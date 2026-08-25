黃冰芬｜《歡迎來龍餐館》的灶火與炮火——和平生活從非理所當然

來稿作者：黃冰芬



看了電影《歡迎來龍餐館》，心情久久不能平復。原來習以為常的生活種種，在紛亂與炮火面前是這般脆弱不堪，生命與安全更是難保。影片講述中國廚師徐福對灶火的追求及現實炮火的降臨，對比強烈。我們和徐福一樣都是普通人，心裏的願望不過是踏實生活、溫飽無憂，日子越過越好。然而，在這個地球，「炮火」離我們中國和香港特區是那麼遠，卻也可能「這麼近」。



安心生活的願望不應被暴力剝奪

影片再次讓我們關注世界上的戰亂，也提醒了我們長期身處安定環境，誤把安穩、和平視作「理所當然」。世界紛爭與動盪是屢見不鮮的狀態，和平與秩序本身是易碎的。正因此，我們更應珍惜自己生活在社會安穩的地方。

我們當然沒有經歷電影中的實質戰火，但我們對社會失序也有不可磨滅的陰影。2019年「修例風波」期間的社會動盪、街頭暴力、交通癱瘓、商鋪被砸，何嘗不是一種城市失序？彼時，多少市民不敢出門，多少商戶被迫關店，多少家庭因立場對立而關係撕裂……那樣的日子，香港人至今記憶猶新。電影裏「好好吃飯」的願望被炮火擊碎，現實裏香港市民「安心生活」的願望也曾被暴力剝奪。規則崩塌、秩序解體，最終都是老百姓承受苦果。

肉眼可見的戰火固然可怕，但有些無聲無息中「內部侵蝕」的破壞又何嘗不讓人細思極恐？正如近日有本港報章刊文指，反中亂港分子人還在、心不死，隨時伺機反撲。他們不再像過去那樣明目張胆，而是轉向各種「軟對抗」——借社會事件煽風點火、利用民生議題挑撥對立、在文藝創作和網絡討論中暗藏政治訊號。手段變了，但搞亂香港的企圖從未放棄。滲透破壞、遏制打壓、輿論抹黑、認知作戰等手段層出不窮，而且更加兇狠、更加陰險。

電影中戰亂並非一夜降臨，而是從細微的不斷的失序事件中開始蔓延，因此必須警惕任何看似「微小」的風險苗頭。

當社會失去安全無人能獨善其身

電影裏的徐福，最後選擇拿起炒鍋守護孤兒，那一刻他明白了一個道理：安穩的日子不是天賜的，而是需要有人去守護的。對香港來說，維護國家安全和社會穩定，就是守護每一位市民「好好吃飯」「好好生活」的權利。從這個意義上來看，維護安全之志必須堅定不移，以安全為頭等大事的立場半點不能搖擺。

觀畢《歡迎來龍餐館》，深感能夠「好好吃飯」的日常是多麼來之不易。在由治及興的路上，香港唯有以高水平安全護航高質量發展，才能讓這座城市的「灶火」始終旺盛，讓每一位市民的飯桌始終安穩。

這部電影之所以引發共鳴，皆因它觸動了人類共通的情感恐懼與渴望。恐懼的是，安定竟可以瞬間崩塌；渴望的是，無論外部環境多麼惡劣，我們總有守護身邊人的本能。徐福的轉變，並非英雄主義的主動選擇，而是被環境逼出來的生存覺醒：當一個社會失去了安全的底線，沒有任何一個普通人可獨善其身。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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