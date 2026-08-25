來稿｜當「讀醫」成為成功唯一標準——香港正在失去什麼？

來稿作者：容超雄



就本質上說，香港其實沒有什麼尖子與庸才的分別，只有醫科與非醫科的分別。所謂狀元，不過是醫學院的預備生；所謂榜眼，則是尚未考入醫學院的預備狀元。至於那些去了科研、工程、教育、數學、哲學的人，則只是一些方向感稍差的年輕人而已。醫生當然值得尊敬。但不知從何時開始，醫學似乎已經不只是救人的學問，而成為衡量人生成功與否的度量衡。



當學醫成為香港人的「信仰」

每年DSE放榜，記者總喜歡追問狀元：「將來想讀什麼？」其實大可不必。既然答案十之八九都是醫科，那不如把採訪程序簡化。成績公布後，直接在新聞標題印上：「本年度24名狀元，20人從醫，其餘數人尚未醒悟。」這樣既節省記者時間，也符合香港人講求效率的精神。在香港人眼中，醫科幾乎已脫離了一個學科應有的範疇，而提升到一種宗教信仰的高度。

孩子考第一名，人們問：「考唔考到醫科？」孩子喜歡物理，人們問：「咁最後都係讀醫啦？」孩子喜歡人工智能，人們問：「讀完之後轉唔轉醫？」孩子說想做科學家，人們露出慈祥的微笑，如同成年人看見小朋友說要做超人一樣。

畢竟理想歸理想，做人總要面對現實。而現實就是，香港人相信一個人讀書讀得愈好，愈應該離開自己最感興趣的東西。因為興趣不能當飯吃，理想不能供樓，熱情不能付首期。只有醫科可以。

於是，一個喜愛基礎科學的人放下了實驗室；一個熱愛數學的人離開了數學；一個對人工智能充滿想像的人放棄了程式設計。他們不是不喜歡原來的道路。只是香港告訴他們：既然你這麼聰明，為什麼不去讀醫？

這句話聽起來十分合理，就像勸一個會唱歌的人去賣保險，因為佣金較高一樣合理。

對成功的想像不該如此貧乏

香港近年高呼發展創新科技，打造國際創科中心。這當然是好事。只是每當放榜日來臨，我們又發現最優秀的一批學生，依然浩浩蕩蕩奔向醫學院。一邊說要發展創科，一邊把最頂尖的人才全部送去同一個行業。這情況有點像一戶人家天天說要種果樹，結果卻把所有種子都拿去煲湯。

當然，醫生確實重要。問題不是醫生太多，而是其他重要的人太少。社會需要醫生，也需要科學家；需要外科專家，也需要工程師；需要拯救病人的人，也需要改變世界的人。可是在一個單一價值主導的地方，人們漸漸忘記，科技發明可以救人，基礎研究可以救人，教育也可以救人。甚至有時候，一項偉大的發現，可以同時救活數百萬人。

可惜這些回報太慢。而香港向來不太喜歡等待，我們喜歡看得見的成功，白袍看得見、名片看得見、收入看得見。至於那些在實驗室裏待上十年八年的人，那些終日與公式、晶片、數據或文字為伍的人，則不容易被看見。看不見的東西，自然難以被羨慕。

於是，「尖子讀醫」便逐漸成為一種集體信仰，彷彿所有優秀學生最後都應走向同一條路。可是，森林之所以成為森林，不是因為所有樹木都長成同一個樣子。一個社會也是如此。如果最好的頭腦只能證明他適合當醫生，而不能證明他適合成為科學家、工程師、教育家或思想家，那麼問題恐怕不在學生身上，而在於我們對成功的想像太過貧乏。

也許有一天，當狀元說要研究數學、人們鼓掌；當狀元說要讀物理、人們祝福；當狀元說想做科研、人們不再露出惋惜的表情。到了那一天，香港才真正擁有熱門與冷門以外的東西，那東西叫做尊重。尊重人的興趣，尊重人的志向，也尊重不同道路對社會的價值。因為一個成熟的社會，不是所有尖子都讀同一科，而是每一個尖子，都敢走自己真正想走的路。

作者容超雄是兼職大學講師，有超過30年的大專教育經驗。



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