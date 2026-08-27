我的九龍城｜利用科技賦能和公共規劃　打造智慧長者友善社區

來稿作者：賴彥宗



本港面對少子化與老年化的問題日趨突出。根據政府統計處最新人口數據，全港65歲或以上長者人口已突破178萬大關，佔整體人口比例高達24.8%。換言之，每四個香港人中，就有一位是步入銀髮之年的長者，人口年齡中位數亦已攀升至49.4歲。各區人口急劇老化，九龍城也難獨善其身，九龍城舊區（涵蓋土瓜灣、紅磡、何文田及九龍城等區域）更面臨着全港最嚴峻的「人口老化」與「樓宇老化」雙重夾擊，需要有更長遠和完善的計劃應付未來的挑戰。



九龍城區人口超過41萬，在不算大的區域中有着差異比較明顯的發展分佈，既有啟德新區的現代化，卻也承載着密度極高的舊式建築。在全港約3,000多幢「三無大廈」中，九龍城舊區便佔去數百幢。土瓜灣和九龍城舊區有不少大廈缺乏業主立案法團與物業管理。隨着市建局推進衙前圍道及賈炳達道等大型重建項目，新舊區交替之際，長者的社區活動空間、基層醫療、舊樓公共安全等隱患日益凸顯。

隨着人口結構老齡化的改變，政府不應再將安老視為單純的社會福利修補，而必須從「政策、法例、公共管理」三大維度進行深層次變革，並將其納入智慧城市的核心規劃，全方位構建一個以科技賦能智慧長者友善社區。

首先，在基層醫療政策上，必須實現從「被動治療」到「醫社合作、主動介入」的思維轉變。本港基層醫療長期面臨人手樽頸與資訊割裂，長者往往在病情惡化時才湧向醫院，加重醫療的負擔。對此，應考慮推行「智慧健康養老」公共管理模式，提早識別和跟蹤長者的健康狀況。應加强地區康健中心的服務功能和範圍，建立由地區康健中心與長者設施聯動的「主動追蹤機制」，透過數據共享讓基層醫生及早掌握高危個案。

特區政府可考慮利用智慧科技，參考內地「智慧健康小屋」的方式，長者只需利用身份證，即可自助測量血壓、血糖、心電圖，數據實時上傳至社區衞生中心，一旦出現數據異常，可即時觸發預警，並安排預約醫生跟進，及早進行適當診治。此外，我們也應加强利用物聯網，針對區內雙老或獨居家庭，預約所需藥物並由速遞直接派送到家中，減低長者覆診取藥舟車勞頓和陪診服務的短缺問題。

其次，在城市規劃與交通公共管理上，必須以消除長者「社區隔離」為核心。九龍城舊區道路縱橫交錯、斜坡多且無障礙設施斷層。新加坡在公共交通管理的經驗極具參考價值：其陸路交通管理局推行「Green Man+」長者過路延時政策，長者只需拍卡或由AI鏡頭自動識別行動緩慢的行人和輪椅使用人士，即可延長綠燈時間並動態調節燈號。運輸署應借鏡，在馬頭圍道、賈炳達道、紅磡道、窩打老道和忠孝街等長者比例比較高的地區，全面檢視過路燈號配置與行人路面工程。同時，我們應該將「無障礙步行指數」納入關鍵績效指標，確保行人路的暢達性，並加快改善行人路的設計，保證行人路的平坦和防滑，使不良於行的長者能安全通行。

再者，「三無大廈」和舊式私人樓宇很多缺乏升降機、設施失修，往往成為長者安全的潛在隱患。為應對超高齡化，《2026年建築物（規劃）（修訂）規例》已於2026年8月1日生效，對新建的建築物落實長者友善要求，但建議政府多走一步，考慮檢視住宅法規，在確保基本安全的前提下，放寬對現有樓宇加裝電梯、坡道和「爬梯機」等無障礙設施的空間審批限制，並提供高額政策補貼，對大廈提升長者友善設施提供資助，如資助加裝小型升降機和「爬梯機」、加寬大門和安裝自動門等。

此外，政府可加强推動樂齡科技，對雙老或獨居長者，資助安裝免拉線、不帶鏡頭的智能感應器，結合智慧水電錶數據，一旦發現長者在浴室超過一小時無活動或用水異常，以及兩天沒有出入，即自動通知家人朋友或報警，保障長者生命安全。

最後，在康樂設施與公共空間的管理上，應轉變思維，平衡長者和兒童的需要。現時康樂及文化事務署（康文署）轄下的公園與休憩處，設計比較單一，部份設施比較老舊，針對老年生理特點的康復及健體設施不足。政府應設立完善公園長者康樂設施的計劃，在重建及現有大型公園翻新時，必須引入適合長者戶外防跌的健體設施、低衝擊力緩跑徑、翻新和安裝新型的健身設備。同時，公共管理應引入「空間共用」政策，除了康文署的體育館外，將區內社區會堂及閒置場地，在非繁忙時段轉化為風雨無阻的室內樂齡活動中心，並資助地區團體舉辦更多長者共融的康樂活動。

要打造成智慧長者友善社區，我們作為區議員應緊密連接社區和政府，協助政府制定和完善相關政策，利用民間的智慧科技和技術，結合創新科技的發展，不單為未來老齡化問題作準備，也是香港展現智慧城市「以人為本」核心價值的最佳契機，把香港發展為國際一流的智慧長者友善城市，創造出無限商機。

作者賴彥宗是九龍城區議員。



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