青年失業率升溫：政策要看見職涯轉折中的「初級大人」

來稿作者：劉建誠博士



談青年就業，社會慣常把目光放在剛離開校園的畢業生。然而，最新數據提醒我們，另一群正處於職涯起步與定型階段的年輕人，同樣值得被看見。2026年4至6月，本港整體失業率為3.7%，15至19歲及20至24歲組別分別為11.3%和11.2%；25至29歲組別的失業率亦升至5.7%，連續三個月上升，為2023年以來高位，涉及約1.82萬人。這不是要誇大焦慮，而是提示政府、教育界和僱主：青年就業政策不能只處理「第一份工」，也要照顧「第一個職涯轉折」。



政策要看見更細節的勞動市場

25至29歲並非單一面貌的群體。有人剛完成專業課程或研究生學業，有人已在職場工作數年、嘗試晉升或轉行，也有人因為行業收縮而被迫重新求職。這一階段收入未必穩定，卻往往開始面對進修、置業、成家以至照顧父母等人生選擇。若他們在這個關口長期找不到合適工作，影響不只是一段履歷的空白，更可能削弱對向上流動的信心，推遲個人和家庭規劃。

數據亦顯示，問題未必只是「職位總數不足」，而是職位結構與技能需求正在改變。過去三年，25至39歲就業人數減少約4.05萬人；進出口貿易及批發、零售住宿及膳食服務的就業人數跌幅尤為明顯。同一份分析顯示，25至39歲在零售、住宿及膳食服務的失業率為6.1%，製造業為5.3%，而公共行政、社會及個人服務則為2.3%；人類保健及社會工作活動的職位空缺率達3%。當消費模式、物流供應鏈和數碼技術重塑工種，青年未必缺乏工作意願，卻可能缺少通往新行業的橋樑。

因此，政府需要把青年勞動市場看得更細。現時整體失業率可反映宏觀情況，但未必足以呈現不同年齡、學歷、技能及行業之間的落差。若能定期發布更細緻的青年就業儀表板，追蹤首份工的起薪、入職後一年和三年的留任率、轉行原因與培訓成效，政策才可由「人人一樣」變得更精準。數據不是為了標籤青年，而是讓資源投放到真正斷裂的環節。

在培訓中累積真正有用的經驗

培訓要由「上課」走向「過渡」。對受行業收縮影響的青年而言，短期課程若沒有實習、師友指導或明確招聘承諾，往往難以換來真正的轉職機會。政府可聯同商會、專業團體和中小企，為醫療支援、社福、綠色轉型、數據分析、創意及康樂服務等有人手需求的領域，設計帶薪見習和學徒職位；同時提供配對津貼，鼓勵僱主聘用具潛質但欠缺直接經驗的轉行者。關鍵不在多發一張證書，而在讓青年累積可被僱主辨識的實務經驗。

僱主亦要重新審視初級職位的設計。若企業只以「即插即用」為標準，將培訓成本完全轉嫁給求職者，便難以建立可持續的人才梯隊。較理想的安排，是為入職首三至五年的僱員訂下清晰技能要求、輪調機會與晉升路徑。這既能減低流失，也讓年輕人看到留在行業內的理由。

青年失業率上升不是無解難題，卻不能以「經濟總會復甦」一語帶過。從看見25至29歲「初級大人」的困境開始，配合更細緻數據、真正連接職位的培訓，以及願意投資人才的僱主，香港才能把這一代人的不安，轉化成支撐經濟轉型的力量。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士，AI智能體應用工程師。



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