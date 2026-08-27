區議會議員．張美雄｜體育不只比賽　Sportainment帶動盛事經濟

來稿作者：張美雄



體育賽事不只是體育賽事，這或許是近年全球體育產業最重要的觀念轉變。從湯告魯斯在巴黎奧運閉幕式上演《不可能的任務》式高空垂降，到韓國K-pop點燃足球友誼賽的觀眾熱情——「Sportainment」（體育娛樂化）已成為觀眾入場、延長逗留時間、帶動周邊消費的關鍵策略。對正在全力打造「盛事之都」的香港而言，如何借鑑國際經驗，結合自身文化與場館優勢，走出一條屬於香港的Sportainment路徑，是值得深思的課題。



西貢區議員張美雄。（夏家朗攝）

從「旁觀式觀賽」到「沉浸式參與」

Sportainment的核心，是將音樂、表演、互動體驗、甚至電影級特技融入賽事周邊，打破傳統體育賽事「只有比賽可看」的框架。本質是將觀眾從「旁觀式觀賽」推向「沉浸式參與」——讓入場不再只是為了觀賽，而是真正投入一場全方位的感官體驗。

要數近年最令人印象深刻的例子，2024年巴黎奧運閉幕式肯定榜上有名。湯告魯斯以《不可能的任務》式高空垂降，從體育場屋頂飛身而下，騎着電單車穿越巴黎街頭，再到跳傘降落交棒，完成整段交接環節，整段表演超過10分鐘。它證明了Sportainment的想像空間遠超音樂表演——電影、特技、敘事同樣可以完美融入體育盛事，為賽事創造全球話題。

香港實踐：「精英匯」的成功示範

在香港，Sportainment的潛力已獲得初步驗證。筆者留意到最近的「賽馬會青少年足球精英匯」。這項由香港賽馬會、曼聯及中國香港足球總會合辦的年度青少年足球活動，邀請了本地人氣歌手呂爵安（Edan）與魏浚笙（Jeffrey）擔任表演嘉賓，並設有遊戲攤位、拍照打卡區及曼聯名宿見面環節。

數字說明了成效：「精英匯」兩日賽事合計超過8,900名觀眾入場。對比本地足總盃決賽僅三千多人入場，常規U18聯賽更往往不足百人，Sportainment的「破同溫層」效應不言而喻。場內除了死忠球迷，更有大量為支持偶像而來的歌迷與家庭觀眾。這不僅擴大了體育受眾基礎，更為本地年青球員提供了在數千觀眾面前展現自我的舞台，對推動本地青少年足球發展，意義遠超一場比賽勝負。事實上，「精英匯」最終在球迷熱情的打氣下，香港兩支青年球隊先後在主場擊敗曼聯青年軍，顯示對推動青訓也起了一定作用。

值得強調的是，Sportainment的價值不在於「用娛樂取代體育」，而在於「以娛樂賦能體育」，讓更多人走進球場、讓觀眾留得更久、讓消費鏈延伸更廣。

啟德下一步：對接「十五五」打造國際文體旅樞紐

「精英匯」的成功說明了Sportainment在香港具備可行性，但要真正釋放潛力，關鍵在於啟德體育園。這座曾被《時代雜誌》評為「2026年全球最佳勝地」之一、2025年度門票銷售量全球第三的場館，正是實踐Sportainment的最佳平台。具體而言，筆者認為可從兩方面發展：

首先，打造「賽事+嘉年華」模式。啟德主場館於一年內已吸引超過190萬人次入場，下一步應在賽事周邊融入音樂表演、電影特技、功夫展示、美食市集、打卡裝置等元素，延長觀眾逗留時間，帶動周邊餐飲零售消費。

以最近熱播的周星馳電影《功夫女足》為例。據悉，電影已將啟德主場館作為決賽場景，早在場館興建階段已將其融入敘事。當局不妨主動推動這類本地文化IP與啟德的深度合作——將《功夫女足》的「功夫+體育」元素延伸為賽事周邊的功夫表演、互動體驗或主題打卡區，甚至還原電影決賽場景，或邀請本地武術團體在賽事中場進行功夫表演，既可將電影熱潮轉化為入場人流，又能打造具香港辨識度的文化體育項目，為盛事經濟注入本地特色。

其次，主動對接國家「十五五」規劃，將啟德體育園打造成為「國際文藝體交流樞紐」。「十五五」規劃明確支持香港建設「中外文化藝術交流中心」，港區全國政協委員、香港歌劇院藝術總監莫華倫對此曾提出具體建議：將啟德體育園定位升級為「國際文藝體交流樞紐」，透過設立常設展區及沉浸式劇場等設施，構建「月月有盛事、季季有亮點」的文體旅新格局。

筆者對此深表認同，因為這與 Sportainment（體育娛樂化）的核心理念不謀而合。香港的最大優勢在於「中西文化交匯」，本地實踐 Sportainment 的關鍵，不在於照搬西方的「超級碗（Super Bowl）」模式，而是要打造獨一無二、融合傳統與現代、貫通東方與西方的「香港版」文化品牌。

從巴黎奧運的電影級特技，到本地「精英匯」的成功破局——Sportainment的價值已在不同場景得到驗證。對香港而言，這條路徑的意義不僅是「讓賽事更好看」，更是對接國家「十五五」文化事業、帶動盛事經濟、強化文旅吸引力。這個目標的關鍵，在於我們要走出香港自己的Sportainment路徑。啟德體育園的落成，正好給予我們規劃的機遇——如何將中西文化交融、國家政策支持與國際視野結合為一體，打造出具香港辨識度的盛事品牌，這是值得特區政府、文化界、體育界、旅遊界與工商界共同思考的課題。

作者張美雄是西貢區議員、清華大學公共管理碩士研究生。



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