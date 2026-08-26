來稿｜港鐵核心業務面臨嚴峻考驗　盲目擴張會否「貪字得個貧」？

來稿作者：丁海澄



港鐵上半年業績早前出爐，靠一次性物業發展收入令純利大增至158.7億元，加上淨負債比率跌至21.7%，外界普遍認為其財務處於健康水平。可是細心一看，與廣大市民息息相關的車務營運方面，虧蝕達1.4億元，同時綜合債務更半年急升逾九成，整體情況其實完全不樂觀。筆者認為，從港鐵陸續失去海外鐵路經營權（包括瑞典與倫敦）可見，其核心業務管治已陷入衰敗，財政上的表面風光，很大程度是靠鐵路加物業（R+P）模式撐住，可以大膽說，沒有R+P這道「護身符」，港鐵甚麼都不是。



港鐵核心業務表現正在惡化

要了解港鐵管治表現，先要正確解讀其財務狀況。近來已有不少財經專家拆解港鐵上半年業績，筆者在此只想提出兩個重點。

第一，港鐵的淨負債比率及負債必須分開來看。最新的淨負債比率21.7%看似健康，但綜合債務總額從去年底的889億元，升至今年6月的1,704億元，半年飆升超過九成。截至今年6月底，港鐵總負債更高達2,638.8億元，較去年底的1,824.75億元，大增逾814億元，即上升44.6%。

第二，港鐵的資本開支壓力龐大。港鐵業績報告指出，預計2026至2028年總資本開支約848億元，七個新鐵路項目涉及開支高達1,400億元，此數字尚未計及北環綫第二部分，可見整體開支壓力大得驚人。不過北環綫同樣採R+P模式發展，第一部分港鐵已獲政府批10幅住宅及商業用地作為財務資助。再看看其本業、亦即鐵路營運，錄得1.4億元虧損（去年同期為盈利0.98億元），明顯反映出核心業務正在惡化。

極速擴張正是業務困境關鍵所在

港鐵的鐵路營運為何一蹶不振？官方當然有很多理由去解釋，諸如社會事件、疫情、出行模式改變等等，但筆者認為，港鐵近十多年極速擴張鐵路版圖，才是關鍵所在。港鐵2010年重鐵網絡只有約82個車站，至今已增至99個，隨着未來北部都會區多個鐵路項目落成，屆時將新增約20個車站，令數目突破110個。不過，狂加車站之下，港鐵在本港公共交通的市佔率卻一直只徘徊在50%左右；揮霍巨額投資建設，換來客流量未見顯著增長，成本效益實在低得可憐。

另外，港鐵海外的鐵路業務近年也接連受挫。2024年，英國的伊利沙伯線（Elizabeth Line）專營權爭奪上敗給日本鐵路公司後，其後在瑞典的四個鐵路營運權也先後清零。結論是，港鐵的企業管治與鐵路業務營運存在問題是鐵一般事實。須知道，港鐵的管治衰敗，尤其在本業鐵路營運能力的不堪，不單是其企業的問題，而是關乎全港市民的事。

港鐵運營關乎本地民生不可怠慢

眾所周知，港鐵不是普通一間私人上市公司，其大股東是特區政府，佔逾70%股權，而本港的交通政策長期以港鐵集體運輸系統作為核心，故港鐵的管治毫無疑問需要面向市民大眾。然而市民最關心的是甚麼？不是其如何擴展業務版圖，也不是未來再有多少藉R+P模式興建的樓盤，而是鐵路服務有否改善、故障頻率能否減少、車費可加可減機制能否調整等等。

所以筆者認為，在高負債及強大資本開支壓力下，港鐵最近仍入標競投啟德智慧綠色集體運輸系統（SGMTS），完全不樂觀，市場亦質疑港鐵「啃唔落」這個非傳統鐵路新項目，而此舉亦不符廣大市民利益。所謂「貪字得個貧」，港鐵做好本身已極其龐大的重鐵及輕鐵範圍業務，想方法改革管治，才是真正負責任的做法。同時特區政府亦應認真檢討，要永續R+P模式去掩蓋港鐵營運差劣的問題，還是逼迫管理層改革管治，將人力物力專注投放在鐵路營運方面，這是關乎數百萬市民出行的重大民生問題，實不可怠慢。

作者丁海澄是一名「90後」自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業。



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