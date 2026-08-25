來稿｜張雪重機登台被扣——「送到統一」背後，「政治審查」荒謬

來稿作者：田暢



一輛被台灣車迷視為「神話」的大陸重機，最終以拆解零件、分批海運、手工組裝的方式登陸台灣，卻在上路前夕被多部門聯合查扣。張雪機車創辦人張雪隨即拋出一句：「如果要不回來，就再送一台；再被扣，再送一台……送到統一為止。」這句話，瞬間把一樁產品進口爭議，徹底政治化。這不是單純的「違規進口」故事。它暴露的是兩岸關係中最荒謬、也最真實的現狀：一輛車可以成為政治符號，消費者的需求可以成為意識形態戰場，而「市場規律」在政治紅線面前，往往連喘息的空間都沒有。



闖關灰色地帶撞上鐵壁

王姓工程師與網路博主的「拆解重組」行動，本質上是對現行貿易管制的一次民間挑戰。台灣對大陸製機車（整車及重要零組件）採「不准輸入」規定，理由包括產業保護、安全認證與兩岸特殊政治現況。這套規則存在已久，執行也相對嚴格。當事人選擇遊走於「整車禁止」與「零件可能合法」的灰色地帶，最終被認定違規，並不令人意外。

但真正值得討論的，不是這輛車「該不該被扣」，而是為什麼一款在國際賽事中多次奪冠、性價比極具吸引力的產品，在台灣只能以「神話」姿態存在。消費者的渴望是真實的，市場的供需是明確的，主管機關的執法卻必須優先服從政治框架。這中間的落差，正是兩岸經貿關係長期扭曲的縮影。

張雪「查一輛送一輛，送到統一為止」的說法，精準踩在兩岸話語的敏感點上。它既是對車主的承諾，也是對台灣當局的公開挑釁，更是對「統一」敘事的巧妙嫁接。一句話，把產品爭議瞬間升級為政治表態，讓事件迅速從消費糾紛變成兩岸宣傳戰的素材。

大陸國台辦隨後引述「大陸在演神話，台灣在鬧笑話」的網友評論，並批評民進黨當局「謀獨」阻撓優質產品入台，更進一步確認了這場戲的政治屬性。

真正的輸家是市場與理性

如果民進黨政府認為820RR的安全性能不符合台灣規範，那麼就應該把安全問題講清楚；如果是環保標準不符，也應該依照環保規範處理；如果是產品認證問題，就應該讓業者知道需要通過哪些程序。但如果真正的原因是「它來自中國大陸，所以不能進口」，那麼民進黨政府也應該坦率承認，這是兩岸政策的選擇，而不是把所有問題都包裝成單純的行政執法。

安全標準是一套可以被檢驗的制度，認證程序是一條可以被遵循的路徑；但如果產品因為政治身分而被禁止，那就是另一個層次的政策決定。既然是政策決定，就應該接受社會討論，也應該說明這項限制到底要達成什麼公共目的。

台灣這幾年在兩岸政策上不斷強調「降低風險」、「避免中國依賴」，這套思路放在半導體、關鍵科技、能源與國防等戰略領域，當然有其合理性。問題是，當這套思維一路延伸到一輛民眾想買的機車時，政策界線就開始變得模糊。

台灣消費者每天使用大量中國製造的商品，從手機配件、家電、服飾到各式各樣的零組件，早已深深嵌入日常生活。真正受到政府嚴格限制的，應該是具有戰略、國安或重大產業影響的產品，而不是只要貼上「中國製造」標籤，就全部進入另一套邏輯。否則最後很容易形成一個荒謬的結果：民進黨政府嘴裏談的是「風險管理」，民眾感受到的卻是「只要中國製就不行」。

一輛機車可以如此，一款手機可以如此，一部電影可以如此，一場演唱會也可以如此。台灣最後可能會陷入一個自己製造的困境：為了防止中國大陸產品進入台灣市場，反而不斷替中國品牌創造話題；為了降低兩岸交流的政治風險，卻讓每一次普通的商業事件都變成兩岸政治事件。當兩岸互動被放進高度政治化的框架裏，最後真正被壓縮的，往往不是政府，而是民間交流的空間。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者、撰稿人。



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