來稿｜從英雄主義到凡人善意　 《龍餐館》開啟中式敘事實驗

來稿作者：楊華勇



荷里活（Hollywood）稱霸全球電影市場，核心並非單純依靠資本與特效，而是一套包裹着價值理念的成熟敘事體系。這套美式敘事依靠美國例外論、個人英雄主義、黑白二元對立、普世價值包裝四大支柱持續輸出西方世界觀，在潛移默化中塑造全球觀眾的思維方式。當這套範本不斷重複，便容易簡化複雜現實，製造文明隔閡。而《歡迎來龍餐館》的出現，正是中式敘事一次極具勇氣的破局嘗試，為全球化語境下的電影創作與文明交流提供全新思路。



跳出荷里活敘事的《龍餐館》

美式主流敘事擁有極高的商業效率，能夠快速調動觀眾情緒，降低跨文化觀影門檻。但其內在缺陷同樣突出。二元對立的敘事習慣將複雜矛盾簡單歸結為善惡對抗，回避歷史發展的多元動因；神化個體英雄，忽視普通民眾在歷史進程中的力量；拯救者敘事暗藏文明等級觀念，將自身價值標準視作放之四海而皆準的真理。在衝突頻發、全球性挑戰疊加的當下，這種強調對抗、區分敵我的敘事邏輯，已經難以回應人類命運與共的時代現實。單一化的敘事範式，本質上是文化霸權的隱性載體，擠壓了非西方文明自我表達的空間。

《歡迎來龍餐館》跳出荷里活敘事公式，完成敘事底層邏輯的替換。影片將故事置於戰亂的中東，以一間中餐館作為核心場景，主角徐福只是一名異鄉謀生的普通人。他沒有超凡能力，不扮演救世主，無力終結戰爭，唯一堅持的是不被戰火異化，守住普通人的善意。食物取代槍炮成為溝通媒介，中餐館成為文明交匯的微縮空間。影片摒棄臉譜化反派，拒絕用仇恨推動劇情，引導觀眾生發出超越敵我界限的悲憫。這份悲憫不是居高臨下的同情，而是對人類共同苦難的共情，完美承載中式敘事的核心特質。

中式敘事如何走向世界

中式敘事四大支柱，構成一套自洽、完整的敘事框架。其一，以命運無常為內核，超越二元對立。東方哲學承認世事複雜多變，拒絕簡單劃分正邪，衝突不再來源於善惡搏鬥，而是人與無常環境的周旋。其二，人民即英雄。區別於美式超級英雄，中式英雄紮根大眾，平凡人在絕境中堅守本心、守住生活底線，便是偉大的英雄主義，呼應中華文明源遠流長的民本思想。其三，拒絕拯救者敘事，選擇做平等同行者。不強行輸出發展模式，尊重各國自主選擇，以謙遜姿態開展文明交流，契合當代中國和平外交理念。其四，分享願景而非輸出價值，以人類命運共同體為指向，包容文明差異，追求共生共存。

這套敘事體系根植於數千年中華文明，同時貼合當下全球化發展需求。但我們也應當清醒認識到，中式敘事想要走向世界，依舊面臨重重挑戰。目前中式敘事仍缺少系統化、可落地的創作方法論，容易走向兩個極端：或是照搬荷里活範本，或是理念先行、故事單薄。東方哲學思想存在跨文化理解壁壘，海外觀眾長期習慣荷里活敘事節奏，想要扭轉固有觀影期待，需要持續產出優質作品。中式敘事不等於回避衝突、淡化矛盾，如何在保持內核的同時增強故事張力，是創作者需要持續探索的課題。

推動中式敘事長遠發展，應當堅持故事優先、理念後置。所有價值表達都需要依託鮮活的人物與動人的情節，避免生硬說教。《歡迎來龍餐館》的成功之處，就在於先用普通人求生的故事打動觀眾，再自然傳遞東方思想。與此同時，需要拓寬創作題材，不局限於戰爭、歷史題材，向科幻、現實都市、動畫等領域延伸，充分挖掘傳統文化與當代發展故事。在國際傳播過程中搭建雙向溝通管道，降低文化理解門檻，吸收全球優秀影視工業經驗，在堅守本土內核的基礎上實現創新。

中式敘事的崛起意義

放眼全球文化格局，中式敘事的崛起意義遠超電影產業本身。長久以來，西方敘事佔據國際傳播主導地位，許多非西方國家講述自身故事時，不得不借用西方敘事框架。中式敘事證明，除對抗、拯救、個人英雄模式之外，還存在一種以共情、包容、平等為核心的敘事範式。美式敘事與中式敘事並無絕對優劣之分，二者根植不同文明土壤，可以相互參照、彼此補充。

《歡迎來龍餐館》是一場意義深遠的敘事實驗。它證明中國電影不必追隨荷里活的敘事套路，完全可以依託自身文明資源，講述打動世界的跨國故事。中式敘事的終極目標，不是取代現有敘事體系，更不是構建新的文化霸權，而是為全球文明對話提供一種包容、溫和的新方案。它相信普通人蘊藏的力量，相信善意可以跨越文明隔閡，相信不同文明不必走向對抗。這條道路任重道遠，需要一代又一代電影人持續耕耘。而這份立足本土、擁抱世界的敘事探索，正是中國電影走向世界最堅實的底氣。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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