來稿｜打破西方國際循環——先把香港建成世界第一金融中心

來稿作者：林勁放



規劃是要達成長遠目標。香港第一個五年規劃亦然。特區政府應考慮確立「2047年建成世界第一國際金融中心」為願景，作為未來20年規劃發展的總體指引與戰略方向。此願景不僅是對「一國兩制」成功實踐的莊嚴承諾，更是確保香港長期繁榮穩定的關鍵舉措：香港資本主義制度要在未來百年國家整體發展大局中發揮不可替代的獨特優勢。香港國際金融中心要從以往「力保第三」，轉為「力爭世一」，關鍵在於，香港要從以往擔任西方國際循環的支點，邁向成為中國國際循環的核心。就此，我們要先理解現行西方國際循環的結構，以及未來香港如何協助構建中國國際循環。



西方循環靠金融戰亂回收資金

國際循環的本質是國際貿易平衡。經濟學提倡國際自由貿易，兩國交換商品或勞動，降低生產成本，促使兩國共同得益。但現實中，當雙方貿易出現巨額失衡，貿易赤字一方便有可能利用非貿易手段，例如金融和戰爭等，實現國際循環。1840年鴉片戰爭正是一例。

1971年，美國放棄金本位後所建立的西方國際循環，其特徵是：以貨幣換貨物，以金融和戰亂回收貨幣。隨着西方的製造業衰落，西方的高科技產品未能有效恢復貿易平衡，唯有使用金融和戰亂的手段，確保國際循環。美國以紐約作為平台，印發美元向全球購買商品；再利用金融機構，宣傳「美國安全」，吸引各國富豪購買美國國債、股票、金融產品等，再以「投資虧損」實現美元回流美國。

西方國際循環的最明顯例子是中東。美國和歐洲用美元或歐元換中東石油，中東產油國將大部分利潤投資美國，或向歐洲購買飛機和足球隊。1980年代兩伊戰爭、1990年代海灣戰爭、2000年代反恐戰爭，促使中東產油國將大量石油利潤投資美國。

美元體系利用金融中心引流資本

倫敦和紐約先後成為世界第一國際金融中心，並非依賴股票市場，而是成為西方國際循環的核心。二戰後，美國成為全球最大的債權國，美元從紐約華爾街發放至世界各國，成為全球流通貨幣，用貨幣換貨物。雖然英鎊喪失國際貨幣的資格，英國倫敦仍憑着離岸美元中心、債券市場、大宗商品市場和航運保險，長年保持第二。

香港國際金融中心地位長期排名第三，正是因為香港只不過是西方國際循環的支點，負責將資金運回西方。180多年來，香港是西方與中國貿易的交匯點，貿易所得利潤囤積在香港，是投資東亞市場的後備資金庫，或將資金通過銀行運回西方，期間大量囤積資金湧入香港股市，成就香港國際金融中心。

國安立法切斷西方收割香港管道

但股市正是西方國際循環的一部分。金融大鱷們每隔數年引爆香港金融危機，收割香港富豪們的財富。西方國家更會通過製造政治危機，如在1989年、2003年、2014年、2019年，驅使香港富豪和人民將資產轉移至「安全」的歐美市場，實現西方國際循環。

2020年後，香港相繼訂立《香港國安法》和《維護國家安全條例》，使得西方日後難以在香港挑起政治危機實現西方國際循環。這亦是銀行家羅奇以往唱好香港市場，近期卻多次唱衰香港「舊金融中心時代終結」的底層邏輯。

中國國際循環以製造業為根基

早於2020年，國家提出「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」今次「十五五規劃」提出要「拓展國際循環，以開放促改革促發展，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」，更要「引領全球經濟治理」。

現時西方國際循環失效的主因是本地製造業衰落，單靠金融難以實現有效的國際循環。可預期，中國國際循環以「以貨易貨」為原則：中國製造業產品，換取國際資源。

「十五五規劃」中提及多點，都是有利於拓展國際循環。擴大開放國內市場，以及與國際經貿規則銜接，是促進國際貿易。提升貿易投資合作和共建「一帶一路」，是活絡金融投資循環。引領全球經濟治理和提供更多國際公共產品，是要為中國國際循環建立國際金融貿易平台，穩定和暢通國際循環。

香港須躍升為國家循環戰略核心

香港應該把握時機，善用「一國兩制」優勢，在國家構建中國國際循環的新發展格局中，爭取成為其戰略核心，積極構建國際金融、貿易平台，更高效地對接和制定國際規則，藉此爭取更多國家資源，以鞏固及提升其作為全球資本和資源配置中心的地位，實現從「西方支點」邁向「國家核心」的戰略躍升。

香港要成為全球第一國際金融中心，必然要爭取成為中國國際循環的核心。此國際循環並非依賴股票市場，而是要搭建人民幣債券市場、大宗商品市場、航運保險三大金融平台，構建中國國際循環。

成立國際債券交易所，鼓勵「一帶一路」國家及其企業在香港發行人民幣債券，替換他們原來的美元債券。

建立大宗商品期貨市場，以人民幣定價和交易，穩定大宗商品價格，使人民幣成為國際循環的載體。「一帶一路」國家銷售資源賺取人民幣，用於購入中國商品和償還人民幣債券的債務，形成良性國際循環。

加快構建航運保險市場，為國際循環的物流運輸提供安全保障，同時推動人民幣國際化。

特區政府應趁此五年規劃，訂好2047年目標，制定好長遠金融發展規劃，成為國家獨一無二的戰略樞紐。直面2047，香港將以「世界第一國際金融中心」這不可撼動的獨特地位，延續「資本主義制度」。

作者林勁放是第七屆立法會法律界議員林新強的議員助理。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

