立法會議員．陳博智｜AI賦能公共服務　便民利民見實效

來稿作者：陳博智議員



人工智能（AI）席捲全球，在公共行政領域應用AI潛力亦非常巨大，運用得宜，勢必大大提升效率，令香港市民直接受惠。特區政府於8月17日公布首批30個AI效能提升項目，涵蓋運輸牌照、康體設施、食物業牌照、環境衛生、投訴處理等多個民生範疇，標誌著政府在數碼轉型上踏出堅實一步，此舉既體現了「以民為本」的施政初心，亦展現政府與時並進的積極態度，值得社會肯定。



作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。（圖片來源：陳博智facebook)

善用AI提升公共服務

相信不少市民以往使用公共服務時，都嘗過「上網排隊」的苦頭：無論是預約「港車北上」、續領車牌，還是搶訂康體文娛場地，往往耗費數小時仍徒勞無功，背後原因之一是有人利用俗稱「排隊機械人」的自動化程式搶籌。有見及此，運輸署已於今年6月底啟用偵測系統打擊網上機械人，成功將市民的預約輪候時間由約兩小時大幅壓縮至約45分鐘內；而每天處理約27,000宗預訂申請的康樂及文化事務署，亦引入AI加快識別異常訂場行為，遏止「炒場」，讓康體愛好者得以在公平環境下使用設施。

審批服務方面，AI帶來的效率提升同樣顯著。運輸署每年處理數以十萬計的網上續領車牌及跨境駕駛申請，部分個案需時長達10個工作天。該署將於今年年底推出「牌照申請審批易」項目，引入可自動辨識、比對及核實保險單、地址證明等文件的AI模型，預計網上續領車牌的AI自動處理比率將提升至逾90%；獲自動審批的申請最快一日內發出通知，效率提升達90%。另外，「港車北上」及「粵車南下」等跨境駕駛服務的自動審批比率亦有望超過50%，大幅節省市民時間。

引入智慧設施 改善市民體驗

除了文書和審批工作，運輸署亦計劃於明年首季在銅鑼灣告士打道與記利佐治街交界（近維園噴水池）推行「智慧燈號路暢通」項目，透過感應器實時監測車流和人流，動態調節綠燈時間。現時，該路口全日行人流量約40,000人次，傍晚時段每小時行人達2,000人次，車流波動頗大，屆時AI系統有望將行人等候時間減少15至20秒；此舉既能疏導車輛，亦可顧及大量過路市民的需要。細緻的數據驅動管理，正是先進智慧城市應有的面貌，亦展現「應用新科技，改善民生福祉」的核心理念。

正如政務司副司長卓永興所言，AI對政務的價值在於從重複、繁瑣和需時的工序中釋放人力資源，讓公務員能將更多精力投放在服務市民、解決問題的工作上。政府首批30個透過應用AI提升效能的項目，涉及13個部門，全部都跟香港市民的日常生活息息相關；特區政府今次主動出擊，勇於突破傳統行政框架，值得一讚。

展望：AI紅利應惠及基層與漁農界

筆者認為，首批30個項目雖然可喜，但仍在起步階段，未來有廣闊空間值得政府深耕拓展。當局應積極研究更多AI應用場景，包括將智慧燈號擴展至其他繁忙路口、利用AI預測公共設施使用需求、優化不同緊急服務調配，以及在漁農業牌照電子化審批、打擊非法捕魚、漁船安全監察、農產品檢測等與基層業界息息相關的環節加快應用AI，讓業界同樣受惠於數碼轉型的紅利。唯有不斷探索、大膽創新，才能讓AI紅利滲透到每個生活角落，便民利民，提升市民的幸福感和獲得感。特區政府已踏出重要一步，未來必須乘勢而上，引領香港邁向更高效、更智慧的公共服務新時代。

作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。



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